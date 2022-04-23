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Música e moda

Coachella se consolida como uma potente plataforma para marcas de moda

Inspirado no emblemático Woodstock, evento lança talentos musicais e afirma seu papel no mundo digital
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 10:36

Coachella se consolida como uma potente plataforma para marcas de moda
Coachella se consolida como uma potente plataforma para marcas de moda Crédito: Reuters/Folhapress
Entre as expressões culturais que permeiam a vida em sociedade, a música se liga à moda como tradução do espírito do tempo.
O punk, por exemplo, que é caracterizado como um movimento de contracultura nascido em meados dos anos 1970 na Inglaterra, teve suas maiores manifestações e influências precisamente nessas duas áreas.
Foi o berço de muitas bandas, como Sex Pistols, que transformou o movimento em um fenômeno de cultura global e encontrou em Vivienne Westwood um ícone de estilo que influenciou a forma como se vestiam seguidores do punk rock.
Podemos seguir entre cantores que inspiraram o mundo da moda com as suas roupas, como David Bowie; que se tornaram embaixadores de grandes grifes, como Jared Leto ou Dua Lipa; e ícones de estilo, como Rihanna e Lady Gaga.
Assim, é natural que festivais de música tenham no "dress code", modo de vestir, um código importante para frequentar o espaço musical.

Impacto

Entre os festivais, um reinou absoluto na última semana em impacto nas mídias sociais, presença de celebridades, influenciadores e empenho dos visitantes na hora de escolher seus looks: o Coachella Valley music and Arts Festival, ou só Coachella para os íntimos. O evento, que nasceu em 1999, na Califórnia, nos Estados Unidos, recebeu em torno de 25 mil pessoas e teve problemas financeiros a ponto de não acontecer no ano seguinte.
Em 2022, após um hiato de dois anos provocado pela pandemia, o festival voltou a acontecer no último dia 15 de abril e atraiu uma média de 125 mil pessoas por dia, sendo reconhecido como um dos mais lucrativos eventos de música dos Estados Unidos.
No universo digital, só neste ano, o evento já gerou mais de 11 milhões de streamings, segundo dados do Spotify, e é responsável pelo aumento de 350% das audições da música Trago Seu Amor de Volta, de Pabllo Vittar, a pop star brasileira que fez sua estreia no Coachella durante o último fim de semana.
Já no Instagram, a hashtag Coachella conta com mais de 5,2 milhões de menções e no TikTok acumula 2,4 bilhões de visualizações.

Marcas de moda

Com o sucesso midiático, o festival tornou-se palco para marcas de moda que contratam influenciadores, criam coleções especiais para a ocasião e pensam em estratégias de comunicação colocando o evento em posição de moeda social na era digital. Mostrar em suas mídias sociais que se está no Coachella e como se está vestido faz parte de um posicionamento jovem e de espírito livre.
A moda que se viu novamente no Coachella é o retrato do estilo boho - uma atualização da estética hippie - com jeans, quimonos, franjas, vestidos florais e crochê. Um festival que olha com saudosismo o emblemático Woodstock e se inspira nesse universo para criar desejos de moda e estilo de vida, sendo acompanhado globalmente em tempo real por milhões de pessoa. 

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