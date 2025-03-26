6 receitas fit com chia para incluir na dieta

As sementes de chia oferecem inúmeros benefícios à saúde do corpo. Ricas em nutrientes como proteínas, potássio, ferro e ômega 3, elas ajudam a combater problemas cardiovasculares e são excelentes aliadas das dietas, pois mantêm a sensação de saciedade e aumentam a imunidade.
A seguir, confira 6 receitas saborosas com chia para inserir no seu dia a dia!
Creme de abóbora com chia
Ingredientes
- 4 xícaras de chá de abóbora picada com casca
- 1 cebola descascada e picada
- 1 colher de sobremesa de cúrcuma
- 2 colheres de sopa de sementes de chia
- 3 xícaras de chá de água
- Sal e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a abóbora, a cúrcuma e 2 xícaras de chá de água e cozinhe até a abóbora ficar macia. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Acrescente o restante da água e bata até obter um creme. Disponha a mistura novamente na panela, tempere com sal e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida as sementes de chia.
Almôndega com chia
Ingredientes
- 500 gcarne moída
- 1/2cenoura descascada e ralada
- 1cebola descascada e picada
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 colheres de sobremesa de sementes de chia
- 4 colheres de sopade flocos de aveia
- Sal, orégano e páprica defumada a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com o restante da massa e disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Panqueca de aveia com chia
Ingredientes
- 5 colheres de sopa de flocos de aveia
- 1 ovo
- 1 banana descascada e amassada
- 2 colheres de sopa de sementes de chia
- Canela em pó a gosto
- Óleo de coco para untar
- Iogurte e blueberry para servir
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os flocos de aveia, o ovo, a banana, as sementes de chia e a canela e misture. Tampe e deixe descansar por 15 minutos. Após, unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha uma porção da massa sobre ela, espalhe e cozinhe até firmar. Vire para dourar os dois lados. Sirva com iogurte e blueberry.
Bolo de amêndoas com chia
Ingredientes
- 4 ovos (com as gemas e as claras separadas)
- 120 g de açúcar mascavo
- 100 mlóleo vegetal
- 200 mlleite de amêndoas
- 50 gde farinha de amêndoas
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa desementes de chia
- 200 gfarinha de arroz
- 1 colher de cháfermento químico em pó
- 170 g de iogurte natural
- 1 xícara de chá de amêndoas laminadas
- Óleo vegetal para untar
- Farinha de amêndoas para enfarinhar
Modo de preparo
Em uma batedeira, coloque as claras e o açúcar mascavo e bata até obter um creme firme. Em um recipiente, coloque as gemas, o óleo vegetal, o suco de limão e o leite de amêndoas e misture. Em outro recipiente, coloque a farinha de amêndoas, as sementes de chia, a farinha de arroz e misture. Adicione o fermento químico e mexa para incorporar. Junte o conteúdo dos dois recipientes e misture.
Após, despeje na batedeira e mexa até obter uma massa homogênea. Transfira para uma forma redonda untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Finalize com o iogurte e as amêndoas laminadas. Sirva em seguida.
Musse de abacate com chocolate e chia
Ingredientes
- Polpa de 2 abacates
- 2 colheres de sopa de mel
- 3 colheres de sopa de cacau em pó
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 5 colheres de sopa de sementes de chia
- Banana cortada em rodelas para servir
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a polpa dos abacates, o mel, o cacau em pó, o óleo de coco, a essência de baunilha e as sementes de chia e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha a musse em taças e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida com a banana.
Pão de chia
Ingredientes
- 250 g de mandioca descascada, cozida e amassada
- 250 g de polvilho azedo
- 1/2 colher de sopa de sementes de chia
- 75 ml de azeite de oliva
- 1 colher de chá de açafrão
- 175 g de fermento biológico
- 1 colher de sopa de orégano
- Sal a gosto
- Água
- Azeite de oliva para untar
- Farinha de trigo integral para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o polvilho azedo, as sementes de chia, o açafrão, o orégano e o sal e misture. Adicione a mandioca e o azeite de oliva e mexa até encorpar. Junte o fermento biológico e misture para incorporar. Aos poucos, coloque a água e mexa até a massa obter uma consistência homogênea. Deixe descansar por 30 minutos.
Após, unte uma assadeira com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de trigo integral. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre a assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.