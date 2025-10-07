Gastronomia

Queda de temperatura: 3 chás saudáveis e deliciosos para se aquecer

Veja como preparar bebidas que ajudam a melhorar a imunidade nesta época do ano

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 15:38

Chá de laranja com canela e anis-estrelado Crédito: Imagem: ecaterina corovina | Shutterstock

Nada melhor do que uma bebida quente para trazer conforto e bem-estar nos dias mais frios. Entre as opções, os chás se destacam por unirem sabor, calor e benefícios à saúde. Além de aquecerem o corpo, eles contribuem para o fortalecimento da imunidade e proporcionam um momento de relaxamento após um dia corrido.

Abaixo, confira 3 receitas de chás saudáveis e deliciosos para se aquecer!

Chá de laranja com canela e anis-estrelado

Ingredientes

4 xícaras de chá de água

3 rodelas de laranja desidratada

2 canelas em pau

3 anises-estrelado

1 colher de chá de cravo-da-índia

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a canela, os anises-estrelado e o cravo-da-índia. Deixe ferver por 5 minutos para liberar os aromas das especiarias. Em seguida, coloque as rodelas de laranja desidratada e ferva por mais 2 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe o chá descansar por 10 minutos. Coe, adoce com o mel e sirva quente.

Chá de amora Crédito: Imagem: AUKARAWATCYBER | Shutterstock

Chá de amora

Ingredientes

4 xícaras de chá de água

2 colheres de sopa de folhas secas de amora

1 colher de sopa de amora madura

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que levantar fervura, adicione as folhas de amora e as frutas. Deixe cozinhar por 5 minutos para liberar bem o sabor e a cor. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe o chá descansar por 7 minutos. Coe, adoce com o mel e sirva ainda quente.

Chá de camomila com maçã

Ingredientes

2 xícaras de chá de água

1 maçã cortada em fatias finas

1 colher de sopa de flores secas de camomila

1 canela em pau

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, a maçã e a canela e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos. Em seguida, desligue o fogo e adicione a camomila. Tampe a panela e deixe em infusão por 7 minutos. Coe e sirva o chá ainda quente.