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Cuidado com cabelos

3 tendências de cortes para cabelos masculinos

Veja opções para ressaltar as características do rosto e evidenciar a textura dos fios
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 16 de Novembro de 2024 às 07:44

O corte middle part é versátil e prático para o dia a dia (Imagem: maxtimofeev | Shutterstock)
O corte middle part é versátil e prático para o dia a dia Crédito: Imagem: maxtimofeev | Shutterstock
O cuidado com os cabelos vem ganhando cada vez mais destaque na rotina dos homens, refletindo uma crescente valorização da aparência e do estilo pessoal. Hoje, cortes modernos e cuidados específicos são escolhidos para ressaltar as características masculinas e evidenciar a textura natural dos fios, trazendo um toque de personalidade e autenticidade ao visual.
Por isso, a Paêlo, barbeira e Keune Barber Talent , lista os cortes masculinos que prometem bombar nos salões de beleza nas próximas temporadas. Confira!  

1. Cortes que valorizam os fios naturais

Homens gostam de praticidade; por isso, cortes que valorizam o caimento natural dos fios são uma forte tendência e conseguem atender diferentes estilos e personalidades. Com o crescimento do visagismo no universo masculino, aumentou também o interesse em valorizar os cabelos naturais e suas texturas nas barbearias. 
“Cortes como messy fringe (franja desconstruída), middle part (dividido ao meio), slick back (comprimento médio penteado para trás) e buzz cut (cabelo raspado) combinam uma estética moderna, versátil e possível de adaptar aos diferentes tipos de rosto e de fios . São ideais para quem busca um visual prático para o dia a dia, sem abrir mão do estilo”, conta a barbeira, que acrescenta: “além disso, estes cortes são opções que se adequam facilmente em ocasiões mais formais também”, complementa. 

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2. Cortes em camadas

Para aqueles homens que buscam versatilidade, o corte em camadas é uma opção perfeita! Para Paêlo, ele favorece diferentes tipos de rosto e pode ser adaptável para realçar as características faciais. Além disso, a especialista recomenda a finalização desse estilo com pomadas e géis, que ajudam a dar movimento.
“O corte pode ser ajustado em comprimento e textura para complementar rostos ovais, redondos, quadrados, triangulares, retangulares e em diamante. As camadas ajudam a criar movimento e volume, além de suavizar ou acentuar características conforme necessário”, explica.  

3. Cortes ousados e modernos

O undercut é um corte moderno e usado por muitas celebridades (Imagem: AJR_photo | Shutterstock)
O undercut é um corte moderno e usado por muitas celebridades Crédito: Imagem: AJR_photo | Shutterstock
Há quem diga que as redes sociais e as celebridades não têm uma forte influência nas escolhas de cortes! Assim como as mulheres, os homens se inspiram em estilos de atletas e atores, desde cortes clássicos e discretos até visuais ousados e modernos como fades e undercuts.
De acordo com Paêlo, os barbeiros também podem ser considerados influenciadores pelos seus clientes. Essa profissão desempenha um papel importante ao compartilhar o seu trabalho nas redes sociais, além de orientar os clientes sobre os melhores estilos para cada tipo de cabelo.

Corte ideal para cada formato de rosto 

A Barber Talent revela que as técnicas para realizar todos esses cortes variam conforme o formato de rosto e cabelo de cada um. “Quando se trata de métodos, a chave está em entender como as características de cada formato influenciam a percepção visual. É necessário ajustar o corte para equilibrar proporções e destacar pontos fortes que geram um efeito harmonioso e personalizado. Na verdade, a escolha do corte certo não é sobre técnica, e sim sobre a busca pela autenticidade e beleza de cada cliente”, afirma.

Cortes e tipos de cabelo

Para a profissional, é essencial considerar a textura, densidade e estrutura de cada tipo de cabelo ao realizar os cortes, garantindo que eles se adaptem perfeitamente a fios lisos, cacheados ou ondulados. Ela acredita que cada tipo de cabelo exige um corte específico, pois cada fio possui características próprias, como espessura e caimento, que precisam ser respeitadas para alcançar um resultado equilibrado e adequado a cada cliente.

Rotina de cuidados

Às vezes, a rotina atribulada e falta de tempo não permitem uma ida ao salão de beleza para a manutenção dos cortes. Por isso, Paêlo recomenda que os clientes adotem uma rotina de cuidados capilares em casa para manter os cabelos e barbas saudáveis e com uma boa aparência. 
Ela sugere o uso indispensável de produtos como shampoo e condicionador específicos, máscara de hidratação, pomada, cera ou gel para estilização do cabelo. Para finalizar, um óleo de barba para controle do frizz e um produto para modelagem e definição.
Por Raeesah Salomão

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