Receita de guacamole é fácil e resultado dá água na boca; veja como fazer

Quer tal colocar um petisco geladinho e nutritivo na mesa para receber os amigos? Se a sua ideia for essa, o guacamole é uma escolha certeira, que vai bem acompanhado por nachos, torradas, pães e até por uma salada verde fresca.
De origem mexicana, o guacamole pode ser feito com abacate ou avocado, uma variedade da fruta que tem a polpa mais firme. Com textura cremosa, a preparação é bem versátil e pode ser oferecida tanto no almoço como no jantar e na hora do lanche.
Confira abaixo a lista de ingredientes e as instruções passo a passo sobre como fazer um delicioso guacamole.
Rendimento: 5 porções
Tempo médio de preparo: 10 minutos (+ 30 minutos de geladeira)
Nível: muito fácil
Ingredientes:
Modo de preparo:
