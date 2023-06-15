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Moda

Estilo: Franja McDonald’s é nova tendência de beleza

Releitura dos cabelos dos anos 1970 ganha destaque nas redes sociais. Tendência foi lançada por ninguém menos do que a inesquecível Farrah Fawcett, a eterna Charlie Angel
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 15 de Junho de 2023 às 11:39

A franja McDonald’s está entre as principais tendências do momento no TikTok e tem chamado atenção por seu estilo despojado e volumoso. No entanto, ao contrário do que muitos podem pensar, o corte de cabelo não tem relação nenhuma com os produtos comestíveis da marca e viralizou na plataforma pelo seu formato semelhante à letra "M" da rede de fast-foods, ganhando o nome de "McDonald’s bangs".
Franja McDonald’s é bem volumosa com ondulado nas pontas
Franja McDonald’s é bem volumosa com ondulado nas pontas Crédito: Instagram@rodrigocintra
"(A franja McDonald’s) é aquela bem volumosa, que deixa o centro da testa à mostra, sendo as pontas curvadas, formando como se fosse uma letra M no rosto", explica o hair stylist e empresário Rodrigo Cintra, coapresentador do programa Esquadrão da Moda e idealizador do The Art Salon.
Mas o estilo não é recente, e sim uma releitura de franja icônica utilizada por ninguém menos do que a inesquecível Farrah Fawcett, a eterna Charlie Angel, na década de 1970. A seguir, Rodrigo Cintra explica como recriar esse tipo de cabelo. Veja!

COMO RECRIAR?

Comece pelo corte. "A franja longa é uma boa escolha, principalmente para quem quer adotar um novo estilo, sem fazer uma transformação muito radical", garante o especialista.
Em seguida, parta para a finalização. "Aplique um CC Cream com proteção térmica e seque com uma escova redonda e larga, levantando as mechas para cima, curvando bem as pontas. Outras opções para ganhar um ar ondulado naturalmente: prender um bob de cada lado ou torcer a franja e prender com presilhas, e aguardar secar", aconselha Rodrigo Cintra.

FRANJA EM CABELOS CACHEADOS

Apesar de muitas internautas estarem mostrando esse look em cabelos lisos, pois o volume e a curvatura são mais evidentes, ele também tem sido visto em cabelos ondulados e crespos. "A franja longa é bem democrática e pode combinar com texturas e formatos de rosto. É importante que seu cabeleireiro recomende esse tipo de corte para que ele fique adequado ao seu visual", finaliza Rodrigo Cintra.

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