Descubra os melhores cortes de cabelo para seu tipo de rosto

Cabelos curtos valorizam rostos mais quadrados Crédito: Look Studio | Shutterstock

Descobrir o formato do rosto pode trazer vários benefícios, como escolher o corte de cabelo certo, a coloração adequada, a maquiagem adequada e até mesmo o estilo perfeito de óculos. Segundo o hair stylist Willian Brasil, do salão Fil Hair & Experience, ao escolher um corte de cabelo ideal, também devem ser considerados fatores como profissão e estilo de vida, além do formato do rosto. Essa abordagem personalizada garante que cada indivíduo se sinta confiante e autêntico, realçando sua beleza única e autoestima com a ajuda de profissionais experientes.

"Técnicas de visagismo também são necessárias para descobrir o formato correto de cada rosto, dessa forma também é possível juntar a expectativa de visual do cliente com o que mais combina com o seu tipo de rosto, para que se tenha harmonia no visual", afirma Willian.

Dessa maneira, o hair stylist traz opções que podem se enquadrar em diferentes formatos de rosto. Veja!

ROSTO QUADRADO

Para rostos com formato quadrado, Willian recomenda cortes curtos, em camadas ou assimétricos que tragam volume para a região do rosto e ajudem a suavizar as linhas mais marcadas do rosto quadrado.

O corte Long Bob é um exemplo de estilo que combina com esse formato de rosto, no qual as pontas são maiores na parte da frente e mais curtas na parte de trás. Porém, para quem não quer deixar o cabelo curtinho e tem preferência pelos longos, pode-se investir em cortes em camadas a partir da altura da maçã do rosto.

ROSTO OVAL

O rosto em formato oval fica bem em quase todos os cortes, mas o hair stylist aconselha um corte que traga volume às laterais do rosto, como o Short Bob desfiado, um estilo bem despojado, chique e moderno.

Outro corte bacana para esse tipo de rosto é o Blunt Cut, além dos cortes em camadas para cabelos médios, que trazem mais equilíbrio ao visual e mais volume nas laterais. Nesse contexto, se destaca, também, o corte Pixie com franja lateral.

Cabelos com mais movimento são ideais para o rosto redondo Crédito: @antoniodiaz | ShutterStock

ROSTO REDONDO

Para quem tem um rosto com formato mais arredondado, Willian aconselha dar prioridade aos cortes médios e longos para alongar o rosto.

Os principais exemplos que combinam muito bem com esse tipo de rosto são os cortes em camadas; Chanel de bico, desde que seja feito um pouco abaixo da linha do queixo; Wolf Cut, estilo mais moderno e que traz muito movimento, e o Long Bob, já que cortes médios são perfeitos para esse tipo de rosto.

ROSTO RETANGULAR

Para os rostos triangulares, são recomendados cortes médios ou curtos. Fios desfiados que criam volume e não acentuam a mandíbula e boa franja são ótimas pedidas.

Alguns exemplos que caem superbem com rostos triangulares são: franja lateral para quem curte fios mais curtos, corte Chanel e cortes médios com franjas retas e desfiadas.

ROSTO HEXAGONAL

Para quem tem um rosto em formato hexagonal, o profissional recomenda corte médio desfiado ou repicado. Um bom franjão também cai bem.