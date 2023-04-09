Capixaba representa o Brasil em concurso internacional de penteados

Charlem Strelow está na final internacional do concurso Keune Hairstylists Awards Crédito: Flickr/Beauty Fair

O hair stylist capixaba Charlem Strelow representará o Brasil na final do concurso Keune Hairstylists Awards. O evento, promovido pela Keune, marca holandesa de haircare, reunirá cabeleireiros de todo o mundo em competição que premiará a originalidade de profissionais na hora de produzir seus penteados.

Em data e formato de disputa ainda a serem definidos pela organização, o concurso é dividido em quatro categorias. Strelow foi o vencedor da etapa nacional na classe mais vanguardista, a Unleashed Creativity, ou Criatividade Liberada em bom português, com o penteado "Casulo", um emaranhado surrealista que mistura cabelos sintéticos aos naturais, evocando uma borboleta partindo em busca de liberdade.

"Me inspirei na natureza, nas fases da borboleta, desvendando duas etapas da metamorfose. Os traços altos e volumosos fazem referência ao casulo, chamando atenção para um ambiente fechado, introspectivo e explosivo. Os detalhes delicados com cores vibrantes revelam a delicadeza da borboleta. O fato de ela estar posicionada próximo aos olhos, faz menção à liberdade, a olhar para frente, para o futuro", explica Charlem, que tem como inspiração o cabeleireiro russo Georgy Kot, considerado um dos mais criativos do mundo e com quem o capixaba fez vários cursos.

Com 18 anos de experiência no mercado, Strelow perdeu a conta de quantos famosos já penteou. "Fiz o penteado do casamento de Luísa Sonza. Também produzi o cabelo de Natália Guimarães (vice-Miss Universo), Maria Cecília, da dupla com Rodolfo, e alguns eventos de Maiara & Maraisa e do grupo Rouge", enumera, dizendo que seu trabalho mistura um viés artístico com temas relacionados aos dias atuais.

"Gosto de estar sempre bem informado, especialmente em assuntos como política e religião. Tudo me inspira a pentear. No meio da pandemia da Covid-19, fiz um trabalho de arte relacionado a um Adão e Eva contemporâneo, trazendo o casal para os dias atuais, em meio a dúvidas, pecados e incertezas", filosofa o rapaz, que também participou como modelo do projeto.

HERANÇA

Sempre simpático e disponível para uma boa conversa, Charlem Strelow, de 36 anos, confessou a "HZ" que seu dom para a arte de pentear vem de berço. "Nasci em Colatina e minha mãe veio para Vitória sozinha com os filhos. Precisando criá-los, trabalhou como doméstica por um tempo e depois abriu um salão de beleza na Serra. Desde os quatro anos vivia nesse ambiente de escovas, cremes, tesouras e secadores", rememora.

"Aos 17 anos, comecei a fazer um curso de cabeleireiro no Senac e, logo depois, passei em um processo seletivo da instituição, começando a dar aulas. Fui para São Paulo, onde consegui ser selecionado para o Pivot Point, um dos líderes em educação continuada para formação e aperfeiçoamento de profissionais na área da beleza. Trabalhei como educador, o que aguçou ainda mais a minha vocação para ensinar", enfatiza o capixaba, que hoje conta com mais de 140 mil seguidores no Instagram, onde também dá dicas de penteados e expõe trabalhos.

"Antes da pandemia da Covid-19, dava cerca de três masterclass e cursos por mês. Hoje, o mercado está reaquecendo. Viajei para países como México, Israel, Bolívia, Equador e em praticamente todos os estados do país", enumera, dizendo que, em suas disputadas palestras, tenta extrair o lado criativo dos alunos.

"Ensino a fazer penteados elaborados, mas, antes de tudo, trabalho o emocional desses profissionais. A chave está em viver e descobrir o sonho dos clientes. Tento desenvolver neles a habilidade de fazer trabalhos seguindo uma linha de raciocínio. São penteados que vão desde os mais comerciais até os complexos", explica.

Voltando ao início da prosa, ou seja, a classificação para a final mundial do Keune Hairstylists Awards, Strelow diz que ainda não foram divulgados os nomes de seus concorrentes, mas está orgulhoso em representar o Brasil e confiante em um bom resultado.