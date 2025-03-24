Veja como se inscrever em cursos grátis de ovos de Páscoa no ES

Para participar dos cursos de ovos de Páscoa artesanais oferecidos pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), basta preencher os formulários de inscrição nos links abaixo.

As vagas são limitadas e as inscrições poderão ser feitas até a próxima quarta-feira (26/03). Os cursos acontecerão em diferentes localidades e horários, permitindo assim maior acessibilidade aos interessados, e têm como foco ensinar técnicas de preparo de ovos de chocolate.