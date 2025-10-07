Queda de temperatura: 3 chás saudáveis e deliciosos para se aquecer

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 15:38
Nada melhor do que uma bebida quente para trazer conforto e bem-estar nos dias mais frios. Entre as opções, os chás se destacam por unirem sabor, calor e benefícios à saúde. Além de aquecerem o corpo, eles contribuem para o fortalecimento da imunidade e proporcionam um momento de relaxamento após um dia corrido.
Abaixo, confira 3 receitas de chás saudáveis e deliciosos para se aquecer!
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a canela, os anises-estrelado e o cravo-da-índia. Deixe ferver por 5 minutos para liberar os aromas das especiarias. Em seguida, coloque as rodelas de laranja desidratada e ferva por mais 2 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe o chá descansar por 10 minutos. Coe, adoce com o mel e sirva quente.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que levantar fervura, adicione as folhas de amora e as frutas. Deixe cozinhar por 5 minutos para liberar bem o sabor e a cor. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe o chá descansar por 7 minutos. Coe, adoce com o mel e sirva ainda quente.
Em uma panela, coloque a água, a maçã e a canela e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos. Em seguida, desligue o fogo e adicione a camomila. Tampe a panela e deixe em infusão por 7 minutos. Coe e sirva o chá ainda quente.
