'Chá revelação' de harmonização facial bomba e vira piada nas redes sociais

Charles Teixeira, de 30 anos, se emociona ao participar de 'chá revelação' de harmonização em São Paulo Crédito: Reprodução

A moda do chá revelação ganha novas modalidades e repercussão na web. Depois da versão para saber o sexo dos bebês, agora o público na internet adere ao chá revelação de harmonização facial. Pelo menos, é o que fez o operador de sistemas Charles Teixeira, de 30 anos.

O jovem postou o momento que viu as mudanças em seu rosto após o procedimento estético feito por uma dentista. Ao som da música "Just way you are”, do cantor Bruno Mars, o vídeo ganhou destaque e virou até meme nas redes sociais.

Tô me mijando de rir com o chá de revelação da harmonização facial com direito a coreografia com o médico e tudo pic.twitter.com/DUKYX4yaoN — Esquizy #BBB22 (@esquizopoc) April 1, 2022

As pessoas, inclusive, comentam a ironia da música usada - em que fala que a pessoa não precisa mudar nada, pois ela é incrível como é - com o momento.

Acabei de passar por um vídeo que mostra o chá revelação de harmonização facial. Cara, não é possível saporra ? — Ártemis ? (@artemisagauche) April 2, 2022

O legal desse chá revelação de harmonização facial é que ele tá viralizando com uma música que simplesmente diz:



“When I see your face,

There’s not a thing that I would change”

?????????? — Henrique Votto (@henri_votto) April 2, 2022

Estava me desconstruindo e aprendendo a não julgar procedimentos estéticos, até que surgiu no meu feed o chá de revelação de harmonização facial com música de Bruno Mars sobre auto-aceitação — Cats (@catisxz) April 2, 2022

Apesar disso, Charles disse ao G1, que não se importa. “Falar mal sempre vai ter alguém que fala. Mas ninguém sabe a história de baixa autoestima que há por trás dessa revelações. Então, todo bônus tem ônus. Pra mim agora é: falem bem ou falem mal, mas falem de mim”, brincou.

A transformação de Charles Teixeira após a harmonização feita em São Paulo na última sexta-feira (25) Crédito: Reprodução/Instagram

Ao portal, ele conta que a repercussão do vídeo rendeu um convite em Goiânia para ele fotografar para uma revista de sua cidade natal, na Bahia. Morando em Goiás, ele conta que tinha uma autoestima muito baixa.