Vila Velha recebe feira de panificação com entrada gratuita

De 9 a 11 de novembro, Vila Velha será palco de uma nova edição da feira de panificação e confeitaria PanShow, que terá na programação palestras e aulas-show com profissionais renomados do ramo, oficinas de capacitação técnica voltadas para o setor de gastronomia, espaço gourmet, arena cultural e exposição de produtos regionais e equipamentos.
O evento será realizado na sede do Sindipães, em Novo México, com entrada gratuita.
Com foco nas tendências e novidades do mercado de panificação e confeitaria, a arena de aulas-show vai reunir padeiros, confeiteiros e chefes de cozinha de dentro e de fora do Estado. Entre os nomes confirmados estão Elias Fialho, Andréa Souto, Hugo Grassi, Paôla Binow, Paulo Gaudio e Léo Cereja.
Considerado um mestre da panificação no Brasil, o chef boulanger Rogério Shimura é um dos principais destaques do evento e estará presente no sábado (11). O fundador da escola Levain, em São Paulo, dará uma aula-show com o tema "Regeneração de produtos congelados e com fermentação natural" e participará do painel "Mercado das padarias compactas".
A feira contará ainda com empreendedores do artesanato e da agroindústria capixaba, assim como das cervejas artesanais, dos cafés especiais, da charcutaria e do chocolate. Na parte gastronômica, serão oferecidas opções da comida fit ao churrasco de costela no fogo de chão.
PROGRAMAÇÃO
QUINTA-FEIRA (9/11)
- 14h – Abertura
- Arena do Conhecimento:
- 15h30 - Arena 1: Aula-show "Bolo de pote red velvet com pistache para o Natal", com a chef Paôla Binow (Paôla Cakes)
- 15h30 - Arena 2: Aula-show "Como otimizar seu estabelecimento com bufê inteligente" - com o chef Hugo Grassi
- 17h - Auditório: Painel "Case de sucesso de confeitaria", com Paôla Binow (Paôla Cakes), Léo Cereja (Doceria do Léo) e Virginia Fiorese (Levei um Bolo)
- 19h - Auditório: Final do “Concurso do Melhor Pão Francês – Edição 2023”
- Palco PanShow:
- 20h - Show com Nano Vianna
- 14h – Abertura
- Arena do Conhecimento:
- 14h30 - Arena 1: Aula-show "Pão, vinho e gastronomia, uma harmonização que dá lucro", com o chef Paulo Gaudio
- 14h30 - Arena 2: Aula-show "Pães Rústicos de Cerveja", com o chef Elias Fialho (Moinho Rosa Branca)
- 14h30 - Centro técnico: Aula-show "Confeitaria com um Q de Quality", com o chef Adriano Ferreira
- 16h - Arena 1: Aula-show "Ganache Cream com Bolo Natalino", com a chef Andréa Souto
- 16h - Arena 2: Aula-show "Slice Cake Red Velvet Natalino", com a chef Evelize Fraga
- 16h - Centro Técnico: Aula-show "Pizzas com as novas farinhas para Pizza Regina", com o chef Genilson Pereira
- 17h - Auditório: Palestra "Desvendando os desafios e oferecendo soluções práticas para padarias no Brasil", com André Rocha
- 19h - Auditório: Final do “Concurso do Melhor Bolo Confeitado – Edição 2023”
- Palco PanShow:
- 20h - Show com Norbim (MPB e brasilidades)
- 22h - Show com a Banda Billboard (clássicos do rock)
- 14h - Abertura ao público
- Arena do Conhecimento:
- 14h30 - Arena 1: Aula-show "Cheesecake estilo Nova York com geleia de morango e pimenta-rosa", com o chef Léo Cereja (Doceria do Léo)
- 14h30 - Arena 2: Aula-show "Drinques de Café", com a barista Simone Bissoni
- 14h30 - Centro Técnico: Aula-show "Regeneração de produtos congelados e com fermentação natural", com Rogério Shimura
- 16h - Arena 1: Aula-show "Pizza", com o chef Júlio Storck
- 16h - Arena 2: Aula-show "Confeitaria: como atrair clientes e vender o ano inteiro", com a chef Julia Candeias
- 16h - Centro Técnico: Aula-show "Colomba natalina com a farinha Regina semolada (Industrial)", com o chef Adenailton Xavier
- 17h - Auditório: Painel "Mercado das Padarias Compactas", com Rogério Shimura e Emerson Amaral
- 19h – Auditório: Final do “Concurso da Melhor Pizza – Edição 2023”
- Palco PanShow:
- 20h - Show com Projeto A3 (internacionais e pop nacional)
- 22h - Show com Marcos Bifão - (Cultura Racional, Tim Maia)
PANSHOW GASTRONOMIA 2023
Quando: de 9 a 11 de novembro de 2023 (de quinta a sábado)
Onde: Sede do Sindipães. Rua Rosa Vermelha, 700, Novo México, Vila Velha
Entrada gratuita
Realização: Sindicato e Associação da Indústria da Panificação e Confeitaria do Estado do Espírito Santo (Sindipães e Aipães) e Instituto Panela de Barro.
