Da moda ao esporte: 20 sugestões de presentes para o Dia dos Pais

Roupas, acessórios, itens esportivos e muito mais para presentear nesse dia especial em agosto

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09:00

Uma seleção de presentes para comemorar o Dia dos Pais Crédito: Shutterstock./ Arte A Gazeta

O Dia dos Pais está chegando e, se você quer fugir da mesmice, que tal unir estilo e funcionalidade em um único presente? Pensando em pais que gostam de se vestir bem e que também não abrem mão de uma boa atividade física, preparamos uma seleção de itens que são a combinação perfeita. Tem ainda sugestões para aqueles que adoram tecnologia. Confira a nossa seleção com 20 opções de presentes!



Uma seleção de presentes para o Dia dos Pais Crédito: Arte A Gazeta

Bolsa Térmica de Vinhos, na Imaginarium. Preço: R$ 129,90



Pulseira de Pérolas Negras, de Ivana Izoton. Preço: R$ 2.080,00



Óculos de Grau Hugo Boss, nas Óticas Paris. Preço: R$ 1.049,40



Toca-discos de Vinil, da Palmusic. Preço: R$ 496,29 (COMPRE AQUI)



Jaqueta Bomber, na Renner. Preço: R$ 259,90



Garrafa Térmica, da Kouda. Preço: R$ 137,70 (COMPRE AQUI)



Aparador de Pelos Multigroom 12 em 1, da Philips. Preço: R$ 399,42 (COMPRE AQUI)



Bota Masculina de Trilha Nh150 Mid Quechua, na Decathlon. Preço: R$ 398,99



Tênis Club Li Era, da Puma. Preço: R$ 269,99 (COMPRE AQUI)



Tênis Adererror Significant Chuck 70, da Converse. Preço: R$ 799,90

Uma seleção de presentes para o Dia dos Pais Crédito: Arte A Gazeta

*Os preços foram consultados em 06 de agosto de 2025 e estão sujeitos a alterações.

