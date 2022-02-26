Foliões se vestem de Jade Picon em bloco no Rio de Janeiro

O famoso biquíni da influencer Jade Picon, do “BBB 22”, continua fazendo sucesso. A peça “saiu” do reality para os blocos de carnaval do Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira (25), um grupo de amigos de Santa Catarina viralizou nas redes sociais com o item. Após curtirem uma festa autorizada pela prefeitura, os catarinenses seguiram em cortejo pela Zona Portuária da cidade fantasiados.
Os catarinenses contaram ao jornal O Globo que a fantasia custou R$ 150 e foi feita sob medida por uma costureira. Segundo eles, a ideia de se fantasiar de Jade surgiu antes da influencer ser cancelada no “BBB 22”.
“Nós nos programamos desde outubro do ano passado para essa viagem. Viajamos sempre em grupo. Até essa fantasia encomendamos para a costureira antes da Jade ser cancelada”, disse Francisco Sassi.
O grupo agora se prepara para os próximos dias de folia. Para este sábado (26), a fantasia será inspirada em Anitta. E com tanta criatividade, é impossível não se divertir nesse carnaval atípico.