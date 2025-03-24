Veja como se inscrever em cursos grátis de ovos de Páscoa no ES

Quem pensa em fazer ovos de chocolate para garantir uma renda extra nesta Páscoa conta com opções gratuitas de aulas de confeitaria, entre os dias 2 e 11 de abril, em quatro municípios capixabas: Cariacica, Itaguaçu, Santa Leopoldina e Serra.
Para participar dos cursos de ovos de Páscoa artesanais oferecidos pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), basta preencher os formulários de inscrição nos links abaixo.
As vagas são limitadas e as inscrições poderão ser feitas até a próxima quarta-feira (26/03). Os cursos acontecerão em diferentes localidades e horários, permitindo assim maior acessibilidade aos interessados, e têm como foco ensinar técnicas de preparo de ovos de chocolate.
Mais informações sobre os cursos:
Município de Itaguaçu (Distrito de Itaimbé)
- Turno: noturno
- Lotação: 10 vagas
- Datas: 2, 3 e 4 de abril de 2025
- Endereço: Centro de Educação Infantil Maria Galazzi Covre, Homero Barbosa Senna, s/n, Centro de Itaimbé, Itaguaçu
- Link para inscrições: https://forms.gle/Vgp1tcBLqWoNGR1c6
Município de Cariacica
- Turno: noturno
- Lotação: 12 vagas
- Datas: de 8 a 10 de abril de 2025
- Endereço: Igreja Assembleia de Deus, Avenida Espírito Santo, 200, Bela Aurora, Cariacica
- Link para inscrições: https://forms.gle/CxHgn2NsFpj4ETtE8
Município de Santa Leopoldina
- Turno: matutino
- Lotação: 12 vagas
- Datas: de 31 de março a 2 de abril de 2025
- Endereço: Rua Cabo Milton, 111, Centro, Santa Leopoldina
- Link para inscrições: https://forms.gle/Es6dmwQM29CE2jLS9
Município de Serra
- Turno: vespertino
- Lotação: 15 vagas
- Datas: 9 a 11 de abril de 25
- Endereço: Rua Tocantins, 12, Central Carapina, Serra
- Link para inscrições: https://forms.gle/araNQHnGobVV1woh6
Mais informações: (27) 3636-8578 ou e-mail [email protected].