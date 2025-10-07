Versátil

4 receitas fáceis com quiabo para variar no almoço ou no jantar

Veja como preparar este vegetal de diferentes maneiras para as refeições do dia a dia

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 13:38

Arroz com frango e quiabo Crédito: Imagem: kokofoundit | Shutterstock

O quiabo é um vegetal nutritivo, rico em fibras, vitaminas e minerais que contribuem para a saúde do organismo. Além de seus benefícios, ele é extremamente versátil na cozinha e pode ser usado de diferentes formas em receitas. Essa variedade de preparos faz do quiabo uma ótima opção para variar o cardápio, trazendo mais sabor e diversidade às refeições do dia a dia.

A seguir, confira 4 receitas fáceis com quiabo para variar no almoço ou no jantar!

Leia mais 3 receitas fáceis com grão-de-bico para melhorar o ganho de massa

Arroz com frango e quiabo

Ingredientes

4 sobrecoxas de frango

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de óleo ou azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pimentão vermelho picado

2 tomates maduros picados

1 xícara de chá de arroz

2 xícaras de chá de água quente

200 g de quiabo cortado em rodelas

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as sobrecoxas com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe descansar por pelo menos 20 minutos. Em uma panela grande, aqueça o óleo em fogo médio e doure bem os pedaços de frango. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente o pimentão e o tomate e deixe cozinhar até formar um molho. Adicione o arroz, misture bem e acrescente a água quente.

Coloque as sobrecoxas de frango novamente na panela, tampe e deixe cozinhar em fogo médio até o arroz ficar quase pronto. Quando o arroz estiver quase cozido, adicione o quiabo. Misture levemente, tampe a panela e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo, polvilhe cheiro-verde e sirva em seguida.

Quiabo empanado crocante

Ingredientes

300 g de quiabo

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de farinha de rosca

2 ovos

1 colher de chá de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

Óleo para fritar

Leia mais 6 receitas práticas e saudáveis com beterraba

Modo de preparo

Lave bem os quiabos, seque com papel-toalha e corte-os em pedaços médios. Em uma tigela, bata os ovos com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Passe os pedaços de quiabo primeiro na farinha de trigo, depois no ovo batido e, por último, na farinha de rosca. Pressione levemente para que o empanado grude bem. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os quiabos até ficarem dourados e crocantes. Escorra em papel-toalha e sirva em seguida.

Quiabo refogado com tomate Crédito: Imagem: gorkem demir | Shutterstock

Quiabo refogado com tomate

Ingredientes

500 g de quiabo

2 colheres de sopa de óleo

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 tomates maduros picados

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte o quiabo em pedaços médios. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola até dourar levemente. Acrescente o alho e mexa por 1 minuto. Coloque os tomates e cozinhe até formar um molho encorpado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o quiabo e misture delicadamente. Tampe a panela e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando. Adicione a pimenta dedo-de-moça e ajuste o sal. Sirva em seguida.

Carne de panela com quiabo

Ingredientes

500 g de acém cortado em cubos

300 g de quiabo

2 colheres de sopa de óleo

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 tomates sem pele, sem sementes e picados

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água quente

Modo de preparo

Lave os quiabos, seque bem e corte em pedaços médios. Reserve. Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure os cubos de carne. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem levemente dourados. Adicione o tomate, o extrato de tomate, a folha de louro, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Cubra a carne com água quente, tampe a panela e cozinhe por cerca de 25 a 30 minutos após pegar pressão, até a carne ficar macia. Aguarde a pressão sair, abra a panela, coloque os quiabos e deixe cozinhar sem pressão por mais 10 minutos, até eles ficarem macios, mas ainda firmes. Sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar