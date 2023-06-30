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Beleza

7 dicas para garantir cabelos bonitos durante o inverno

Especialista ensina como cuidar dos fios e mantê-los saudáveis nesta época do ano
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 09:36

Amada e odiada por muitos, chegou a estação mais fria do ano: o inverno. Assim como as altas temperaturas, o frio e o clima seco podem afetar a saúde dos cabelos. No entanto, com alguns cuidados simples, é possível manter os fios saudáveis e bonitos durante esta época.
“As maiores queixas nessa época do ano são de ressecamento. O frio contribui muito para isso. Neste período, há um aumento expressivo de outras patologias do couro cabeludo que precisam ter outros cuidados especiais, como a caspa , a seborreia, entre outros”, afirma a hair stylist Marina Marques, do salão Fil Hair & Experience.

Cuidados com os fios no inverno

Para ajudar você a driblar as situações que possam trazer danos aos fios, a hair stylist lista sete dicas bem importantes a fim de que você consiga cuidar bem do seu cabelo no inverno. Confira!
  • Lave os cabelos a cada 2 dias;
  • Não use água muito quente, pois a água em alta temperatura no couro cabeludo contribui para uma maior produção de sebo e aparecimento de caspas;
  • Não durma com os cabelos molhados. Caso o contrário, se torna o ambiente perfeito para proliferação de fungos e bactérias;
  • Faça hidratação a cada 15 dias para manter a saúde dos fios;
  • Use leave-in para proteger os fios. O produto fecha as cutículas, ajudando os fios a não sentirem tanto os danos da temperatura de secadores, sol e pranchas;
  • Não seque os cabelos com ar muito quente, já que o ar em alta temperatura pode prejudicar a fibra capilar;
  • Corte as pontas regularmente para manter os cabelos saudáveis e eliminar as pontas duplas.
Para saber quais produtos são indicados para o seu tipo de fio, busque ajuda profissional
Para saber quais produtos são indicados para o seu tipo de fio, busque ajuda profissional Crédito: Shutterstock

Busque por um profissional

Além de todas as dicas, Marina Marques ressalta que é extremamente importante procurar um profissional de confiança para orientar o produto mais recomendado para o seu tipo de cabelo.

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