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Maquiagem

9 cuidados com o rímel para proteger a saúde dos olhos

Oftalmologista ensina a usar o produto de beleza de forma segura
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 12:12

Para conquistar cílios mais longos, volumosos e definidos, muitas mulheres utilizam o rímel. No entanto, alguns erros no momento de aplicar o produto podem prejudicar a saúde dos olhos. Por isso, a oftalmologista Luiza Paulo Filho compartilha algumas dicas de como utilizá-lo de maneira correta e segura. Veja!

1. Escolha o rímel adequado

A escolha do rímel é o primeiro passo importante para garantir uma aplicação segura. Busque por produtos de qualidade, que possuam uma fórmula suave e não contenham ingredientes nocivos à saúde dos olhos, como o formaldeído e o chumbo. Prefira marcas conhecidas e evite produtos falsificados.

2. Higienize a escova do rímel

A higienização da escova do rímel é essencial para evitar infecções e contaminações. Luiza recomenda lavar a escova em água corrente uma vez por semana e deixá-la secar naturalmente. Nunca compartilhe o produto com outras pessoas.

3. Descarte o rímel vencido

O produto vencido pode causar irritações aos olhos e até infecções. Verifique a data de validade e descarte-o após três meses de uso. Lembre-se de que o rímel deve ser armazenado em local seco e fresco.

4. Não passe camadas demais

A aplicação excessiva de camadas de rímel pode pesar os cílios e deixá-los grudados, além de correr o risco de cair dentro dos olhos. Luiza sugere passar no máximo duas camadas, com movimentos suaves e circulares.

5. Remova o produto antes de dormir

Dormir com o rímel pode entupir os folículos dos cílios e causar infecções na região dos olhos. Certifique-se de removê-lo completamente antes de dormir, utilizando um removedor de maquiagem ou água morna e sabão.
Imagem Edicase Brasil
Escolha produtos hipoalergênicos e livres de fragrância, pois isso reduzirá o risco de irritação e vermelhidão nos olhos (Imagem: Volodymyr TVERDOKHLIB| Shutterstock) Crédito:

6. Opte por fórmulas hipoalergênicas e livres de fragrância

Para olhos sensíveis, busque por produtos hipoalergênicos e livres de fragrância, pois isso reduzirá o risco de irritação e vermelhidão nos olhos. Consultar um oftalmologista pode ajudar a identificar marcas de confiança e fórmulas adequadas para o seu caso específico.

7. Use rímel à prova d’água com moderação

Os produtos à prova d’água são uma ótima opção para ocasiões especiais ou quando você precisa de uma maquiagem duradoura. No entanto, o uso diário pode ser prejudicial aos cílios, tornando-os mais quebradiços, e às pálpebras , com maior risco de terçol e calázio (entupimento das glândulas da pálpebra). Portanto, o ideal é utilizá-los com moderação e removê-los completamente com um demaquilante suave antes de dormir.

8. Utilize a escova corretamente

A forma como você utiliza a escova do rímel faz toda a diferença no resultado. Para cílios mais volumosos, escolha uma escova com cerdas mais densas. Se preferir um visual mais alongado, opte por escovas com cerdas mais finas e longas. Certifique-se de aplicar o rímel em movimentos suaves, da raiz às pontas dos cílios, para evitar a formação de grumos.

9. Remova o rímel de maneira cuidadosa

A remoção adequada do rímel é tão importante quanto a aplicação correta. Use um demaquilante suave e específico para a área dos olhos. Evite esfregar os olhos com força, pois isso pode causar irritação e danificar os cílios.
“Ao seguir essas dicas é possível garantir uma aplicação segura e manter a sua saúde ocular em dia; e não esqueça de que o cuidado com os olhos deve estar sempre em primeiro lugar”, finaliza a oftalmologista Luiza Paulo Filho.

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