Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/08/2026

A carta “A Morte” indica encerramento, transformação e a necessidade de abrir espaço para uma nova fase. No amor, deixar para trás padrões desgastantes permitirá viver relações mais verdadeiras. Na carreira, uma mudança poderá conduzi-lo(a) a um caminho mais alinhado aos seus objetivos. Sua saúde pedirá renovação de hábitos e desapego do que prejudica o bem-estar. Entre amigos, algumas relações poderão mudar de forma, aproximando você de pessoas mais compatíveis com o seu momento atual.