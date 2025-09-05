Gastronomia

5 receitas veganas práticas com espinafre

Aprenda a preparar opções saborosas e sem ingredientes de origem animal

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 19:37

Bolinho de espinafre Crédito: Imagem: Julia Sedaeva | Shutterstock

O espinafre é um vegetal utilizado no preparo de diversas refeições e, devido ao seu sabor e à composição rica em nutrientes, é uma das hortaliças preferidas entre os veganos. Isso porque ele ajuda a aumentar a imunidade do corpo, fortalece os ossos, mantém as refeições saudáveis e, o melhor de tudo, cai bem em diversos momentos do dia.

A seguir, confira 5 receitas veganas com espinafre para inserir no seu cardápio!

Bolinho de espinafre

Ingredientes

150 g de folhas de espinafre

130 g de cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de fécula de batata

1 colher de chá de sal

1 colher de café de curry

1 colher de sobremesa de fermento químico em pó

2 colheres de sopa de azeite

120 ml de água

Azeite para untar

Modo de preparo

Em água corrente, lave o espinafre, seque bem e pique em pequenos pedaços. Transfira para um recipiente, adicione a cebola, o alho, a farinha de arroz, a fécula de batata, o sal, o curry, o fermento em pó e o azeite e misture até obter uma consistência homogênea. Distribua a massa em forminhas de cupcake untadas com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos. Sirva em seguida.

Empada de espinafre

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

3 colheres de chá de sal

Azeite para untar

Recheio

500 g de espinafre picado

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

50 g de azeitona verde picada

2 palmitos picados

Azeite a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture bem. Aos poucos, adicione o óleo e mexa até obter uma consistência homogênea. Divida a massa em duas partes iguais e reserve metade. Com uma delas, separe pequenas porções, disponha sobre forminhas para empada untadas com azeite e forre o fundo e as laterais. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o restante dos ingredientes e refogue por 10 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e recheie as empadas. Tampe-as com a massa reservada e pincele com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Espaguete de abobrinha ao molho pesto de espinafre

Ingredientes

2 abobrinhas descascadas e fatiadas em tiras

200 g de folhas de espinafre

200 g de tomate-cereja cortado ao meio

50 g de nozes picadas

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de suco de limão

Sal, azeite, pimenta-do-reino moída e manjericão a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma pitada de sal e as fatias de abobrinha. Cozinhe até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um liquidificador, coloque o manjericão, o espinafre, o suco de limão, metade do alho e o azeite e triture até obter uma consistência homogênea. Transfira o molho para um recipiente, tempere com sal, pimenta-do-reino e polvilhe com as nozes. Reserve.

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o alho e o tomate-cereja e refogue por 5 minutos. Após, coloque as fatias de abobrinha e o molho de espinafre e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Creme de espinafre Crédito: Imagem: Ann1bel | Shutterstock

Creme de espinafre

Ingredientes

5 xícaras de chá de floretes de couve-flor

1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a couve-flor, cubra com água e coloque o sal. Leve ao fogo médio para cozinhar até o vegetal ficar macio. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a couve-flor com a água para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Disponha as folhas de espinafre e cozinhe por 10 minutos. Por último, coloque o creme couve-flor, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Patê de espinafre

Ingredientes

1 xícara de chá de tofu

1 maço de espinafre

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de chá de óleo de girassol

1/2 colher de chá de sal

1/4 de colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de sobremesa de cebola desidratada

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione uma pitada de sal e as folhas de espinafre. Cozinhe rapidamente até obter uma cor verde-escura. Escorra bem e transfira as folhas para um liquidificador. Acrescente os demais ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente e sirva em seguida.