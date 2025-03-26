6 receitas fit com chia para incluir na dieta

Creme de abóbora com chia Crédito: Imagem: ArtCookStudio | Shutterstock

As sementes de chia oferecem inúmeros benefícios à saúde do corpo. Ricas em nutrientes como proteínas, potássio, ferro e ômega 3, elas ajudam a combater problemas cardiovasculares e são excelentes aliadas das dietas, pois mantêm a sensação de saciedade e aumentam a imunidade.

A seguir, confira 6 receitas saborosas com chia para inserir no seu dia a dia!

Creme de abóbora com chia

Ingredientes

4 xícaras de chá de abóbora picada com casca

1 cebola descascada e picada

1 colher de sobremesa de cúrcuma

2 colheres de sopa de sementes de chia

3 xícaras de chá de água

Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a abóbora, a cúrcuma e 2 xícaras de chá de água e cozinhe até a abóbora ficar macia. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Acrescente o restante da água e bata até obter um creme. Disponha a mistura novamente na panela, tempere com sal e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida as sementes de chia.

Almôndega com chia

Ingredientes

500 gcarne moída

1/2cenoura descascada e ralada

1cebola descascada e picada

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sobremesa de sementes de chia

4 colheres de sopade flocos de aveia

Sal, orégano e páprica defumada a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com o restante da massa e disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Panqueca de aveia com chia Crédito:

Panqueca de aveia com chia

Ingredientes

5 colheres de sopa de flocos de aveia

1 ovo

1 banana descascada e amassada

2 colheres de sopa de sementes de chia

Canela em pó a gosto

Óleo de coco para untar

Iogurte e blueberry para servir

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os flocos de aveia, o ovo, a banana, as sementes de chia e a canela e misture. Tampe e deixe descansar por 15 minutos. Após, unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha uma porção da massa sobre ela, espalhe e cozinhe até firmar. Vire para dourar os dois lados. Sirva com iogurte e blueberry.

Bolo de amêndoas com chia

Ingredientes

4 ovos (com as gemas e as claras separadas)

120 g de açúcar mascavo

100 mlóleo vegetal

200 mlleite de amêndoas

50 gde farinha de amêndoas

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa desementes de chia

200 gfarinha de arroz

1 colher de cháfermento químico em pó

170 g de iogurte natural

1 xícara de chá de amêndoas laminadas

Óleo vegetal para untar

Farinha de amêndoas para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque as claras e o açúcar mascavo e bata até obter um creme firme. Em um recipiente, coloque as gemas, o óleo vegetal, o suco de limão e o leite de amêndoas e misture. Em outro recipiente, coloque a farinha de amêndoas, as sementes de chia, a farinha de arroz e misture. Adicione o fermento químico e mexa para incorporar. Junte o conteúdo dos dois recipientes e misture.

Após, despeje na batedeira e mexa até obter uma massa homogênea. Transfira para uma forma redonda untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Finalize com o iogurte e as amêndoas laminadas. Sirva em seguida.

Musse de abacate com chocolate e chia Crédito: Imagem: Natashamam | Shutterstock

Musse de abacate com chocolate e chia

Ingredientes

Polpa de 2 abacates

2 colheres de sopa de mel

3 colheres de sopa de cacau em pó

1 colher de sopa de óleo de coco

1 colher de chá de essência de baunilha

5 colheres de sopa de sementes de chia

Banana cortada em rodelas para servir

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa dos abacates, o mel, o cacau em pó, o óleo de coco, a essência de baunilha e as sementes de chia e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha a musse em taças e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida com a banana.

Pão de chia

Ingredientes

250 g de mandioca descascada, cozida e amassada

250 g de polvilho azedo

1/2 colher de sopa de sementes de chia

75 ml de azeite de oliva

1 colher de chá de açafrão

175 g de fermento biológico

1 colher de sopa de orégano

Sal a gosto

Água

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o polvilho azedo, as sementes de chia, o açafrão, o orégano e o sal e misture. Adicione a mandioca e o azeite de oliva e mexa até encorpar. Junte o fermento biológico e misture para incorporar. Aos poucos, coloque a água e mexa até a massa obter uma consistência homogênea. Deixe descansar por 30 minutos.