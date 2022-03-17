Mudança

'Barbie humana': australiana gastou cerca de R$ 1 milhão em cirurgias plásticas

Tara Jayne McConachy já aumentou os seios, fez seis plásticas no nariz, aplicou botox e preenchimento labial para a transformação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Março de 2022 às 15:42

A australiana Tara Jayne McConachy, que gastou R$ 1 milhão para se parecer com a Barbie
A australiana Tara Jayne McConachy, que gastou R$ 1 milhão para se parecer com a Barbie Crédito: Instagram/tara_jayn3
Tara Jayne McConachy já é uma figura famosa no mundo da internet e das cirurgias plásticas. Autodenominada "Barbie Humana", ela movimenta seus mais de 151 mil seguidores no Instagram, além de uma conta no Onlyfans.
A australiana, de 33 anos, ganhou repercussão ao participar do programa "Botched" - exibido pelo canal E! (TV Paga) - e ter seu pedido de aumentar os seis negado pelos médicos, além de dar seu depoimento de vício em plásticas no documentário "Mirror Mirror". 
O que poucos sabem é que a moça, para se transformar em boneca, já gastou cerca de R$ 1 milhão (200 mil dólares australianos). Segundo ela, que também diz ser enfermeira estética, foram cinco implantes de silicone (cujas próteses escolhidas seram maiores a cada cirurgia) seis plásticas no nariz, além de aplicações de botox e preenchimento labial.
A australiana Tara Jayne McConachy, que gastou R$ 1 milhão para se parecer com a Barbie
O antes e depois da australiana Tara Jayne McConachy Crédito: Instagram/tara_jayn3
Tudo é reportado em seu Instagram com frases motivacionais e provocativas. "Barbie humana em tamanho real. Você, humano que gosta de transar com bonecas, venha brincar comigo!", é a frase que estampa a apresentação de sua página no Onlyfans.
Com informações do G1 e da revista Quem.
A australiana Tara Jayne McConachy, que gastou R$ 1 milhão para se parecer com a Barbie
A australiana Tara Jayne McConachy, que gastou R$ 1 milhão para se parecer com a Barbie Crédito: Instagram/tara_jayn3
A australiana Tara Jayne McConachy, que gastou R$ 1 milhão para se parecer com a Barbie
A australiana Tara Jayne McConachy, que gastou R$ 1 milhão para se parecer com a Barbie Crédito: Instagram/tara_jayn3

