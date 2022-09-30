Vitória recebe a 54ª edição do Festival Culinária Japonesa

Festival de Culinária Japonesa acontece nesse sábado (1º), a partir das 18h, na Mata da Praia Crédito: Associação Nikkei/Divulgação

Após dois anos de ausência, por conta da pandemia da Covid-19, o tradicional Festival de Culinária Japonesa, promovido pela Associação Nikkei de Vitória, está de volta, com a expectativa de receber, pelo menos, sua média de público em cada evento, que é de cerca de 700 participantes.

O encontro gastronômico e cultural, que chega a sua 54ª edição, acontece neste sábado (1º), na sede da associação, em Mata da Praia, Vitória, a partir das 18h. Quem optar por ir de carro, pode ficar tranquilo. Os veículos podem ser estacionados no Parque da Pedra da Cebola, que tem acesso ao portão de entrada da Nikkei e não será cobrado nenhum valor.

"É o nosso evento mais tradicional, pois começou na década de 1980, com a chegada dos primeiros imigrantes japoneses em Vitória", garante Antônio Nokai, vice-presidente da instituição que promove o encontro.

"A associação se mantém da contribuição de seus sócios e o Festival de Culinária Japonesa é uma de nossas únicas fontes de recursos para cobrir despesas. Além disso, parte da verba arrecadada será doada para instituições que promovem trabalhos sociais, tornando o evento também beneficente", explica.

Antes de entrarmos nos pratos deliciosos que serão servidos, é preciso ressaltar que nem só de comes e bebes vive o festival. O evento também contará com uma barraca de vendas de produtos de anime e apresentação da dança folclórica Bon Odori, tradição milenar que embala as festas nipônicas desde o início da era imperial japonesa.

"É uma dança típica para momentos de comemoração. Participam mulheres e homens, incluindo os convidados presentes que não possem prática. É simples, com passos leves e de fácil aprendizado. Normalmente, o Bon Odori é formado por rodas e usamos umas fitas para ficar ainda mais bonito. Vamos dar brindes para os convidados que melhor se apresentarem", adianta Nokai.

DELÍCIAS

O tradicional Sushi será servido em porção com seis unidades saindo pelo valor de R$ 30 Crédito: Associação Nikkei/Divulgação

Chega de blablablá e vamos ao que realmente interessa no Festival de Culinária Japonesa: as delícias gastronômicas que serão servidas da festa. Este ano, os pratos escolhidos foram os tradicionais shushi (uma porção com 6 unidades sai por R$ 30); sashimi (porção com 12 unidades de filés de salmão cru saindo por R$ 25); yakisoba (macarrão com legumes variados, frango e molho especial, por R$ 20) - o prato mais pedido, de acordo com Antônio -; e o tempura (empando de legumes variados, por R$ 15, a porção com três unidades).

O karaage será uma das delícias servidas no Festival de Culinária Japonesa Crédito: Associação Nikkei/Divulgação

Também haverá pratos menos populares entre os brasileiros - pelo menos para os leigos em culinária japonesa. Destaque para o karaage, espécie de frango a passarinho nipônico, com 6 unidades saindo a R$ 25. "É um frango frito preparado de uma maneira especial, pois fica muito crocante. Tem um segredo para ficar assim: usamos polvilho azedo", entrega Antônio Nokai.

Também experimente o gyoza, uma massa fina recheada com carne suína moída e temperada com gengibre, nirá e alho. A porção com 5 unidades sai por R$ 25.

Os veganos podem se aventurar com o repolho emoção. "É uma espécie de salada de repolho apimentada e servida como forma de petisco. Usa-se basicamente vinagre e sal como tempero e tem um gosto bem agradável", adianta Antônio. O prato é bem baratinho e custa R$ 5.

E os bebes? Lógico que vai ter o tradicional sakê, com a dose saindo a R$ 10. Além disso, o Festival de Culinária Japonesa contará com chope artesanal.

As vendas também serão feitas na hora do evento, mas fique ligado, pois os produtos são de produção caseira e limitada, correndo o risco de acabarem com as vendas antecipadas. Os pratos - e bebidas - podem ser adquiridos antecipadamente, comprando os tíquetes pela internet . O pagamento pode ser feito por pix e cartões de crédito e débito.

FESTIVAL DE CULINÁRIA JAPONESA