É fashion! Confira as 8 novidades do mundo da moda

O mês começa com a Melissa e Jean Paul Gaultier anunciando o lançamento de uma coleção-cápsula no ano em que celebram os 40 anos da parceria, iniciada em 1983. São produtos inéditos, que mesclam estética bold e referências do universo punk, características marcantes das criações do estilista francês.
Destaque da coleção, o modelo Melissa Punk Love Pump + Jean Paul Gaultier une o gótico romântico, punk leve e hard core anos 80 em uma sandália de salto, e brinca com spikes metálicos nas tiras que desenham a parte superior do pé. Já a Melissa Becky Punk Love + Jean Paul Gaultier é uma releitura criativa da clássica flatform da marca, sob o olhar estético do estilista. Foram inclusas cinco tiras finas de plástico transparente, cravejadas de spikes metálicos, imprimindo a personalidade da marca francesa. Confira outras novidades do mundo da moda desta semana.
ARTE URBANA
Thales Fernando, mais conhecido como Pomb, já estampou capas de revistas, fez ilustrações para programas de TV, tem grafites espalhados pelas ruas mais importantes de São Paulo e agora se juntou à Redley em uma coleção cápsula divertida. Com camisetas, tênis e um boné, a parceria leva as cores características do artista e tem a presença ilustre de seu personagem Azul. O artista trabalha com colagens, ilustrações e esculturas de madeira, sempre ressaltando cores fortes.
A coleção junta as cores e os principais personagens do artista com o conforto e a praticidade dos produtos da marca. Com tons marcantes e traços autênticos, essas peças mostram como a arte urbana traz vida e diversão para o dia a dia, convidando todos a tirar um tempo para apreciar e colorir as ruas da cidade.
ESTILO E CONFORTO
A coleção Birkenstock Kids oferece uma seleção de modelos e cores para todas as ocasiões, desde o modelo Arizona, sandália clássica com duas tiras, até botas Eva para dias chuvosos. Estilo, conforto e durabilidade, a marca garante calçados para brincadeiras sem complicações. Os pequenos podem encontrar algo que amem com a extensa variação de cores, desde alegres e vibrantes aos tons pastel e suaves. Para os que buscam algo mais engraçado, estampas de camuflagem ou poás alegram os pés dos pequenos e para os mais fashionistas, acabamentos metálicos ou de camurça trazem texturas e informação de moda.
A PEQUENA SEREIA
A Life by Vivara acaba de lançar uma coleção exclusiva em homenagem ao live-action e clássico da Disney, “A Pequena Sereia”. O lançamento é composto por dois anéis, três brincos, um colar e uma medalha e tem como inspiração as profundezas do universo de Ariel, trazendo referências do oceano, suas cores e tesouros escondidos.
A temática segue a tendência Mermaidcore, que tem predominância das cores oceânicas. Com acabamento metalizado ou holográficos, as peças têm modelagens no estilo sereia, com transparência e elementos marinhos, como pérolas, conchas e etc. As joias da coleção possuem pedras em tons frios e têm lapidações diferenciadas entre si.
INSPIRADO NAS QUADRAS DE TÊNIS
Inspirado nas quadras de tênis, o modelo CT302 surgiu na onda recente de rejuvenescimento promovida pela New Balance, para trazer um ar de modernidade para a marca. A tenista norte-americana Coco Gauff, de apenas 19 anos, contribuiu com seu olhar jovial neste trabalho, em complemento aos elementos do universo do tênis que ela conhece como poucos.
O resultado foi o surgimento de uma silhueta que simboliza o minimalismo exagerado, com design enraizado na herança da marca. O primeiro impacto aparece no logotipo N de grandes dimensões, uma característica própria de categorias de tênis criadas recentemente pela marca. Também chama a atenção a entressola robusta com bordas arredondadas, o que eleva ainda mais o design descolado. Em contraponto, o cabedal elaborado em uma composição entre couro natural e sintético, com o bico construído em camurça e borracha, dão um tom vintage e clássico a este modelo inspirado nas quadras de tênis.
NO FUNDO DO MAR
A Malwee Kids escolheu o universo do live-action de A Pequena Sereia para ser o destaque de sua nova coleção cápsula. As peças chegam numa cartela de cores atual e vibrante, com destaque para tons como o rosa, o azul escuro, o roxo e o verde esmeralda, para a grade de estampas, incluindo os personagens e elementos Disney. Nos ícones, as calças, camisetas, shorts, blusas, vestidos e macacões surgem com estrelas-do-mar, conchas, corais, algas marinhas, e muitas sereias.
A coleção-cápsula é feita com matérias-primas mais direcionadas para o frio, como o moletom flanelado, e para o calor, como a viscose. Além desses tecidos, a marca trabalhou com cotton light e meia malha, estratégia que pretende atender a todas as regiões do Brasil e seus respectivos climas.
PEÇAS MODERNAS
My Favorite Things lança coleção com a influenciadora Gabriela Salles, mais conhecida como Rica de Marré. A coleção traduz o espírito divertido e fashionista da Rica com peças coloridas e modernas. Marca registrada da influencer, os vestidos são as principais apostas na coleção e vêm em diferentes modelagens: mini, com recortes, decotado e com laço exuberante. Além disso, peças em alfaiataria como calças, blazers e croppeds também complementam a coleção.
NOVIDADE NOS PÉS
A Bottero apresenta a sua nova coleção. Os tamancos, mocassins e loafers, que se tornaram queridinhos da marca, ganham versões em palha natural e jeans. Feitos em couro, são fáceis de modelar e visualmente mais elegantes. O conforto nos pés também está presente pelas espumas mais fofas em cabedais e pelas palmilhas anatômicas.
Já na cartela de cores, os tons neutros e cores claras contrastam com a irreverência dos vibrantes, representados por modelos em pink e laranja. Enquanto os acabamentos e detalhes em brilho pelos cristais, pedras e metalizados trazem sofisticação, elementos naturais como cordas, cortiças e palhas, além das tranças e costuras, transferem aquele toque de leveza, descontração e frescor para os modelos.