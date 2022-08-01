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Grife espanhola

Balenciaga vende bolsas inspiradas em sacos de lixo por R$ 9 mil

Item faz parte da coleção de inverno de 2022 da marca e gerou reações nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 16:00

Na descrição sobre a coleção de inverno de 2022, a Balenciaga admite que as 'trash pouchs' foram realmente inspiradas em sacolas plásticas.
Na descrição sobre a coleção de inverno de 2022, a Balenciaga admite que as 'trash pouchs' foram realmente inspiradas em sacolas plásticas. Foto: Balenciaga Crédito: Balenciaga
A Balenciaga ataca novamente. Após ser alvo de críticas por lançar um tênis "destruído" por R$ 10 mil, agora a marca de luxo apostou em bolsas inspiradas em sacos de lixo.
Chamadas de "trash pouch", as bolsas estão disponíveis nas cores preto, branco e azul e, segundo o site Highsnobiety, custam 1 790 dólares - o equivalente a mais de R$ 9,3 mil.
Em uma foto divulgada no Instagram da Highsnobiety, as "trash pouchs" já podem ser vistas em lojas físicas da grife.
As bolsas foram apresentadas durante um desfile da marca na Semana de Moda de Paris em março. Na ocasião, a Balenciaga anunciou a coleção de inverno de 2022.
Em uma descrição divulgada no site da marca sobre a "trash pouch", a marca admite que o item foi realmente inspirado em sacolas plásticas.
Demna Gvasalia, diretor criativo da Balenciaga, chegou a dizer ao jornal Women’s Wear Daily que o objetivo do lançamento era criar "um escândalo fashion".
"Eu não poderia perder a oportunidade de criar o saco de lixo mais caro do mundo, porque quem não ama um escândalo fashion", comentou Gvasalia à época do desfile.

INTERNAUTAS REAGIRAM À "BOLSA DE SACO DE LIXO"

Assim como o que aconteceu com o tênis "destruído", a "bolsa de saco de lixo" não saiu imune de uma onda de comentários nas redes sociais.
Internautas relembraram o momento em que a influenciadora Gessica Kayane mostrou ter comprado o tênis controverso e pediram para "alguém segurar a Gkay". Outros compartilharam "looks" que imitam o novo item de luxo.

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