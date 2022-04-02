'Chá revelação' de harmonização facial bomba e vira piada nas redes sociais

A moda do chá revelação ganha novas modalidades e repercussão na web. Depois da versão para saber o sexo dos bebês, agora o público na internet adere ao chá revelação de harmonização facial. Pelo menos, é o que fez o operador de sistemas Charles Teixeira, de 30 anos.
O jovem postou o momento que viu as mudanças em seu rosto após o procedimento estético feito por uma dentista. Ao som da música "Just way you are”, do cantor Bruno Mars, o vídeo ganhou destaque e virou até meme nas redes sociais.
As pessoas, inclusive, comentam a ironia da música usada - em que fala que a pessoa não precisa mudar nada, pois ela é incrível como é - com o momento.
Apesar disso, Charles disse ao G1, que não se importa. “Falar mal sempre vai ter alguém que fala. Mas ninguém sabe a história de baixa autoestima que há por trás dessa revelações. Então, todo bônus tem ônus. Pra mim agora é: falem bem ou falem mal, mas falem de mim”, brincou.
Ao portal, ele conta que a repercussão do vídeo rendeu um convite em Goiânia para ele fotografar para uma revista de sua cidade natal, na Bahia. Morando em Goiás, ele conta que tinha uma autoestima muito baixa.
“Eu me olhava no espelho e me sentia feio, desarmônico. É ruim quando a gente olha pra gente e não se sente feliz com o que vê. Único momento que senti medo foi por causa da ansiedade de ver o resultado”, disse ao G1.