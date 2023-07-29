Confira 6 dicas para conquistar uma pele de Barbie

Sentir-se bem e estar com a pele saudável é a base para ter a pele de boneca Crédito: PonomarenkoNataly | Shutterstock

O filme "Barbie" estreou nas telas do cinema no dia 20 de julho e, com base na trama, uma nova questão tem gerado reflexão: as diferentes faces da beleza. Isso porque o longa surpreendeu os telespectadores ao fugir dos estereótipos e mostrar como a beleza pode ser: plural.

Abraçando a diversidade e fugindo dos padrões tipicamente associados a boneca, a trama reforça que as pessoas não precisam ter uma certa aparência para ser uma Barbie (ou Ken), basta ser a sua melhor versão.

Um exemplo perfeito para ilustrar isso é a famosa “pele de boneca”. Se antes, o ideal era ter uma pele lisa e sem manchas; hoje, ter poros e imperfeições é perfeitamente aceitável, desde que você se sinta bem e o tecido cutâneo esteja saudável.

Confira, a seguir, 6 dicas para conquistar a sua pele de Barbie e mantê-la saudável e bonita!

1. MELHORE SEU ESTILO DE VIDA

A pele bonita é o reflexo externo das boas escolhas que priorizem a saúde fisiológica e mental do organismo. E a principal medida para conquistá-la é por meio de mudanças do estilo de vida. “Bons hábitos de vida são pilares essenciais para uma pele saudável e bonita. Então, adote uma alimentação balanceada, pratique exercícios físicos regularmente, tenha noites de sono de boa qualidade e evite maus hábitos, como o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e o tabagismo”, aconselha a dermatologista Lilian Brasileiro, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

2. CONSUMA LIMENTOS RICOS EM NUTRIENTES

Não existe pele saudável sem fornecimento de nutrientes. Para isso, é fundamental manter uma dieta equilibrada, variada e natural, rica em alimentos com funcionalidades. “Cuidado com os ultraprocessados, frituras de imersão e excesso de açúcares, e introduza mais vegetais e alimentos in natura na dieta”, diz a nutróloga Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

3. ESTABELEÇA A ROTINA DE CUIDADOS

A rotina skincare é outro pilar essencial para conquistar uma pele saudável. E não é preciso muito. Uma rotina diária com apenas três passos é suficiente para te conceder uma pele de Barbie. "A pele responde bem a um tratamento direcionado, e não a um volume muito grande de produtos aleatórios aplicados sem orientação", afirma a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Então, utilize diariamente um sabonete de limpeza e um hidratante específicos para o seu tipo de pele, além de um filtro solar com FPS 30, no mínimo, que deve ser aplicado de manhã e reaplicado ao longo do dia. "O protetor solar deve ser aplicado em áreas expostas cerca de 30 minutos antes da exposição e ser reaplicado a cada 3 horas", ensina a médica.

"Hoje, existem milhares de opções de protetores para todos os tipos de pele. O ideal é escolher um protetor compatível com o seu tipo de pele: protetor em gel ou gel creme oil free para peles oleosas, protetor em creme para peles mais secas, e protetor fluido para peles normais", recomenda.

Esfoliação potencializa o skincare (Imagem: Cast Of Thousands | Shutterstock) Crédito:

4. FAÇA ESFOLIAÇÃO

Além dos três cuidados básicos, você pode potencializar sua rotina de skincare acrescentando algumas etapas, como o uso de um esfoliante, que é capaz de remover impurezas e células mortas da pele, desobstruir os poros e ajudar na renovação celular.

"Mas a esfoliação não deve ser realizada diariamente, caso contrário, a camada de gordura saudável da pele será removida, o que pode causar ressecamento, vermelhidão, irritação e ardência. O ideal é que o cuidado seja realizado uma vez por semana ou a cada 15 dias com produtos específicos para o seu tipo de pele e que não sejam muito abrasivos", recomenda a Dra. Cintia Guedes, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

5. ESTIMULE A PRODUÇÃO DE COLÁGENO

Para conquistar uma pele bonita e saudável, a preservação e o estímulo das fibras de colágeno é uma das estratégias mais importantes. "Na pele, o colágeno é responsável pela manutenção da elasticidade e da hidratação, contribuindo para a aparência jovem e saudável. Com o envelhecimento, a produção de colágeno diminui, o que pode resultar em rugas, flacidez e perda de elasticidade", explica a Dra. Lilian Brasileiro.

Por isso, além dos cuidados diários com a pele, principalmente com relação à fotoproteção, é possível apostar nos procedimentos injetáveis, ajudando a melhorar a qualidade da pele. Inclusive, existem substâncias cujo objetivo é promover um estímulo de colágeno pontual, como os bioestimuladores de colágeno.

"O bioestimulador é uma substância aplicada na pele para promover uma inflamação controlada, a fim de estimular as células formadoras de colágeno (fibroblastos) a produzirem essas fibras. Assim, a pele fica mais elástica e firme", explica a Dra. Cláudia Merlo, médica especialista em Cosmetologia pelo Instituto BWS.

6. TRATAMENTOS