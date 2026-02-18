É vapt-vupt!

Receita de guacamole é fácil e resultado dá água na boca; veja como fazer

Cremosa e fresquinha, a preparação é feita com ingredientes simples e muito benéficos para a saúde, como o abacate ou avocado

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 17:51

Receita do guacamole tem origem mexicana Crédito: Atlas Studio/Shutterstock

Quer tal colocar um petisco geladinho e nutritivo na mesa para receber os amigos? Se a sua ideia for essa, o guacamole é uma escolha certeira, que vai bem acompanhado por nachos, torradas, pães e até por uma salada verde fresca.

De origem mexicana, o guacamole pode ser feito com abacate ou avocado, uma variedade da fruta que tem a polpa mais firme. Com textura cremosa, a preparação é bem versátil e pode ser oferecida tanto no almoço como no jantar e na hora do lanche.



Confira abaixo a lista de ingredientes e as instruções passo a passo sobre como fazer um delicioso guacamole.

Guacamole

Rendimento: 5 porções

Tempo médio de preparo: 10 minutos (+ 30 minutos de geladeira)

Nível: muito fácil

Ingredientes:

Polpa de 2 avocados médios maduros, amassada (500 g)

1 tomate pequeno, sem pele e sem sementes, picado



1 colher (sopa) de coentro picado (opcional)



1 colher (sopa) de azeite de oliva extravirgem

2 colheres (sopa) de sumo de limão

1 cebola roxa pequena picada



Meia pimenta-dedo-de-moça, sem sementes, picada



Meia colher (chá) de sal



1 colher (chá) de glutamato monossódico (opcional)



Modo de preparo:

Em uma tigela média, coloque a polpa de avocado, o tomate, o coentro, o azeite, o sumo do limão, a cebola, a pimenta-dedo-de-moça, o sal e o glutamato monossódico. Misture delicadamente. Cubra e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos. Sirva acompanhado de nachos, pães, torradas ou salada verde.



Fonte: Sabores Ajinomoto. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

