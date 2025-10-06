Receita

Almoço da semana: 5 receitas com frango leves e ricas em proteína

Aprenda a preparar opções saborosas e nutritivas com este ingrediente

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:37

Frango com legumes Crédito: Imagem: YamisHandmade | Shutterstock

O frango é um dos ingredientes mais versáteis e equilibrados quando o assunto é alimentação saudável. Rico em proteínas de alta qualidade e com baixo teor de gordura, ele combina bem com vegetais e grãos, permitindo criar pratos variados, saborosos e fáceis de preparar para o dia a dia.

Para quem busca praticidade sem abrir mão da nutrição e do sabor, vale apostar em combinações criativas e equilibradas que transformam o básico em uma refeição completa. Por isso, confira 5 receitas com frango leves e ricas em proteína para o almoço da semana!

Frango com legumes

Ingredientes

600 g de peito de frango cortado em cubos

3 batatas descascadas e cortadas em pedaços grandes

2 cenouras cortadas em rodelas grossas

8 quiabos cortados em pedaços de 3 cm

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de chá de gengibre ralado

1 1/2 xícara de chá de água quente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o frango e doure por cerca de 8 minutos, virando os pedaços até ficarem levemente dourados por fora. Retire e reserve. Na mesma panela, adicione a cebola e o alho. Refogue até ficarem levemente dourados e perfumados.

Volte o frango para a panela e junte as batatas e as cenouras. Misture bem e acrescente o gengibre, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje a água quente, tampe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos, até os legumes ficarem quase macios.

Coloque o quiabo e misture delicadamente. Cozinhe por mais 8 minutos, sem mexer muito. O caldo deve reduzir levemente e engrossar naturalmente. Ajuste o sal e sirva quente.

Salada de frango com abacate e grão-de-bico

Ingredientes

Frango

2 filés de peito de frango

1 colher de chá de azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1/2 abacate fatiado

1 xícara de chá de folhas de alface-americana rasgadas

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1 rabanete cortado em rodelas finas

1 colher de chá de sementes de gergelim

Molho simples

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 colher de chá de vinagre de maçã

1/2 colher de chá de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Frango

Em um recipiente, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino e azeite. Depois, aqueça uma frigideira em fogo médio-alto e grelhe o frango por cerca de 5 a 6 minutos de cada lado, até dourar bem e cozinhar por completo. Retire do fogo, espere esfriar levemente e corte em tiras. Em uma tigela grande, disponha a alface-americana como base. Acrescente o grão-de-bico, o tomate-cereja, o rabanete e o abacate fatiado. Coloque as tiras de frango grelhado por cima e polvilhe as sementes de gergelim.

Molho simples

Em um recipiente, misture todos os ingredientes do molho. Regue a salada e sirva em seguida.

Frango grelhado com lentilha Crédito: Imagem: Sergii Koval | Shutterstock

Frango grelhado com lentilha

Ingredientes

2 filés de peito de frango

1 xícara de chá de lentilha seca

3 xícaras de chá de água

1 tomate maduro cortado em cubos

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 dente de alho picado

1/2 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Coentro picado para finalizar

Modo de preparo

Lave bem a lentilha e coloque-a em uma panela média com a água. Leve ao fogo alto e, quando começar a ferver, reduza para fogo médio. Cozinhe por cerca de 20 a 25 minutos, até que fique macia, mas sem desmanchar. Escorra o excesso de água, se necessário, e reserve. Depois, tempere, em um recipiente, os filés com sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira ou grelha em fogo médio-alto, adicione o azeite e grelhe os filés por 5 a 6 minutos de cada lado, até ficarem dourados por fora e suculentos por dentro. Corte em tiras médias.

Após, em uma frigideira grande, aqueça um fio de azeite e refogue o alho rapidamente. Junte o tomate e a lentilha cozida, misturando bem por 2 a 3 minutos apenas para aquecer. Ajuste o sal e desligue o fogo. Coloque a lentilha refogada em um prato grande, distribua as tiras de frango grelhado por cima e finalize com o coentro. Sirva imediatamente.

Peito de frango com purê de batata-doce

Ingredientes

Frango

2 peitos de frango sem pele

Suco de 1/2 limão

1 dente de alho amassado

1 colher de chá de azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de páprica doce

Purê de batata-doce

500 g de batata-doce descascada e cortada em pedaços

2 colheres de sopa de leite quente

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Purê de batata-doce

Coloque os pedaços de batata-doce em uma panela com água suficiente para cobrir. Leve ao fogo médio e cozinhe por cerca de 20 minutos, até ficarem bem macios. Escorra e reserve. Depois, em uma tigela, amasse a batata-doce ainda quente com um garfo ou espremedor. Acrescente o azeite e o leite quente, misturando até obter uma textura cremosa. Tempere com sal e noz-moscada. Reserve aquecido.

Frango

Em um recipiente, tempere os peitos de frango com o suco de limão, o alho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 10 minutos. Depois, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio-alto e adicione o azeite. Grelhe os peitos de frango por 5 a 7 minutos de cada lado, até dourarem e ficarem cozidos por dentro. Sirva uma porção generosa do purê no prato e acomode o peito de frango ao lado.

Salada de frango com frutas e queijo

Ingredientes

2 filés de peito de frango

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 pêssegos maduros cortados em fatias finas

1/2 xícara de chá de mirtilo fresco

2 xícaras de chá de folhas de rúcula

100 g de queijo feta esfarelado

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de mel

1 colher de chá de vinagre balsâmico

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino e metade do azeite. Depois, aqueça uma frigideira ou grelha em fogo médio-alto e doure os filés por 5 a 6 minutos de cada lado, até ficarem bem grelhados e suculentos. Retire do fogo e corte em fatias médias.

Em um prato grande, distribua a rúcula como base. Arrume as fatias de pêssego e os mirtilos sobre as folhas, intercalando as cores. Disponha as fatias de frango grelhado no centro e espalhe o queijo feta esfarelado por cima. Misture o suco de limão, o mel, o restante do azeite e o vinagre balsâmico em um recipiente. Regue a salada com o molho e sirva imediatamente.

