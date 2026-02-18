Editorias do Site
Redes Sociais

Receita de guacamole é fácil e resultado dá água na boca; veja como fazer

Cremosa e fresquinha, a preparação é feita com ingredientes simples e muito benéficos para a saúde, como o abacate ou avocado

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 17:51

Guacamole
Receita do guacamole tem origem mexicana Crédito: Atlas Studio/Shutterstock

Quer tal colocar um petisco geladinho e nutritivo na mesa para receber os amigos? Se a sua ideia for essa, o guacamole é uma escolha certeira, que vai bem acompanhado por nachos, torradas, pães e até por uma salada verde fresca.

De origem mexicana, o guacamole pode ser feito com abacate ou avocado, uma variedade da fruta que tem a polpa mais firme. Com textura cremosa, a preparação é bem versátil e pode ser oferecida tanto no almoço como no jantar e na hora do lanche. 

Confira abaixo a lista de ingredientes e as instruções passo a passo sobre como fazer um delicioso guacamole.  

Guacamole

Rendimento: 5 porções
Tempo médio de preparo: 10 minutos (+ 30 minutos de geladeira)
Nível: muito fácil 

Ingredientes:

  • Polpa de 2 avocados médios maduros, amassada (500 g)
  • 1 tomate pequeno, sem pele e sem sementes, picado
  • 1 colher (sopa) de coentro picado (opcional)
  • 1 colher (sopa) de azeite de oliva extravirgem
  • 2 colheres (sopa) de sumo de limão
  • 1 cebola roxa pequena picada
  • Meia pimenta-dedo-de-moça, sem sementes, picada
  • Meia colher (chá) de sal
  • 1 colher (chá) de glutamato monossódico (opcional) 

Modo de preparo: 

  1. Em uma tigela média, coloque a polpa de avocado, o tomate, o coentro, o azeite, o sumo do limão, a cebola, a pimenta-dedo-de-moça, o sal e o glutamato monossódico. Misture delicadamente. 
  2. Cubra e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos. 
  3. Sirva acompanhado de nachos, pães, torradas ou salada verde.

Fonte: Sabores Ajinomoto. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - 6 receitas de comida mexicana para fazer em casa

6 receitas de comida mexicana para fazer em casa

Imagem - 5 sanduíches saudáveis e práticos com abacate

5 sanduíches saudáveis e práticos com abacate

Imagem - 3 sobremesas práticas e saudáveis com abacate

3 sobremesas práticas e saudáveis com abacate

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Tipos de banana: conheça 5 variedades e como usá-las em receitas doces e salgadas

Tipos de banana: conheça 5 variedades e como usá-las em receitas doces e salgadas
Imagem - Viradouro é campeã do carnaval do Rio; escola que homenageou Lula é rebaixada

Viradouro é campeã do carnaval do Rio; escola que homenageou Lula é rebaixada
Imagem - Banho em pets: 4 cuidados para manter a higiene sem prejudicar a saúde

Banho em pets: 4 cuidados para manter a higiene sem prejudicar a saúde