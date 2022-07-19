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Final do Miss Universo Brasil 2022 ocorre nesta terça; ES está entre favoritas

Cinco finalistas disputam a faixa, que será passada pela campeã de 2021, a cearense Teresa Santos. Transmissão será ao vivo, no YouTube, a partir das 21h
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 11:10

Concorrentes do 'Miss Universo Brasil 2022': Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul
Concorrentes do 'Miss Universo Brasil 2022': Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução
Após enfrentarem todas as etapas virtuais, cinco participantes chegaram à final do Miss Universo Brasil 2022, que ocorre presencialmente em São Paulo, nesta terça-feira (19). A transmissão será ao vivo, a partir das 21h, no canal do concurso no YouTube.
Concorrem à faixa que será passada pela cearense Teresa Santos, Miss Universo Brasil 2021: Rebeca Portilho, Miss Amazonas 2022; Luana Lobo, Miss Ceará 2022; Mia Mamede, Miss Espírito Santo 2022; Isadora Murta, Miss Minas Gerais 2022; e Alina Furtado, Miss Rio Grande do Sul 2022. Todas estão confinadas na capital paulista desde a última sexta-feira, 15.
Para chegar à final, as candidatas enfrentaram outras 21 concorrentes de cada estado do País. Durante três semanas de junho, todas passaram por entrevistas e etapas eliminatórias.
Em comunicado, a diretora nacional do evento, Marthina Brandt, destacou que beleza não é o único quesito considerado para consagrar a campeã. "É fundamental que tenha uma personalidade que chame a atenção e se destaque entre as demais, além de ser comunicativa, segura, confiante e que tenha muita clareza em relação ao seu propósito na sociedade e no trabalho que desenvolve como miss", declarou
Além de receber a faixa, a vencedora irá representar o Brasil e concorrer ao título de Miss Universo, que acontece nos Estados Unidos, evento ainda sem data oficial.

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