Publicado em 2 de outubro de 2025 às 13:38
Quando vão para a grelha, os vegetais ganham sabores intensos e surpreendentes. Além de manterem parte dos nutrientes, tornam-se opções versáteis, que podem acompanhar massas, carnes magras ou até brilhar sozinhos como prato principal. A simplicidade dessa técnica abre espaço para refeições descomplicadas, valorizando ingredientes frescos e acessíveis.
Para variar o cardápio com praticidade e muito sabor, confira 4 receitas de vegetais grelhados para o almoço ou jantar!
Em uma panela grande, coloque os 2 litros de água e leve ao fogo alto até ferver. Acrescente o sal e o espaguete. Deixe cozinhar por cerca de 8 minutos ou até ficar al dente , mexendo de vez em quando para não grudar.
Enquanto a massa cozinha, aqueça uma frigideira grande ou chapa em fogo médio-alto e adicione o azeite de oliva. Acrescente a abobrinha, o pimentão, a cenoura e os floretes de brócolis. Grelhe por 6 a 8 minutos, mexendo de vez em quando, até que fiquem macios por dentro e levemente dourados por fora.
Junte os tomates-cereja e o alho picado à frigideira e refogue por mais 2 minutos. Tempere com orégano, manjericão, sal e pimenta-do-reino. Acrescente o espaguete cozido à frigideira com os legumes e misture bem. Transfira par um prato fundo e finalize com brotos e folhas frescas. Regue com um fio extra de azeite de oliva e sirva em seguida.
Espetinhos
Molho
Monte os espetinhos alternando batata-doce, abóbora, milho e cebola. Regue com azeite, polvilhe o alecrim, sal e pimenta-do-reino. Grelhe na frigideira (preaquecida a 180 graus) por cerca de 12 minutos, virando até que estejam macios e dourados. Depois, misture todos os ingredientes do molho em um pote e sirva junto com os espetinhos.
Em uma tigela, coloque a abobrinha, a berinjela, os pimentões e os tomates. Regue com o azeite, junte o alho picado, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Depois, aqueça uma grelha em fogo médio-alto. Grelhe os legumes aos poucos, virando para dourar dos dois lados, até ficarem macios e com leves marcas da grelha. Retire e reserve.
Em uma frigideira, aqueça rapidamente as tortilhas dos dois lados, apenas até ficarem levemente marcadas e mais maleáveis. Distribua os legumes grelhados no centro de cada tortilha, adicione o queijo feta esfarelado e algumas folhas frescas de hortelã. Enrole as tortilhas firmemente e coloque em um prato. Sirva em seguida.
Pincele os floretes de couve-flor, brócolis e as rodelas de alho-poró com um pouco de azeite. Depois, grelhe em fogo médio-alto em uma frigideira até ficarem dourados e macios. Em seguida, misture o suco de limão com a mostarda e um fio de azeite para formar o molho. Regue os vegetais grelhados com o molho e finalize com sementes de gergelim. Sirva em seguida.
