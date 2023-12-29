Veja lista com restaurantes abertos no feriado de 1° de janeiro

Vai passar o réveillon na Grande Vitória? Então, fique de olho na lista com restaurantes que estarão funcionando no primeiro dia de 2024 em Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari.

Entre as casas consultadas pelo HZ, haverá serviço tanto de almoço como de jantar. O cardápio, bem variado, vai da cozinha japonesa tradicional à moqueca capixaba, passando por pizza, hambúrguer e gelato.

Confira os horários de funcionamento a seguir e programe-se!

ÁGUA DE SAL RESTAURANTE Frutos do mar. Aberto a partir das 17h. Av. Antônio Gil Veloso, esquina com Rua Dom Jorge de Menezes, 703, Praia da Costa, Vila Velha. BARUTTI GELATERIA E CAFETERIA Gelatos e sobremesas. Aberto das 12h às 22h30. Vila Velha: Av. Antônio Gil Veloso, 1856, Praia da Costa. (27) 3534-9193. Guarapari: Av. Beira Mar, 1288, Praia do Morro. BAR DA CLEIR Moqueca e petiscos. Aberto das 18h às 2h. Av. Santo Antônio, 1034, Santo Antônio, Vitória. (27) 3222-5228. CABANA DO LUIZ Frutos do mar e churrasco. Aberto das 12h à 0h. Av. Abido Saad, 2003, Jacaraípe, Serra. (27) 3252-4883. CASA STEIN Cafeteria e confeitaria. Aberto das 14h às 20h. Rua Orlando Caliman, 779, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99835-9192. ILHA DO CARANGUEJO VITÓRIA Frutos do mar. Aberto das 12h às 23h. Rua Alcino Pereira Neto, 570, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3395-0244. RAÍZES DA ALDEIA GASTROBAR Variado. Aberto das 11h às 18h. Rua Mário Reis, 302, Perocão, Guarapari.

Moqueca de cação do Bar da Cleir Crédito: Fernando Madeira

CASA GUIMA Variado. Aberto a partir das 17h. Rua Aquino de Araújo, 340, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99746-1273. COCO BAMBU VILA VELHA Variado. Aberto das 11h30 às 22h30. Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100. COCO BAMBU VITÓRIA Variado. Aberto das 11h30 às 23h. Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória. (27) 3083-5800. CARANGUEJO DO ASSIS Frutos do mar. Aberto das 12h à 0h. Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486. CLERICOT CAFÉ Variado. Aberto das 12h às 20h. Curva da Jurema. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. (27) 99299-5918. FAROFA STEAKHOUSE Variado. Aberto a partir das 12h às 23h. Boulevard Shopping Vila Velha. Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha. (27) 2233-8484.

Caranguejo do Caranguejo do Assis Crédito: Bruno Coelho

DON AGUILAR Parrilha. Aberto das 18h30 às 23h. Rua Rio Branco, 8, Praia da Costa (Parque das Castanheiras), Vila Velha. (27) 3072-1649. DON CAMALEONE Variado. Aberto a partir das 17h. Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-2995. EL GITANO Cozinha contemporânea. Aberto das 12h às 17h. Curva da Jurema. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. (27) 99248-9096. ESPAÇO MARIA MARIANA Frutos do mar. Aberto das 10h às 17h. Rua Ocidente, 106, Manguinhos, Serra. (27) 99838-4089. ESPAÇO MARESIAS Frutos do mar. Aberto das 10h às 18h. Avenida Atapoã, 1, Manguinhos, Serra. (27) 99257-6240. ILHA DO CARANGUEJO VILA VELHA Frutos do mar. Aberto das 12h às 23h. Boulevard Shopping Vila Velha. Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha. (27) 2233-8484.

Pizza do Don Camaleone Crédito: Vitor Jubini

ENSEADA MANGUINHOS Frutos do mar. Aberto das 11h às 18h (segundo andar) e das 10h à 0h (térreo). Av. Atapoã, 3, Manguinhos, Serra. (27) 3243-1413. MANDACARU GASTROBAR Cozinha brasileira. Aberto das 11h às 17h. Av. Luciano das Neves, 134, Centro (Prainha), Vila Velha. (27) 99706-7220. OUTBACK VITÓRIA Variado. Aberto das 13h às 22h. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3235-7253. RECANTO MIRAMAR Frutos do mar. Aberto das 11h às 17h. Rua Iolanda Noé Calmon, 63, Parque Jacaraípe, Serra. (27) 3243-6384. RESTAURANTE DO BIGODE Frutos do mar. Aberto das 11h às 17h. Escadaria Clemente Viegas da Costa, Jesus de Nazareth, Vitória. (27) 99576-5333.

Bloomin' Onion do Outback Crédito: Outback/Divulgação

RESTAURANTE SÃO PEDRO Moqueca. Aberto das 11h às 16h. Rua Ferreira Coelho, 98, Praia do Suá, Vitória. (27) 3227-0470. SALSA PIZZARIA Pizza. Aberto das 18h à 0h. Rua Elesbão Linhares, 209, Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-6677. SUZUSHI Cozinha japonesa. Aberto das 18h às 23h. Rua Inácio Higino, 108, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99932-9898. TIMONEIRO Frutos do mar. Aberto das 11h30 às 17h. Rua 23 de maio, 345, Centro (Prainha), Vila Velha. (27) 98114-1499. T.T. BURGER Hambúrguer. Aberto a partir das 17h. Rua João da Cruz, 322, loja 2, Praia do Canto, Vitória. (27) 99629-6557.