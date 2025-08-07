Editorias do Site
Da moda ao esporte: 20 sugestões de presentes para o Dia dos Pais

Roupas, acessórios, itens esportivos e muito mais para presentear nesse dia especial em agosto

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09:00

Uma seleção de presentes para comemorar o Dia dos Pais Crédito: Shutterstock./ Arte A Gazeta

Dia dos Pais está chegando e, se você quer fugir da mesmice, que tal unir estilo e funcionalidade em um único presente? Pensando em pais que gostam de se vestir bem e que também não abrem mão de uma boa atividade física, preparamos uma seleção de itens que são a combinação perfeita. Tem ainda sugestões para aqueles que adoram tecnologia. Confira a nossa seleção com 20 opções de presentes!

Uma seleção de presentes para o Dia dos Pais Crédito: Arte A Gazeta

  1. Bolsa Térmica de Vinhos, na Imaginarium. Preço: R$ 129,90

  2. Pulseira de Pérolas Negras, de Ivana Izoton. Preço: R$  2.080,00

  3. Óculos de Grau Hugo Boss, nas Óticas Paris. Preço: R$ 1.049,40

  4. Toca-discos de Vinil, da Palmusic. Preço: R$ 496,29 (COMPRE AQUI)

  5. Jaqueta Bomber, na Renner. Preço: R$ 259,90

  6. Garrafa Térmica, da Kouda. Preço: R$ 137,70 (COMPRE AQUI)

  7. Aparador de Pelos Multigroom 12 em 1, da Philips. Preço: R$ 399,42 (COMPRE AQUI)

  8. Bota Masculina de Trilha Nh150 Mid Quechua, na Decathlon. Preço: R$ 398,99

  9. Tênis Club Li Era, da Puma. Preço: R$ 269,99 (COMPRE AQUI)

  10. Tênis Adererror Significant Chuck 70, da Converse. Preço: R$ 799,90
Uma seleção de presentes para o Dia dos Pais Crédito: Arte A Gazeta

  1. Camisa Polo Light Piqué, da Lacoste. Preço: R$ 699,00 (COMPRE AQUI)

  2. Caneca Camp Mug, da Stanley. Preço: R$ 149,94 (COMPRE AQUI)

  3. Chuteira Futsal, da Adidas. Preço: R$ 131,68 (COMPRE AQUI)

  4. Fritadeira Air Fryer Forno Oven, da Mondial. Preço: R$ 529,90 (COMPRE AQUI)

  5. Jogo para Drinques Home Style Galleria, da Camicado. Preço: R$ 259,99

  6. Mala de Bordo 10 kgs. Preço: R$ 255,98 (COMPRE AQUI)

  7. Tênis ID Bold, da Redley. Preço: R$ 359,00

  8. Fone de Ouvido sem Fio Tune 520BT, da JBL. Preço: R$ 235,00 (COMPRE AQUI)

  9. Bicicleta Aro 29 Aço Carbono. Preço: R$ 698,98 (COMPRE AQUI)

  10. Aspirador de Pó Robô, da Philco. Preço: R$ 689,00 (COMPRE AQUI)

*Os preços foram consultados em 06 de agosto de 2025 e estão sujeitos a alterações.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:

1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais

2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis

3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável

