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Beleza e cuidados

4 métodos de depilação e seus prós e contras

Veja como cada um deles pode se adequar a sua rotina e necessidade
Portal Edicase

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Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 16:36

Cada método de depilação tem seus prós e contras (Imagem: Fotomoment001 | Shutterstock)
Cada método de depilação tem seus prós e contras Crédito: Fotomoment001 | Shutterstock
A depilação é um assunto que levanta muitas dúvidas, especialmente na hora de escolher o método mais adequado para cada tipo de pele. No entanto, além de influenciar a beleza, a decisão adequada também afeta a eficácia do procedimento.
Além disso, a depilação exige cuidados importantes, tanto antes quanto depois, para prevenir irritações, alergias e pelos encravados. Ignorar esses cuidados pode resultar em efeitos negativos na pele a longo prazo, como manchas ou inflamações. 
“Uma depilação adequada minimiza riscos de irritações, alergias e infecções, que podem ocorrer devido ao uso de produtos impróprios ou técnicas mal executadas. Além disso, a preparação da pele, como esfoliação e hidratação, ajuda a evitar pelos encravados e deixa a pele mais suave e bonita. Portanto, dedicar atenção aos cuidados pré e pós-depilação é essencial para promover uma experiência segura e confortável”, esclarece Otávia Bezerra, dermatologista e professora do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras.

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A seguir, a médica lista os prós e contras de cada método de depilação. Confira!

1. Lâmina de barbear

  • Prós: é rápida, prática e indolor na maioria das vezes

  • Contras: os pelos crescem rapidamente, em 2 ou 3 dias já começam a surgir novamente
    Pode causar irritações, foliculite e cortes na pele

2. Cera

  • Prós: remove os pelos pela raiz, prolongando o tempo de crescimento, cerca de 2 a 4 semanas

  • Contras: o processo é doloroso e pode causar queimaduras, encravamento dos pelos e flacidez da pele com o passar do tempo
O creme depilatório é fácil de usar, mas os pelos crescem rapidamente (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
O creme depilatório é fácil de usar, mas os pelos crescem rapidamente Crédito: Prostock-studio | Shutterstock

3. Cremes depilatórios

  • Prós: são fáceis de usar e relativamente rápidos

  • Contras: podem causar alergias, irritações e os pelos crescem quase tão rapidamente quanto com o uso de lâmina

4. Depilação a laser

A especialista explica que a depilação a laser é uma forma eficaz de eliminar os pelos. “A depilação a laser utiliza pulsos de luz concentrada que atingem os folículos pilosos, destruindo-os progressivamente. Como resultado, os pelos começam a crescer cada vez mais finos e lentamente, até praticamente desaparecerem”, destaca. Além da praticidade, o laser oferece resultados mais duradouros e com um cuidado maior com a saúde da sua pele .  
  • Prós: duração prolongada, pois retarda o crescimento dos pelos
    Proporciona menos dor, sendo comparada a uma leve sensação de picadas
    Além disso, oferece praticidade, já que requer uma frequência maior de sessões apenas ao iniciar o tratamento

  • Contras: a técnica pode causar alguns efeitos colaterais como hipopigmentação ou hiperpigmentação da área tratada
    O custo do procedimento também pode apertar no bolso do consumidor, conforme as áreas escolhidas e número de sessões
    Mesmo sendo a opção que apresenta maior resultado, o método não garante a remoção permanente dos pelos, já que algumas pessoas podem experimentar o crescimento de novos pelos ao longo do tempo
Por Camila Crepaldi

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