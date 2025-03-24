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Confeitaria

Veja como se inscrever em cursos grátis de ovos de Páscoa no ES

Aulas acontecem entre os dias 2 e 11 de abril nos municípios de Cariacica, Itaguaçu, Santa Leopoldina e Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Março de 2025 às 13:19

5 receitas de ovos de Páscoa trufados para presentear ou vender
Inscrições podem ser feitas até quarta-feira (26/03) Crédito: Shutterstock
Quem pensa em fazer ovos de chocolate para garantir uma renda extra nesta Páscoa conta com opções gratuitas de aulas de confeitaria, entre os dias 2 e 11 de abril, em quatro municípios capixabas: Cariacica, ItaguaçuSanta Leopoldina e Serra.
Para participar dos cursos de ovos de Páscoa artesanais oferecidos pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), basta preencher os formulários de inscrição nos links abaixo. 

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As vagas são limitadas e as inscrições poderão ser feitas até a próxima quarta-feira (26/03). Os cursos acontecerão em diferentes localidades e horários, permitindo assim maior acessibilidade aos interessados, e têm como foco ensinar técnicas de preparo de ovos de chocolate. 

Mais informações sobre os cursos:

Município de Itaguaçu (Distrito de Itaimbé)
  • Turno: noturno
  • Lotação: 10 vagas
  • Datas: 2, 3 e 4 de abril de 2025
  • Endereço: Centro de Educação Infantil Maria Galazzi Covre, Homero Barbosa Senna, s/n, Centro de Itaimbé, Itaguaçu
  • Link para inscrições: https://forms.gle/Vgp1tcBLqWoNGR1c6
Município de Cariacica
  • Turno: noturno
  • Lotação: 12 vagas
  • Datas: de 8 a 10 de abril de 2025
  • Endereço: Igreja Assembleia de Deus, Avenida Espírito Santo, 200, Bela Aurora, Cariacica
  • Link para inscrições: https://forms.gle/CxHgn2NsFpj4ETtE8
Município de Santa Leopoldina
  • Turno: matutino
  • Lotação: 12 vagas
  • Datas: de 31 de março a 2 de abril de 2025
  • Endereço: Rua Cabo Milton, 111, Centro, Santa Leopoldina
  • Link para inscrições: https://forms.gle/Es6dmwQM29CE2jLS9
Município de Serra
  • Turno: vespertino
  • Lotação: 15 vagas
  • Datas: 9 a 11 de abril de 25
  • Endereço: Rua Tocantins, 12, Central Carapina, Serra
  • Link para inscrições: https://forms.gle/araNQHnGobVV1woh6
Mais informações: (27) 3636-8578 ou e-mail [email protected].

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