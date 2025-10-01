Publicado em 1 de outubro de 2025 às 13:38
As leguminosas são alimentos versáteis, nutritivos e ricos em proteínas vegetais, essenciais para quem busca uma alimentação equilibrada e saudável. Além de fornecerem energia e promoverem a saciedade, contribuem para a manutenção da massa muscular e para o bom funcionamento do organismo. Incorporá-las na dieta é uma forma saborosa e sustentável de garantir nutrientes importantes, como fibras, vitaminas do complexo B, ferro e minerais, tornando as refeições mais completas e nutritivas.
A seguir, veja 4 receitas com leguminosas ricas em proteína vegetal!
Em uma tigela grande, coloque o feijão-preto, o milho-verde, o abacate, o tomate-cereja e a rúcula. Regue com o suco de limão e o azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente até todos os ingredientes ficarem bem incorporados. Sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até dourar levemente. Acrescente o alho e o gengibre, mexendo por 1 minuto. Adicione os tomates, o curry, a cúrcuma e o cominho, refogando até formar um molho espesso. Junte o grão-de-bico, misture bem e adicione o leite de coco. Cozinhe em fogo médio por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando. Acrescente as folhas de espinafre, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por mais 2 a 3 minutos até o espinafre murchar. Sirva em seguida.
Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue o alho rapidamente. Em uma tigela grande, amasse a lentilha até formar uma pasta rústica. Acrescente o alho refogado, a cenoura, a aveia, a farinha de grão-de-bico, a salsinha, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até obter uma massa firme. Modele os hambúrgueres e coloque-os em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Regue com um fio de azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos, virando na metade do tempo, até dourar. Sirva em seguida.
Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a cenoura, a abobrinha e o pimentão e cozinhe por alguns minutos até ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. No liquidificador, bata o grão-de-bico com o leite e a farinha de trigo até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento e misture delicadamente. Em um recipiente, misture os legumes refogados e a salsinha à massa. Despeje a mistura em uma forma untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 a 35 minutos, ou até que a torta esteja firme e levemente dourada. Sirva em seguida.
