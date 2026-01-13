Sobremesas com chia: 8 receitas leves para incluir na dieta

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 16:52
A chia é uma semente rica em nutrientes e oferece vários benefícios à saúde, incluindo a redução do risco de doenças cardiovasculares, a regulação do açúcar no sangue, o auxílio na digestão e a prevenção à constipação. Além disso, é versátil, tem sabor neutro e pode ser utilizada no preparo de sobremesas leves, ideais para incluir na dieta.
A seguir, confira como preparar receitas de sobremesas com a chia!
Em um liquidificador, coloque a chia e triture. Acrescente os demais ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, distribua a mistura em recipientes individuais e leve à geladeira por 15 minutos. Sirva em seguida.
Dica: sirva o pudim com mirtilo.
Em um recipiente, misture o leite de coco, a essência de baunilha e o mel até ficar homogêneo. Acrescente as sementes de chia e mexa bem para evitar que grudem umas nas outras. Deixe descansar por cerca de 5 minutos, mexa novamente e leve à geladeira. Refrigere por no mínimo 2 horas, até adquirir uma textura cremosa. Antes de servir, finalize com coco ralado.
Em um liquidificador, coloque os ovos, o iogurte, o óleo de coco e o óleo de canola e bata até ficar homogêneo. Em um recipiente, coloque as farinhas, a aveia, o adoçante, metade das amêndoas, as sementes de chia e o fermento químico e misture. Acrescente o creme batido e mexa até obter uma massa homogênea. Após, transfira para uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno e, ainda quente, regue com o mel e salpique com o restante das amêndoas. Sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque as sementes de chia e o leite e deixe descansar por 30 minutos. Enquanto isso, em um liquidificador, coloque o iogurte e os morangos e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a mistura para um recipiente e acrescente as sementes de chia hidratadas no leite. Mexa para incorporar e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque a chia, o leite de amêndoas e o mel e misture. Adicione a essência de baunilha e mexa para incorporar. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 4 horas. Após, em um refratário, faça uma camada com os biscoitos e cubra com o pudim de chia e as frutas. Repita o processo até preencher todo o recipiente, finalizando com as frutas. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.
Coloque as mangas congeladas e o leite de coco em um liquidificador ou processador de alimentos. Bata até obter uma mistura bem cremosa e homogênea. Transfira a mistura para uma tigela. Acrescente as sementes de chia e misture bem. Adicione o mel e o suco de limão e misture. Cubra a tigela e leve à geladeira por 10 a 15 minutos para que a chia hidrate e engrosse o sorvete.
Após, transfira a mistura para um recipiente adequado para congelamento. Leve ao freezer por 2 a 3 horas, mexendo ocasionalmente (a cada 30 minutos) para evitar a formação de cristais de gelo. Sirva em seguida.
Base de chia
Creme
Camada de café
Finalização
Base de chia
Em um recipiente, misture o leite vegetal, a baunilha, o adoçante e a chia. Mexa bem, aguarde 5 minutos, mexa novamente e leve à geladeira por pelo menos 2 horas, até formar um creme espesso.
Creme
Em outro recipiente, misture o iogurte com o creme de ricota e a baunilha até ficar bem liso.
Montagem
Para montar, coloque uma camada do creme de chia no fundo do copo. Regue com um pouco do café frio misturado ao cacau. Acrescente uma camada do creme branco. Finalize com cacau em pó peneirado por cima e decore com os grãos de café. Leve à geladeira por mais 30 minutos antes de servir.
Em uma panela, coloque o leite vegetal, o cacau em pó, a chia e o mel. Misture bem. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até a mistura começar a engrossar. Acrescente o óleo de coco e continue mexendo até obter uma consistência cremosa, semelhante à de brigadeiro mole. Desligue o fogo, adicione a baunilha e misture novamente. Deixe esfriar e leve à geladeira por cerca de 30 minutos para firmar. Sirva em colheradas, em potinhos ou modele em bolinhas.
