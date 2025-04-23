4 tendências de cores de cabelo para o outono 2025

Com a mudança de estação, não é só o clima que altera — o estilo também ganha novos ares. As paletas outonais, inspiradas nos tons das folhas que caem, acabam influenciando o universo da beleza, especialmente quando o assunto é coloração capilar. A cada ano, nuances quentes e sofisticadas ressurgem com novas roupagens, influenciadas por tendências globais, ícones de moda e transformações culturais.
Em 2025, algumas tonalidades já se destacam como favoritas para quem quer renovar o visual neste outono — entre elas, o “mocha mousse” e o “borgonha”. De acordo com dados do Google Trends, essas cores ganharam força nas buscas entre o final de 2024 e o início deste ano. A cor chocolate, por exemplo, atingiu o pico de popularidade em janeiro, enquanto o interesse por tons ruivos teve um aumento de 79%.
Sabendo disso, Tiago Aprigio, embaixador global da Keune Haircosmetics, aponta escolhas certeiras para quem quer aproveitar a nova estação para um update no visual. Confira!
1. Mocha mousse
Sofisticado, atemporal e com nome de café, o mocha mousse é a aposta do ano e ideal para quem quer entrar nesta estação com estilo e sem abrir mão da praticidade. Sabe aquele cabelo que parece naturalmente brilhoso e bem cuidado, mesmo sem esforço? É ele. Não à toa, celebridades como Hailey Bieber e Fernanda Torres já embarcaram neste tom.
“Esse tom com fundo chocolate permite várias variações; pode aparecer em versões mais claras, mais intensas ou até com discretas mechas iluminadas, que dão profundidade e movimento aos fios”, afirma Tiago Aprigio.
Em peles negras, a cor cria uma combinação elegante e sofisticada. O contraste sutil entre o mocha mousse e a pele garante um toque de luminosidade ao rosto, mas sem aquele ar artificial. É também uma opção versátil, pois combina com estilos mais clássicos ou com produções ousadas, permitindo brincadeiras com texturas, tranças, acessórios e finalizações que ganham ainda mais destaque nessa paleta.
2. Borgonha
Ano vai, ano vem, e os ruivos seguem firmes no topo da lista de desejos nos salões. Eles nunca saem de cena, apenas se reinventam com novas nuances e técnicas que acompanham o momento. Em 2025, um dos destaques será o tom borgonha, indicado para peles douradas, negras, rosadas ou bronzeadas.
No entanto, de acordo com o hairstylist , o borgonha deste ano vem com um ar renovado: mais profundo e sofisticado, ressaltando com ainda mais elegância a beleza de cada pessoa. “Minha aposta é no borgonha, mas deixando de lado o violeta mais vibrante que dominou 2024. Em vez disso, trago o acaju como base; o resultado é um tom mais escuro, mais intenso, com uma pegada tropical e brasileira”, explica.
Segundo Tiago Aprigio, apesar de ser uma escolha ousada e cheia de personalidade, o borgonha exige um cuidado especial para quem apostar nele. “Para manter o tom vibrante e bonito por mais tempo, é importante estar ciente de que essa é uma mudança que pede dedicação e uma rotina de manutenção um pouco mais complexa. Isso inclui hidratações regulares, uso de produtos específicos para cabelos coloridos e, claro, retoques frequentes”, destaca.
3. Loiro amanteigado
Um dos clássicos que nunca saem de moda: o loiro amanteigado. Prometendo ser um dos queridinhos desta temporada, esse tom combina requinte e luminosidade , realça o tom da pele, valoriza o corte do cabelo e traz leveza e movimento aos fios com um toque de poder.
“Essa cor exige cuidados especiais, principalmente no outono, quando os fios já tendem a ficar mais secos por causa do clima. Após a química, o cabelo fica mais poroso e propenso ao frizz , então é fundamental investir em produtos que façam a reposição de queratina, que é a proteína responsável por dar força e estrutura aos fios. Outra dica valiosa é o uso de óleos nutritivos ao longo do dia e, principalmente, antes de dormir”, explica Tiago Aprigio.
Vale lembrar que o loiro amanteigado é especialmente indicado para mulheres com tons de pele mais claros ou com fundo dourado, pois harmoniza de forma natural e luminosa com essas características. Além disso, quem já possui a base do cabelo mais clara tende a alcançar um resultado mais uniforme.
4. Ruivo acobreado
Também para quem quer entrar na onda dos ruivos, a tonalidade acobreada segue entre as favoritas e pode variar desde um cobre suave até um tom mais intenso. É uma escolha perfeita para peles claras e médias, já que valoriza o brilho natural da pele e traz luminosidade ao rosto, criando um visual vibrante e cheio de personalidade.
“As mechas acobreadas podem ser boas opções para as mulheres que querem trazer um pouco da tendência do ruivo para o visual, mas de uma forma mais suave e que exija menos manutenção. Uma ótima alternativa para quem tem fios castanhos”, finaliza Tiago Aprigio.
Por Fernanda Martins