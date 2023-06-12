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Lançamentos

É fashion! Confira as 8 novidades do mundo da moda

Entre os destaques, Melissa lança coleção-cápsula com Jean Paul Gaultier e a DL Store estreia no vestuário
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 11:43

Lançamento Melissa
São produtos inéditos, que mesclam estética bold e referências do universo punk Crédito: Divulgação
O mês começa com a Melissa e Jean Paul Gaultier anunciando o lançamento de uma coleção-cápsula no ano em que celebram os 40 anos da parceria, iniciada em 1983. São produtos inéditos, que mesclam estética bold e referências do universo punk, características marcantes das criações do estilista francês.
Destaque da coleção, o modelo Melissa Punk Love Pump + Jean Paul Gaultier une o gótico romântico, punk leve e hard core anos 80 em uma sandália de salto, e brinca com spikes metálicos nas tiras que desenham a parte superior do pé. Já a Melissa Becky Punk Love + Jean Paul Gaultier é uma releitura criativa da clássica flatform da marca, sob o olhar estético do estilista. Foram inclusas cinco tiras finas de plástico transparente, cravejadas de spikes metálicos, imprimindo a personalidade da marca francesa. Confira outras novidades do mundo da moda desta semana. 

ARTE URBANA

Lançamento Redley
Com camisetas, tênis e um boné, a parceria leva as cores características do artista e tem a presença ilustre de seu personagem Azul Crédito: Divulgação
Thales Fernando, mais conhecido como Pomb, já estampou capas de revistas, fez ilustrações para programas de TV, tem grafites espalhados pelas ruas mais importantes de São Paulo e agora se juntou à Redley em uma coleção cápsula divertida. Com camisetas, tênis e um boné, a parceria leva as cores características do artista e tem a presença ilustre de seu personagem Azul. O artista trabalha com colagens, ilustrações e esculturas de madeira, sempre ressaltando cores fortes.
A coleção  junta as cores e os principais personagens do artista com o conforto e a praticidade dos produtos da marca. Com tons marcantes e traços autênticos, essas peças mostram como a arte urbana traz vida e diversão para o dia a dia, convidando todos a tirar um tempo para apreciar e colorir as ruas da cidade. 

ESTILO E CONFORTO

Lançamento Birken
Os pequenos podem encontrar algo que amem com a extensa variação de cores, desde alegres e vibrantes aos tons pastel e suaves Crédito: Divulgação
A coleção Birkenstock Kids oferece uma seleção de modelos e cores para todas as ocasiões, desde o modelo Arizona, sandália clássica com duas tiras, até botas Eva para dias chuvosos. Estilo, conforto e durabilidade, a marca garante calçados para brincadeiras sem complicações. Os pequenos podem encontrar algo que amem com a extensa variação de cores, desde alegres e vibrantes aos tons pastel e suaves. Para os que buscam algo mais engraçado, estampas de camuflagem ou poás alegram os pés dos pequenos e para os mais fashionistas, acabamentos metálicos ou de camurça trazem texturas e informação de moda.

A PEQUENA SEREIA

Lançamento Pandora
As peças trazem referências do oceano, suas cores e tesouros escondidos Crédito: Divulgação
A Life by Vivara acaba de lançar uma coleção exclusiva em homenagem ao live-action e clássico da Disney, “A Pequena Sereia”. O lançamento é composto por dois anéis, três brincos, um colar e uma medalha e tem como inspiração as profundezas do universo de Ariel, trazendo referências do oceano, suas cores e tesouros escondidos.
A temática segue a tendência Mermaidcore, que tem predominância das cores oceânicas. Com acabamento metalizado ou holográficos, as peças têm modelagens no estilo sereia, com transparência e elementos marinhos, como pérolas, conchas e etc. As joias da coleção possuem pedras em tons frios e têm lapidações diferenciadas entre si. 

INSPIRADO NAS QUADRAS DE TÊNIS

Lançamento New Balance
Tênis com um tom vintage e clássico inspirado nas quadras de tênis Crédito: Divulgação
Inspirado nas quadras de tênis, o modelo CT302 surgiu na onda recente de rejuvenescimento promovida pela New Balance, para trazer um ar de modernidade para a marca. A tenista norte-americana Coco Gauff, de apenas 19 anos, contribuiu com seu olhar jovial neste trabalho, em complemento aos elementos do universo do tênis que ela conhece como poucos.
O resultado foi o surgimento de uma silhueta que simboliza o minimalismo exagerado, com design enraizado na herança da marca. O primeiro impacto aparece no logotipo N de grandes dimensões, uma característica própria de categorias de tênis criadas recentemente pela marca. Também chama a atenção a entressola robusta com bordas arredondadas, o que eleva ainda mais o design descolado. Em contraponto, o cabedal elaborado em uma composição entre couro natural e sintético, com o bico construído em camurça e borracha, dão um tom vintage e clássico a este modelo inspirado nas quadras de tênis.

NO FUNDO DO MAR

Lançamento Malwee
A  escolheu o universo do live-action de A Pequena Sereia para ser o destaque de sua nova coleção cápsula Crédito: Divulgação
A Malwee Kids escolheu o universo do live-action de A Pequena Sereia para ser o destaque de sua nova coleção cápsula. As peças chegam numa cartela de cores atual e vibrante, com destaque para tons como o rosa, o azul escuro, o roxo e o verde esmeralda, para a grade de estampas, incluindo os personagens e elementos Disney. Nos ícones, as calças, camisetas, shorts, blusas, vestidos e macacões surgem com estrelas-do-mar, conchas, corais, algas marinhas, e muitas sereias.
A coleção-cápsula é feita com matérias-primas mais direcionadas para o frio, como o moletom flanelado, e para o calor, como a viscose. Além desses tecidos, a marca trabalhou com cotton light e meia malha, estratégia que pretende atender a todas as regiões do Brasil e seus respectivos climas.

PEÇAS MODERNAS

My Favorite Things
A marca lança coleção com a influenciadora Rica de Marré Crédito: Divulgação
My Favorite Things lança coleção com a influenciadora Gabriela Salles, mais conhecida como Rica de Marré. A coleção traduz o espírito divertido e fashionista da Rica com peças coloridas e modernas. Marca registrada da influencer, os vestidos são as principais apostas na coleção e vêm em diferentes modelagens: mini, com recortes, decotado e com laço exuberante. Além disso, peças em alfaiataria como calças, blazers e croppeds também complementam a coleção. 

NOVIDADE NOS PÉS

Lançamento Botero
Os tons neutros e cores claras contrastam com a irreverência dos vibrantes, representados por modelos em pink e laranja Crédito: Divulgação
A Bottero apresenta a sua nova coleção. Os tamancos, mocassins e loafers, que se tornaram queridinhos da marca, ganham versões em palha natural e jeans. Feitos em couro, são fáceis de modelar e visualmente mais elegantes. O conforto nos pés também está presente pelas espumas mais fofas em cabedais e pelas palmilhas anatômicas.
Já na cartela de cores, os tons neutros e cores claras contrastam com a irreverência dos vibrantes, representados por modelos em pink e laranja. Enquanto os acabamentos e detalhes em brilho pelos cristais, pedras e metalizados trazem sofisticação, elementos naturais como cordas, cortiças e palhas, além das tranças e costuras, transferem aquele toque de leveza, descontração e frescor para os modelos. 

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