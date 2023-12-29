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Grande Vitória

Veja lista com restaurantes abertos no feriado de 1° de janeiro

HZ consultou casas de especialidades variadas em Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari que funcionarão para almoço ou jantar
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 29 de Dezembro de 2023 às 06:00

Vai passar o réveillon na Grande Vitória? Então, fique de olho na lista com restaurantes que estarão funcionando no primeiro dia de 2024 em Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari.  
Entre as casas consultadas pelo HZ, haverá serviço tanto de almoço como de jantar. O cardápio, bem variado, vai da cozinha japonesa tradicional à moqueca capixaba, passando por pizza, hambúrguer e gelato. 
Confira os horários de funcionamento a seguir e programe-se! 

ÁGUA DE SAL RESTAURANTE

Frutos do mar. Aberto a partir das 17h. Av. Antônio Gil Veloso, esquina com Rua Dom Jorge de Menezes, 703, Praia da Costa, Vila Velha. 

BARUTTI GELATERIA E CAFETERIA

Gelatos e sobremesas. Aberto das 12h às 22h30. Vila Velha: Av. Antônio Gil Veloso, 1856, Praia da Costa. (27) 3534-9193. Guarapari: Av. Beira Mar, 1288, Praia do Morro. 

BAR DA CLEIR

Moqueca e petiscos. Aberto das 18h às 2h. Av. Santo Antônio, 1034, Santo Antônio, Vitória. (27) 3222-5228. 

CABANA DO LUIZ

Frutos do mar e churrasco. Aberto das 12h à 0h. Av. Abido Saad, 2003, Jacaraípe, Serra. (27) 3252-4883.

CASA STEIN

Cafeteria e confeitaria. Aberto das 14h às 20h. Rua Orlando Caliman, 779, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99835-9192. 

ILHA DO CARANGUEJO VITÓRIA

Frutos do mar. Aberto das 12h às 23h. Rua Alcino Pereira Neto, 570, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3395-0244.

RAÍZES DA ALDEIA GASTROBAR

Variado. Aberto das 11h às 18h. Rua Mário Reis, 302, Perocão, Guarapari. 
Data: 07/02/2020 - ES - Vitória - Moqueca de cação do Bar da Cleir Santos, em Caratoíra - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Moqueca de cação do Bar da Cleir  Crédito: Fernando Madeira

CASA GUIMA

Variado. Aberto a partir das 17h. Rua Aquino de Araújo, 340, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99746-1273. 

COCO BAMBU VILA VELHA

Variado. Aberto das 11h30 às 22h30. Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100. 

COCO BAMBU VITÓRIA

Variado. Aberto das 11h30 às 23h. Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória. (27) 3083-5800. 

CARANGUEJO DO ASSIS

Frutos do mar. Aberto das 12h à 0h. Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486. 

CLERICOT CAFÉ

Variado. Aberto das 12h às 20h. Curva da Jurema. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. (27) 99299-5918. 

FAROFA STEAKHOUSE

Variado. Aberto a partir das 12h às 23h. Boulevard Shopping Vila Velha. Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha. (27) 2233-8484.
Caranguejos servidos com farofa e vinagrete do Caranguejo do Assis, em Vila Velha
Caranguejo do Caranguejo do Assis Crédito: Bruno Coelho

DON AGUILAR

Parrilha. Aberto das 18h30 às 23h. Rua Rio Branco, 8, Praia da Costa (Parque das Castanheiras), Vila Velha. (27) 3072-1649. 

DON CAMALEONE

Variado. Aberto a partir das 17h. Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-2995. 

EL GITANO

Cozinha contemporânea. Aberto das 12h às 17h. Curva da Jurema. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. (27) 99248-9096. 

ESPAÇO MARIA MARIANA

Frutos do mar. Aberto das 10h às 17h. Rua Ocidente, 106, Manguinhos, Serra. (27) 99838-4089. 

ESPAÇO MARESIAS

Frutos do mar. Aberto das 10h às 18h. Avenida Atapoã, 1, Manguinhos, Serra. (27) 99257-6240. 

ILHA DO CARANGUEJO VILA VELHA

Frutos do mar. Aberto das 12h às 23h. Boulevard Shopping Vila Velha. Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha. (27) 2233-8484.
Pizza do restaurante Don Camaleone, na Praia do Canto, em Vitória
Pizza do Don Camaleone Crédito: Vitor Jubini

ENSEADA MANGUINHOS

Frutos do mar. Aberto das 11h às 18h (segundo andar) e das 10h à 0h (térreo). Av. Atapoã, 3, Manguinhos, Serra. (27) 3243-1413. 

MANDACARU GASTROBAR

Cozinha brasileira. Aberto das 11h às 17h. Av. Luciano das Neves, 134, Centro (Prainha), Vila Velha. (27) 99706-7220.

OUTBACK VITÓRIA

Variado. Aberto das 13h às 22h. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3235-7253. 

RECANTO MIRAMAR

Frutos do mar. Aberto das 11h às 17h. Rua Iolanda Noé Calmon, 63, Parque Jacaraípe, Serra. (27) 3243-6384. 

RESTAURANTE DO BIGODE

Frutos do mar. Aberto das 11h às 17h. Escadaria Clemente Viegas da Costa, Jesus de Nazareth, Vitória. (27) 99576-5333. 
Bloomin' Onion, petisco do restaurante Outback Steakhouse
Bloomin' Onion do Outback  Crédito: Outback/Divulgação

RESTAURANTE SÃO PEDRO

Moqueca. Aberto das 11h às 16h. Rua Ferreira Coelho, 98, Praia do Suá, Vitória. (27) 3227-0470. 

SALSA PIZZARIA

Pizza. Aberto das 18h à 0h. Rua Elesbão Linhares, 209, Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-6677. 

SUZUSHI

Cozinha japonesa. Aberto das 18h às 23h. Rua Inácio Higino, 108, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99932-9898. 

TIMONEIRO

Frutos do mar. Aberto das 11h30 às 17h. Rua 23 de maio, 345, Centro (Prainha), Vila Velha. (27) 98114-1499. 

T.T. BURGER

Hambúrguer. Aberto a partir das 17h. Rua João da Cruz, 322, loja 2, Praia do Canto, Vitória. (27) 99629-6557. 
Comida japonesa do restaurante Suzushi, em Vila Velha
Seleção de peças do japonês Suzushi Crédito: Suzushi/Instagram

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