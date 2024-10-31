4 métodos de depilação e seus prós e contras

A depilação é um assunto que levanta muitas dúvidas, especialmente na hora de escolher o método mais adequado para cada tipo de pele. No entanto, além de influenciar a beleza, a decisão adequada também afeta a eficácia do procedimento.
Além disso, a depilação exige cuidados importantes, tanto antes quanto depois, para prevenir irritações, alergias e pelos encravados. Ignorar esses cuidados pode resultar em efeitos negativos na pele a longo prazo, como manchas ou inflamações.
“Uma depilação adequada minimiza riscos de irritações, alergias e infecções, que podem ocorrer devido ao uso de produtos impróprios ou técnicas mal executadas. Além disso, a preparação da pele, como esfoliação e hidratação, ajuda a evitar pelos encravados e deixa a pele mais suave e bonita. Portanto, dedicar atenção aos cuidados pré e pós-depilação é essencial para promover uma experiência segura e confortável”, esclarece Otávia Bezerra, dermatologista e professora do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras.
A seguir, a médica lista os prós e contras de cada método de depilação. Confira!
1. Lâmina de barbear
- Prós: é rápida, prática e indolor na maioria das vezes
- Contras: os pelos crescem rapidamente, em 2 ou 3 dias já começam a surgir novamente
Pode causar irritações, foliculite e cortes na pele
2. Cera
- Prós: remove os pelos pela raiz, prolongando o tempo de crescimento, cerca de 2 a 4 semanas
- Contras: o processo é doloroso e pode causar queimaduras, encravamento dos pelos e flacidez da pele com o passar do tempo
3. Cremes depilatórios
- Prós: são fáceis de usar e relativamente rápidos
- Contras: podem causar alergias, irritações e os pelos crescem quase tão rapidamente quanto com o uso de lâmina
4. Depilação a laser
A especialista explica que a depilação a laser é uma forma eficaz de eliminar os pelos. “A depilação a laser utiliza pulsos de luz concentrada que atingem os folículos pilosos, destruindo-os progressivamente. Como resultado, os pelos começam a crescer cada vez mais finos e lentamente, até praticamente desaparecerem”, destaca. Além da praticidade, o laser oferece resultados mais duradouros e com um cuidado maior com a saúde da sua pele .
- Prós: duração prolongada, pois retarda o crescimento dos pelos
Proporciona menos dor, sendo comparada a uma leve sensação de picadas
Além disso, oferece praticidade, já que requer uma frequência maior de sessões apenas ao iniciar o tratamento
- Contras: a técnica pode causar alguns efeitos colaterais como hipopigmentação ou hiperpigmentação da área tratada
O custo do procedimento também pode apertar no bolso do consumidor, conforme as áreas escolhidas e número de sessões
Mesmo sendo a opção que apresenta maior resultado, o método não garante a remoção permanente dos pelos, já que algumas pessoas podem experimentar o crescimento de novos pelos ao longo do tempo
Por Camila Crepaldi