Santa Jazz: saiba quais são as opções gastronômicas do festival

O fim de semana será de música boa na Terra dos Colibris, pois começa nesta sexta-feira (3), e vai até domingo (5), mais uma edição do Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova de Santa Teresa, o Santa Jazz. E a gastronomia, que faz a fama da cidade o ano inteiro, não poderia ficar de fora do evento.

Como nos festivais anteriores, alguns dos principais restaurantes teresenses foram selecionados para compor a estrutura gastronômica dentro do Parque de Exposições Frei Estevão Eugênio Corteletti, com ambientes próprios sofisticados e decorados para a ocasião. Neste ano, estarão lá o Giardino e o Villa Theodora, que criaram pratos especiais.

No espaço do Villa Theodora, o prato do Santa Jazz é o Bacalhau Passione: massa artesanal servida com creme à base de leite de coco, especiarias e lascas de bacalhau (R$ 79, individual), que também será servido no restaurante anexo à Pousada Villa Theodora, em Aparecidinha - mais informações pelo Whatsapp (27) 99938-0553.

Linguini com salsa trufada e filé ao funghi do Giardino Crédito: Livia Marrochi

Já o prato criado pelo Giardino é o linguini na salsa trufada com filé mignon ao molho funghi (R$ 89, individual), também disponível no restaurante localizado na Praça Augusto Ruschi - reservas e mais informações pelo (27) 99837-9513.

DE CERVEJA A CHOCOLATE

Além dos restaurantes, haverá um outro espaço, com opções de comida de boteco, hambúrguer, comida mexicana e petiscos para acompanhar cervejas artesanais fabricadas na região, como a Três Santas, a Teresense, a Zamprogno e a Bergebier.

A Cervejaria Três Santas, situada no Circuito Caravaggio, também terá um prato dedicado ao Santa Jazz: conchiglione de abóbora com medalhões de filé acompanhados de farofa de malte e bacon, servido tanto no evento e como na cervejaria - mais informações pelo (27) 99746-9270.

O festival também contará com cafeteria, chocolateria, um setor inteiro de vinhos produzidos na cidade e uma choperia, posicionados perto do Palco Colibri. Veja a seguir quais estabelecimentos estarão representados no evento.

Conchiglione de abóbora com filé da Três Santas Crédito: 3 Santas/Instagram

OPÇÕES GASTRONÔMICAS DO FESTIVAL

Giardino Restaurant

Restaurante Villa Theodora

Crispy Chicken Vix

Crepe Francês & Cia



Sandurritus



Cervejaria 3 Santas



Cervejaria Teresense



Cervejaria Zamprogno



Cervejaria Bergebier



Néctar dos Colibris



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