Rede Gazeta promove pré-estreia do Roda de Boteco 2024

Falta pouco para o início da edição comemorativa de 20 anos do Roda de Boteco, concurso de petiscos que reunirá criações de 40 bares de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Com estreia marcada para sexta-feira (24/05), o festival foi apresentado em primeira mão a jornalistas e funcionários da Rede Gazeta, em Vitória, durante uma coletiva realizada na sede da empresa, na tarde desta quarta (22).

Dos 40 bares que participam do Roda 2024, 15 compareceram ao evento de pré-estreia oferecendo degustação de seus respectivos petiscos. Foram servidos quitutes como torresmo, bolinhos variados, coxinha de frango com quiabo, dobradinha e pratos como tilápia empanada sobre purê com camarão e queijo e costela no bafo com purê de mandioca.

"Para este ano, nossa expectativa é de que sejam vendidos cerca de 80 mil petiscos nos 38 dias do festival, isso sem contar a vendagem no Botecão, que terá uma média de público de 16 mil pessoas nos dois dias de festa", estima o criador e organizador do Roda de Boteco, Raimundo Nonato, que antecipou algumas novidades sobre o evento.

Uma delas é a apresentação do grupo Molejo no sábado, 6 de julho, no Botecão. Shows de Diogo Nogueira, Grupo Revelação e Demônios da Garoa já haviam sido confirmados como atrações da festa, que encerra o Roda de Boteco reunindo todos os bares participantes na área externa do Shopping Vila Velha.

OFICINAS CULTURAIS DE GRAÇA

Outra novidade anunciada na coletiva foi a abertura de novas vagas para as oficinas culturais gratuitas de percussão de congo e de escola de samba, que serão realizadas ao longo do mês de junho. O resultado das aulas será apresentado durante o Botecão.

Comandada pelo músico Fábio Carvalho, a oficina Percussão Orgânica e Ritmos Afro-Capixabas/Congo acontecerá nos dias 3, 10, 17 e 24 de junho, das 18h30 às 20h30, na Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), no Centro de Vitória. Clique aqui para ver o formulário com as vagas remanescentes.

Já a oficina de Percussão de Escola De Samba, com os mestres Leandrinho e Neném, da Pega no Samba, será realizada nas seguintes datas: 4, 11, 18 e 25 de junho de 2024, das 19h às 21h, na sede da G.R.E.S. Pega no Samba, no bairro Consolação, em Vitória. Clique aqui para ver o formulário com as vagas remanescentes.

RODA DE BOTECO - 20 ANOS

Quando: de 24 de maio a 30 de junho de 2024

Onde: em 40 bares e botecos da Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica)

Preço do petisco: R$ 59,90 (+ cerveja)

Preço do torresmo: R$ 15

Botecão: 5 e 6 de julho, na área externa do Shopping Vila Velha, com shows já confirmados de Diogo Nogueira, Grupo Revelação, Molejo e Demônios da Garoa, entre outras atrações

Promoção: TV Gazeta e Rádio Litoral FM

Realização: Conexxo, viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria da Cultura (Secult)

Mais informações: @rodadeboteco.



