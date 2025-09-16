6 receitas práticas e saudáveis com beterraba

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 19:38
A beterraba é um vegetal nutritivo e versátil, bastante valorizado por seu sabor levemente adocicado e pela coloração intensa que enriquece os pratos. Rica em vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, ela contribui para a saúde de diversas formas e pode ser incluída facilmente no cardápio diário.
Além disso, é um ingrediente prático que se adapta a diferentes preparos, tornando-se uma opção saudável e saborosa para quem busca variar a alimentação.
Abaixo, confira seis receitas práticas e saudáveis com beterraba!
Em um liquidificador, bata a beterraba e a água até obter uma consistência homogênea. Em seguida, coe e descarte o bagaço. Reserve. Em um recipiente, coloque o polvilho doce e tempere com sal. Depois, umedeça o polvilho com o suco de beterraba até ficar uniforme. Peneire e reserve.
Aqueça uma frigideira com óleo de coco em fogo médio. Em um recipiente, bata os ovos com o leite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje a mistura na frigideira e reduza o fogo. Cozinhe, mexendo sempre, até ficar cremoso.
Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo baixo para aquecer. Despeje uma porção do polvilho umedecido até cobrir todo o fundo da panela. Cozinhe até a tapioca desprender do fundo da frigideira. Após, vire para dourar o outro lado. Retire do fogo, recheie com o ovo mexido e sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o alho e frite até dourar. Adicione a cebola e a beterraba e refogue por 5 minutos. Em seguida, tempere com sal e pimenta-do-reino. Coloque a farinha de mandioca e refogue por mais 2 minutos. Retire do fogo, acrescente o cheiro-verde e misture. Sirva em seguida.
Em um recipiente, misture a água morna, o açúcar mascavo e o fermento biológico. Cubra com um pano e deixe descansar até formar uma espuma. Em um liquidificador, bata a beterraba com os ovos e o azeite de oliva até formar um creme homogêneo. Em um recipiente, misture as farinhas de aveia e de amêndoas, as sementes de chia e o sal. Acrescente a mistura de beterraba e fermento biológico e mexa até obter uma massa úmida.
Junte a farinha de trigo integral e mexa até desgrudar das mãos. Cubra com um pano e deixe descansar por 1 hora e 30 minutos. Após, com uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha em uma forma untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, bata os ovos, o óleo de coco, a beterraba, o leite de aveia e o adoçante culinário até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente e adicione as farinhas, o fermento químico e a essência de baunilha. Misture até ficar homogêneo e distribua em forminhas de silicone para cupcake. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Desenforme e sirva em seguida.
Em um liquidificador, bata a beterraba cozida até obter um purê. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente o purê de beterraba e o sal e misture. Reduza o fogo e mexa até começar a ferver e, aos poucos, acrescente a farinha de arroz, sempre mexendo. Quando o purê atingir o ponto de uma massa consistente, desligue o fogo.
Transfira a massa para um recipiente e leve à geladeira por 5 minutos. Enquanto isso, encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Polvilhe uma superfície lisa com o amido de milho e modele os nhoques. Em seguida, com a ajuda de uma escumadeira, despeje os nhoques na panela com água fervente. Assim que eles emergirem, retire-os e transfira para uma panela com água gelada por 2 minutos. Repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida com o molho de tomate.
Descasque as beterrabas e, com a ajuda de um espiralizador, corte no formato de espaguete. Reserve. Em um liquidificador, bata as avelãs até obter uma farofa. Em uma frigideira em fogo médio, aqueça metade da manteiga de castanha-de-caju e doure a farofa de avelã. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Em uma panela, aqueça o restante da manteiga em fogo médio e refogue o espaguete de beterraba por 2 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque a água e o sal. Leve ao fogo médio até ferver e junte o espaguete de beterraba. Tampe e cozinhe por 5 minutos. Destampe e cozinhe até secar a água. Adicione o queijo de cabra e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva acompanhado com a farofa de avelã.
