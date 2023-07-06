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Rotina diária

Beleza: veja 10 produtos que não podem faltar na sua nécessaire

Saber quais itens colocar nela é fundamental para atender às necessidades individuais e enfrentar as diversas situações do dia a dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 08:00

A nécessaire desempenha um papel fundamental na vida da mulher moderna, sendo um item essencial na rotina diária e uma grande aliada em emergências ou imprevistos. Essa pequena bolsa ou estojo permite a organização e transporte prático de diversos itens pessoais. Por isso, saber o que colocar nela pode ajudar a enfrentar diversas situações ao longo do dia. A seguir, a maquiadora Isabela Capatti lista alguns itens que não podem faltar na sua nécessaire.

1. Lixa de unha

É sempre bom ter uma lixa em mãos quando um pedaço da unha lasca ou quebra.

2. Gloss

Item básico de maquiagem, superfácil de aplicar. Pode ser usado sozinho ou para dar um toque final no batom . Se você gosta de ousar também pode passar em cima da sombra para dar um efeito molhado nas pálpebras.

3. Lenço de bolso

É um item muito versátil, ajuda a manter a pele protegida e limpa, além de ser a opção perfeita para retoques na maquiagem ou para removê-la.

4. Hidratante labial

Repara e hidrata os lábios ressecados, além de poder ser usado como “base” para receber a aplicação do batom. Dependendo de quanto hidratante labial você passar, o tom do batom se modifica, deixando o item ainda mais versátil.

5. Pinça

De vez em quando nasce um ou outro pelo indesejável, seja na sobrancelha ou no buço. Nesses casos, a pinça é um item indispensável.

6. Hidratante

Tem a função de hidratar a pele (que no inverno tende a ficar mais ressecada), além de deixá-la mais uniforme para receber a maquiagem.
Imagem Edicase Brasil
Blush deixa o rosto com aparência saudável Crédito: Dean Drobot | Shutterstock

7. Blush

Deixa as bochechas mais coradas e a aparência mais saudável. Se for em creme, pode também ser usado como batom.

8. Lápis para olhos

A cor preta realça o olhar, e o lápis pode ser usado de várias maneiras: um traço na pálpebra, delineando todo o contorno dos olhos, traço grosso ou fino (dependendo do traço, o efeito muda). Vale esfumar o traço com o dedo para criar um visual mais para a noite. A cor marrom, por sua vez, normalmente é usada para delinear e corrigir as sobrancelhas.

9. Corretivo

Serve para neutralizar as manchinhas na pele, mas deve ser usado em pontos específicos do rosto, e não no rosto inteiro como a base. Além disso, disfarça olheiras, espinhas e vermelhidões.

10. Máscara para cílios

Valoriza o visual, abre e marca o olhar, ainda mais se for usado também nos cílios inferiores.

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