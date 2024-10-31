4 métodos de depilação e seus prós e contras

Cada método de depilação tem seus prós e contras Crédito: Fotomoment001 | Shutterstock

A depilação é um assunto que levanta muitas dúvidas, especialmente na hora de escolher o método mais adequado para cada tipo de pele. No entanto, além de influenciar a beleza, a decisão adequada também afeta a eficácia do procedimento.

Além disso, a depilação exige cuidados importantes, tanto antes quanto depois, para prevenir irritações, alergias e pelos encravados. Ignorar esses cuidados pode resultar em efeitos negativos na pele a longo prazo, como manchas ou inflamações.

“Uma depilação adequada minimiza riscos de irritações, alergias e infecções, que podem ocorrer devido ao uso de produtos impróprios ou técnicas mal executadas. Além disso, a preparação da pele, como esfoliação e hidratação, ajuda a evitar pelos encravados e deixa a pele mais suave e bonita. Portanto, dedicar atenção aos cuidados pré e pós-depilação é essencial para promover uma experiência segura e confortável”, esclarece Otávia Bezerra, dermatologista e professora do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras.

A seguir, a médica lista os prós e contras de cada método de depilação. Confira!

1. Lâmina de barbear

Prós : é rápida, prática e indolor na maioria das vezes





: é rápida, prática e indolor na maioria das vezes Contras: os pelos crescem rapidamente, em 2 ou 3 dias já começam a surgir novamente

Pode causar irritações, foliculite e cortes na pele

2. Cera

Prós : remove os pelos pela raiz, prolongando o tempo de crescimento, cerca de 2 a 4 semanas





: remove os pelos pela raiz, prolongando o tempo de crescimento, cerca de 2 a 4 semanas Contras: o processo é doloroso e pode causar queimaduras, encravamento dos pelos e flacidez da pele com o passar do tempo

O creme depilatório é fácil de usar, mas os pelos crescem rapidamente Crédito: Prostock-studio | Shutterstock

3. Cremes depilatórios

Prós : são fáceis de usar e relativamente rápidos





: são fáceis de usar e relativamente rápidos Contras: podem causar alergias, irritações e os pelos crescem quase tão rapidamente quanto com o uso de lâmina

4. Depilação a laser

A especialista explica que a depilação a laser é uma forma eficaz de eliminar os pelos. “A depilação a laser utiliza pulsos de luz concentrada que atingem os folículos pilosos, destruindo-os progressivamente. Como resultado, os pelos começam a crescer cada vez mais finos e lentamente, até praticamente desaparecerem”, destaca. Além da praticidade, o laser oferece resultados mais duradouros e com um cuidado maior com a saúde da sua pele .

Prós : duração prolongada, pois retarda o crescimento dos pelos

Proporciona menos dor, sendo comparada a uma leve sensação de picadas

Além disso, oferece praticidade, já que requer uma frequência maior de sessões apenas ao iniciar o tratamento





: duração prolongada, pois retarda o crescimento dos pelos Proporciona menos dor, sendo comparada a uma leve sensação de picadas Além disso, oferece praticidade, já que requer uma frequência maior de sessões apenas ao iniciar o tratamento Contras: a técnica pode causar alguns efeitos colaterais como hipopigmentação ou hiperpigmentação da área tratada

O custo do procedimento também pode apertar no bolso do consumidor, conforme as áreas escolhidas e número de sessões

Mesmo sendo a opção que apresenta maior resultado, o método não garante a remoção permanente dos pelos, já que algumas pessoas podem experimentar o crescimento de novos pelos ao longo do tempo