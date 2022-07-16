De tribal ao símbolo do infinito, as tatuagens que foram moda há alguns anos

Capixabas tatuaram símbolos e palavras que já foram moda Crédito: Montagem/Henrique Vescovi/Gê Becker

Tribal, letra japonesa, fada, peixe carpa, estrela no ombro, dragão e muitas outras. Se identificou com alguma tatuagem? É que, de tempos em tempos, algumas “tattoos” entram na moda e ganham a pele de muita gente. E os motivos para eternizar algum desenho ou mensagem são dos mais variados. O fato: em muitos casos, basta ter coragem e confiança.

Segundo Tayrone Jaguar Barbosa, tatuador há mais de 40 anos, teve um estilo em especial que foi febre nos anos 1990 e 2000: a tatuagem tribal. Conhecidas por serem geralmente em preto e branco e circulando uma parte do corpo, como o braço ou a perna, a tribal ficou eternizada em muitos brasileiros.

Inclusive, a atriz Carol Castro tem uma logo abaixo do umbigo. Segundo a atriz, ela fez a imagem aos 14 anos.

"Durante os anos 1990, apareceu a tatuagem tribal. Eu lembro que, naquela época, foi uma loucura, fazia em média cinco tribais por dia. As pessoas estão sempre em busca de novidades, um novo seguimento. Logo depois da tribal, por exemplo, veio a carpa. Todo mundo só queria ela (risos)", contou Tayrone.

Tatuagem Carpa no braço sombreado – tattoo Koi A Tatuagem de https://t.co/xugdpF7IKW pic.twitter.com/LL2pibq7H7 — Submundo Tattoo (@submundotattoo) April 2, 2019

A tatuadora Gê Becker também disse que já passou por diversas “modinhas” de tatuagens. Segundo ela, sempre tem alguma frase, desenho ou até mesmo local do corpo que viraliza. Entre algumas que ele tatuou centenas de vezes, estão as famosas fadas, estrelas, as palavras “gratidão” e “resiliência”, além do símbolo do infinito.

Tatuagem do símbolo do infinito com a palavra "Gratidão" Crédito: Gê Becker

“Nossa, eu já passei por muitas fases da tatuagem. Teve a florzinha, as estrelinhas no ombro, símbolo do infinito. Além disso, muita gente chegou a pedir as palavras ‘gratidão’ e ‘resiliência’, fiz muito mesmo. Já nem aguento mais fazer essas tatuagens (risos)”, contou Gê.

Até mesmo uma breve descrição do nascimento do filho já foi moda, com data, hora, peso e local. Gê conta que já chegou a fazer várias tatuagens desse tipo em uma mesma pessoa. “Teve um período que a moda foi a descrição do nascimento do filho, com dia, hora, peso, sexo e local. Eu já cheguei a fazer três na mesma pessoa”, afirmou.

Tatuagem com informações do nascimento do filho Crédito: Gê Becker

A verdade é que mesmo não sendo mais moda como antigamente, ainda tem pessoas que fazem alguns desenhos virais, como o advogado Henrique Vescovi. Ele decidiu fazer a união do sol com a lua, o chamado “matrimônio inca”, durante uma viagem ao Peru em 2020.

O advogado Henrique Vescovi fez uma tatuagem do encontro do sol com a lua, no Peru Crédito: Henrique Vescovi

“Estava em Cusco, no Peru, fazendo uma viagem com um amigo, quando eu e ele decidimos fazer uma tatuagem lá. Eu gostei bastante do desenho chamado ‘matrimônio inca’ porque representava o local que nós tínhamos conhecido, com toda a história por trás. E o resultado ficou muito bom”, contou.

ARREPENDIMENTO

Para Gê, é preciso pensar bem se a tatuagem realmente possui algum significado importante. Ela diz que 90% das pessoas que decidem fazer alguma tattoo por moda acabam se arrependendo. Nesse caso, há duas opções: ou tentar cobrir com outra tatuagem ou conviver com ela.

“A moda da tatuagem é legal, mas quando acaba tem muita gente que se arrepende. Às vezes não era um desejo da pessoa. Quase 90% das pessoas que fazem uma tatuagem por moda, se arrependem. Inclusive, existem algumas que eu nem faço, como nomes de namorados. Não sei se é um relacionamento saudável ou não, então prefiro não ter participação”, disse a tatuadora que faz um trabalho voluntário para apagar tatuagens de mulheres com nomes de ex-namorados.

Para Tayrone, é importante deixar claro para o cliente antes dele decidir fazer a tatuagem. “Eu sempre falo que não é só pensar na moda, tem que explicar que a tatuagem é pra sempre. Hoje em dia, eu sempre dou uma orientação para o cliente antes de fazer a tattoo”, finalizou.

O Eduardo Helmer, de 24 anos, relatou uma experiência de arrependimento com tatuagem. Aos 18 anos, ele decidiu fazer o símbolo do signo de aquário na região do peito. Ao finalizar o desenho, o designer não gostou do resultado e nem da forma como foi feita. Hoje em dia, ele se incomoda até quando se olha no espelho.

Eduardo Helmer se arrependeu da tatuagem de signo que fez Crédito: Acervo Pessoal