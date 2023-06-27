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Cabelo

Veja o que causa a caspa e saiba como evitá-la

Dermatologista ensina alguns cuidados para manter o couro cabeludo saudável
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 12:00

Um dos maiores mitos na dermatologia é que a caspa é consequência apenas da falta de higiene. Embora a medicina não tenha todas as respostas para o surgimento dela, nem possa explicar com exatidão as causas para os diversos graus dessa condição, muito já foi descoberto a respeito.
De acordo com a dermatologista Paula Sian, a caspa, também chamada de dermatite seborreica, é uma inflamação que causa descamação e vermelhidão no couro cabeludo e em algumas áreas da face, como sobrancelhas, cantos do nariz, orelhas e tórax.
Caspa
Caspa Crédito: Shutterstock

Causas da caspa

Existem diversos motivos que podem desencadear a caspa, entre eles, fatores genéticos, emocionais, alérgicos e problemas crônicos presentes na pele, como o Pityrosporum ovale – um fungo específico da pele que causa uma inflamação responsável pela descamação de regiões específicas do corpo, principalmente no couro cabeludo.

Influência do frio

Existem fatores externos, como a temperatura e a umidade do tempo, que contribuem com o desenvolvimento da caspa. “Durante o outono e inverno,tendemos a tomar banhos mais quentes, e a água em temperatura muito altacausa irritação e ressecamento da pele e do couro cabeludo, que, em resposta, passa a fabricar mais sebo. É uma defesa do próprio corpo que acaba sendo prejudicial. Por isso, é importante regular a temperatura da água de modo que não passe frio, mas também que não aqueça demais”, explica a dermatologista.
Outro vilão do frio é o tempo seco. Ele estimula as glândulas sebáceas , localizadas na base do folículo capilar, que incham e passam a produzir secreção oleosa em excesso, descamando a região.

Melhorando a dermatite seborreica

Não existe uma forma de evitar o surgimento da caspa, uma vez que muitos estímulos podem produzir óleo na pele. Porém, alguns cuidados podem ajudar na melhora dos sintomas, tais como:
  • Tomar sol diariamente no couro cabeludo;
  • Manter o couro cabeludo bem seco;
  • Optar pela lavagem do couro cabeludo com água fria ou morna, mesmo no frio;
  • Evitar vestimentas que retenham muito suor, além de uso de bonés, toucas, gorros ou qualquer acessório que abafe a cabeça por muitas horas;
  • Evitar prender os cabelos ainda úmidos ou molhados;
  • Utilizar produtos de acordo com a natureza do cabelo, optando por fórmulas mais líquidas, que contenham álcool ou espuma;
Imagem Edicase Brasil
Lavar os cabelos diariamente não influencia no surgimento da caspa (Imagem: Puhhha | Shutterstock) Crédito:

Mitos sobre a caspa

Paula Sian alerta sobre alguns mitos que prejudicam demais a saúde do couro cabeludo. “Lavar os cabelos diariamente não influencia no surgimento da caspa; pelo contrário, a falta de higiene pode estimular. Outro mito é relacionado à qualidade dos fios. Muitos acreditam que tipos de cabelos são mais propensos, porém, cabelos lisos, crespos ou cacheados tem a mesma probabilidade”, explica.

Contraindicações dermatológicas

A dermatologista também adverte as adeptas de tratamentos químicos. “É importante não abusar de produtos que estimulem a descamação da pele, principalmente em locais suspeitos, que podem utilizar químicos de procedência duvidosa e causar danos graves à saúde do couro cabeludo”, conclui a profissional.

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