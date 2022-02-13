"Além da Ilusão": veja looks dos anos 1930 a 1950 que continuam em alta

Hit nos anos 1940 e 1950, o cropped faz muito sucesso no mundo da moda até hoje Crédito: Pìxabay

As "intoxicações amorosas", conquistas e (des)amores de Davi (Rafael Vitti) e Isadora (Sofia Budke/Larissa Manoela), dilemas que dão um charme extra a "Além da Ilusão", já estão conquistando os corações dos brasileiros. A trama das 18h da Rede Globo, porém, chama a atenção por ser um fiel resgate histórico-econômico do Brasil dos anos 1930 a 1940, épocas de muitas transformações no país, incluindo as sociais, chegando a influenciar a forma de vestir da época.

Nos figurinos de Paula Carneiro, encontramos referências deste período, mas também dos anos 1950 e até mesmo contemporâneas, com inspiração em modelos que marcaram a vida de personalidades, como Grace Kelly, Coco Chanel e Elizabeth II. Aproveitando a vibe vintage, "HZ" listou figurinos criados entre as décadas de 1930 a 1950 que ainda bombam, enchendo de cor e de bom gosto os guarda-roupas dos dias atuais.

Um é fácil saber/descobrir. Basta ser fã da eterna diva de Hollywood Marilyn Monroe para vê-la em vários clicks usando um delicado/sofisticado cropped. Isso mesmo! Essa blusinha coringa que você guarda no armário ditava tendências na década de 1940, quando o corte foi criado. Nunca a expressão "reage, bota um cropped!" foi tão atemporal!

Hit nos anos 1940 e 1950, o cropped faz muito sucesso no mundo da moda até hoje Crédito: Pìxabay

"Vale ressaltar que a moda sempre busca inspiração na história, naquilo que já foi feito e refeito diversas vezes, mas atualiza com novas modelagens, cores, materiais e combinações, muito mais do que apenas uma releitura do passado", explica a Consultora de Imagem e Estilo Vladia Macial.

"A moda naquele período foi marcada por um visual sofisticado e elegante, época em que as atrizes de Hollywood foram responsáveis pela disseminação de costumes e looks. Foi o retorno ao glamour feminino, movimento que nos deixou de herança uma das queridinhas da nossa geração: a manga bufante".

Por falar no corte, ele está presente em várias peças, como vestidos, bodys, blusas e croppeds.

A manga bufante era muito usada na década de 1930, especialmente pelas estrelas de Hollywood. Hoje, o corte continua em alta Crédito: Pinterest

Vladia também destacou outro look que faz muito sucesso nas ruas. "Em meados dos anos 1930, a calça pantalona começou a ser inserida ao vestuário feminino. Outra herança da moda daquela década que vemos em abundância nos tempos atuais", indica.

Sucesso entre as famosas das décadas de 1930 e 1940 (primeira foto), a calça pantalona ainda reina nos guarda-roupas (segunda foto) Crédito: Pinterest

Foi nesse período, de acordo com a consultora, que começaram a surgir clubes que promoviam atividades físicas, e, com isso, a moda esportiva foi ganhando adeptos. "Os shorts começaram a ser aceitos pelo público feminino e os trajes de banho foram diminuídos, dando origem ao maiô e ao hotpant", detalha.

O "grande" biquíni de cintura alta, que pode ir até um dedo antes do umbigo, ficar sobre ele ou ainda acima dele, ganhou muito espaço no verão, agora mais colorido, feito com outros materiais e acompanhado por vários acessórios.

A modelagem hot pant surgiu no final dos anos 1940 (primeira foto) e voltou a ser tendência na atualidade (segunda foto). Crédito: Pinterest

Segundo Vladia Macial, no final dos anos 1930, com a aproximação da 2ª Guerra Mundial, já se via a influência militarizada na moda, em roupas com linhas mais retas e conjuntos da mesma cor e tecido.

O estilo sóbrio e militarizado dos conjuntinhos fez sucesso no início dos anos 1930 (foto 1) e continuam fazendo moda nos dias atuais, com opções de cores e tecidos (foto 2) Crédito: Pinterest