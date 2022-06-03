Santa Jazz: saiba quais são as opções gastronômicas do festival

O fim de semana será de música boa na Terra dos Colibris, pois começa nesta sexta-feira (3), e vai até domingo (5), mais uma edição do Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova de Santa Teresa, o Santa Jazz. E a gastronomia, que faz a fama da cidade o ano inteiro, não poderia ficar de fora do evento.
Como nos festivais anteriores, alguns dos principais restaurantes teresenses foram selecionados para compor a estrutura gastronômica dentro do Parque de Exposições Frei Estevão Eugênio Corteletti, com ambientes próprios sofisticados e decorados para a ocasião. Neste ano, estarão lá o Giardino e o Villa Theodora, que criaram pratos especiais.
No espaço do Villa Theodora, o prato do Santa Jazz é o Bacalhau Passione: massa artesanal servida com creme à base de leite de coco, especiarias e lascas de bacalhau (R$ 79, individual), que também será servido no restaurante anexo à Pousada Villa Theodora, em Aparecidinha - mais informações pelo Whatsapp (27) 99938-0553.
Já o prato criado pelo Giardino é o linguini na salsa trufada com filé mignon ao molho funghi (R$ 89, individual), também disponível no restaurante localizado na Praça Augusto Ruschi - reservas e mais informações pelo (27) 99837-9513.
DE CERVEJA A CHOCOLATE
Além dos restaurantes, haverá um outro espaço, com opções de comida de boteco, hambúrguer, comida mexicana e petiscos para acompanhar cervejas artesanais fabricadas na região, como a Três Santas, a Teresense, a Zamprogno e a Bergebier.
A Cervejaria Três Santas, situada no Circuito Caravaggio, também terá um prato dedicado ao Santa Jazz: conchiglione de abóbora com medalhões de filé acompanhados de farofa de malte e bacon, servido tanto no evento e como na cervejaria - mais informações pelo (27) 99746-9270.
O festival também contará com cafeteria, chocolateria, um setor inteiro de vinhos produzidos na cidade e uma choperia, posicionados perto do Palco Colibri. Veja a seguir quais estabelecimentos estarão representados no evento.
OPÇÕES GASTRONÔMICAS DO FESTIVAL
- Giardino Restaurant
- Restaurante Villa Theodora
- Crispy Chicken Vix
- Crepe Francês & Cia
- Sandurritus
- Cervejaria 3 Santas
- Cervejaria Teresense
- Cervejaria Zamprogno
- Cervejaria Bergebier
- Néctar dos Colibris
- Capitão Redighieri Chocolate Artesanal - Parceiro do CLUBE A GAZETA
- Produtos Reisen
- Law Burguer
Assinantes do Clube A Gazeta poderão garantir seu lugar no Santa Jazz ganhando 30% de desconto no valor do ingresso. Clique aqui para saber como usufruir desse benefício e confira também a programação musical completa nos dias 3,4 e 5 de junho.
- FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ E BOSSA NOVA DE SANTA TERESA - SANTA JAZZ
- Quando: de sexta (3) a domingo (5)
- Onde: Parque de Exposições Frei Estevão Corteletti, no Bairro Dois Pinheiros, Santa Teresa
- Ingresso: R$ 25 (meia entrada/2º lote), à venda no site Lebillet.com.br (compre aqui)
- Mais informações: (27) 99273-9451 (Eliene).