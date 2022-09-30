30 de setembro

Dia da Moqueca Capixaba: restaurantes fazem promoções e dão brindes na data

De descontos especiais a cortesias como entradas e garrafa de vinho, estabelecimentos da Grande Vitória celebram o Dia da Moqueca capixaba com muitas delícias

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de setembro de 2022 às 06:00

Moqueca de camarão do restaurante Ilha do Caranguejo Crédito: Amanda Guimaraes

Hoje é dia de celebrar o prato típico do Espírito Santo. O Dia da Moqueca Capixaba acontece nesta sexta (30), sendo comemorada em Vitória desde 2012 e em todo o Estado a partir do ano seguinte. E para agitar - e se deliciar - ainda mais esse dia tão especial para os capixabas, vários restaurantes da Grande Vitória prepararam diversas promoções e cortesias. Há estabelecimentos, por exemplo, que vão oferecer descontos de mais de 50% e até caipirinhas como cortesia nos pedidos de moqueca capixaba. Confira uma seleção de 10 estabelecimentos consultados por HZ:

01 Enseada Geraldinho No Dia da Moqueca Capixaba (30), das 11h às 23h, o restaurante Enseada Geraldinho, servirá as moquecas capixabas por valores que partem de R$ 99,90. O prato acompanha arroz, pirão de peixe e moquequinha de banana da terra e serve duas pessoas. Como cortesia, a casa irá oferecer um café expresso. Rua Aleixo Netto, 1603. Praia do Canto, Vitória. (27) 99520-6820.

02 Enseada Manguinhos Nesta sexta-feira (30), o restaurante Enseada Manguinhos servirá moquecas de Badejo, por R$ 175,50, e Cação, por R$ 98,50, das 10h às 23h. O prato serve até três pessoas e vem com arroz pirão, moquequinha de banana. A promoção do dia fica por conta da moquequinha de camarão (acompanha torrada ou arroz branco): de R$ 56,80 por R$ 36,50. Além dela, outros pratos também ganham preços promocionais na data: Camarão Frito (acompanha molho tártaro) de R$ 56,50 por R$ 36,75; 1/2 Bobó de Camarão (acompanha arroz ou torrada) de R$ 78,50 por R$ 51,50; Filé de Pescadinha (acompanha fritas, vinagrete e banana frita) de R$ 79,30 por R$ 63,50; Filé de Pescadinha com Camarão(acompanha fritas, vinagrete e banana frita) de R$ 91,50 por R$ 73,50 . Endereço: Av. Atapoã, 03 - Manguinhos, Serra. (27) 99520-6820.

03 Ilha do Caranguejo O restaurante Ilha do Caranguejo comemora o Dia da Moqueca, nesta sexta-feira (30), com promoção. As unidades de Vitória e Vila Velha irão ofertar a Moqueca REI, que custa R$ 169 no cardápio, por R$ 79,90 até o dia 7 de outubro . A promoção faz parte do Festival do Camarão, promovido pela casa todos os dias, das 11h às 23h30. O prato serve até três pessoas e vem acompanhado de arroz e pirão. Rua Alcino Pereira Neto, 570 - Jardim Camburi, Vitória - (27) 2233-8484. Boulevard Shopping, Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha - (27) 3395-0244.

04 Espaço Maria Mariana O Espaço Maria Mariana chega com diversos tipos de moquecas para celebrar o prato principal do Espírito Santo. Nesta sexta-feira (30), o estabelecimento dará 10% de desconto em todas as moquecas . Entre elas, está a Moqueca de Badejo, acompanhada por arroz branco, pirão e moquequinha de banana da terra, por R$ 188 (serve até duas pessoas). Também tem a Moqueca Capixaba Vegana, composta por um mix de cogumelos e palmito. O prato acompanha arroz branco, moquequinha de banana da terra e farofa de alho. O valor da opção vegana é de R$ 135 e serve até duas pessoas. O horário de funcionamento é das 10h às 17h. Rua Ocidente 153, Manguinhos, Serra-ES. (27) 99838-4089.

05 Pirão O restaurante Pirão, no Triângulo, na Praia do Canto, vai oferecer uma caipirinha tradicional para quem pedir uma moqueca nesta sexta-feira (30) . O preço da moqueca mais pedida da casa, a de Badejo com molho de camarão médio, custa R$ 278. O prato serve 2 pessoas vem acompanhado de arroz, pirão e moquequinha de banana. Rua Joaquim Lírio, 753 - Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-1165.

06 Caranguejo do Assis Celebrando o Dia da Moqueca, o Bar e Restaurante Caranguejo do Assis está com várias delícias para os capixabas. Na promoção, a moqueca de cação (para duas pessoas e acompanhada de arroz, pirão e moquequinha de banana) terá um preço especial: de R$ 150 por R$ 100. O prato mais pedido é a moqueca de badejo ao molho de camarão pequeno e custa R$ 210. Servindo até duas pessoas, o prato vem acompanhado de arroz, pirão e moquequinha de banana da terra. Av. da Praia, 290 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Horário de funcionamento: das 11h às 00h. (27) 3289-8486.

07 Restaurante São Pedro O restaurante São Pedro, na Praia do Suá, está pronto para receber os capixabas nesta sexta-feira (30), para se deliciar no Dia da Moqueca. A tradicional moqueca de Badejo, que vem acompanhada de arroz e pirão, custa R$ 210 e serve duas pessoas. No período do jantar, a casa irá oferecer dois pastéis de entrada para cada moqueca pedida. Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 11h às 21h, e sábado, domingo e segunda, das 11 às 16 h. Rua Ferreira Coelho, 98 - Praia do Suá, Vitória. (27) 3227-0470.

08 Beco do Siri Na Ilha das Caieiras, o restaurante Beco do Siri dará desconto no valor das moquecas. Durante o Dia da Moqueca (30), das 10h às 18h, a receita com cação e os acompanhamentos clássicos (arroz, pirão e moquequinha de banana) sairá de R$ 150 por R$ 130, para duas pessoas. No mesmo dia, a moqueca capixaba ao molho de camarão médio também será servida pelo preço de R$ 130 . Horário de funcionamento: das 10 às 18h. Outras opções além da moqueca são bem vindas, como Camarão no coco, por R$ 120 reais, Casquinha de siri, R$ 20, Torta capixaba para 4 pessoas, R$ 150, Mariscada, por R$ 130. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1063, Ilha das Caieiras, Vitória. (27) 98848-5249 / (27) 3223-7257.

09 My Fish Gastrobar A tradicional Moqueca Capixaba também pode ser encontrada no My Fish Gastrobar, com unidades em Jardim Camburi e Bairro de Fátima, a partir de R$ 75. Serve até 3 pessoas, o prato vem com o acompanhamento de arroz, pirão e moquequinha de banana da terra. Para acompanhar a moqueca, amanhã haverá promoção de chope a noite toda por R$ 4,99 . Horário de funcionamento das 17h à 00h. R. Júlia Lacourt Penna, 718 - Jardim Camburi, Vitória - (27) 3094-5123 / Av. Mário Batalha, 277 - De Fátima, Serra - (27) 3094-9886.

10 GAETA O Gaeta, restaurante onde foi inventada a moquequinha de banana-da-terra, comemora todos os anos, no Dia da Moqueca. Nesta sexta-feira (30), cada mesa ganhará uma garrafa de vinho de brinde. Além disso, cada pedido de moqueca terá como cortesia uma entrada de camarão frito e sobremesa. As opções para duas pessoas são de dourado, por R$137 e Badejo, R$ 224, e acompanham arroz, pirão e moquequinha de banana. Av. Beira Mar, 47, Meaípe, Guarapari. (27) 3272-1202.

Este vídeo pode te interessar