Por que cebola faz chorar? Saiba o motivo e veja formas de evitar as lágrimas

Por que cebola faz chorar? Crédito: Pixabay

Tristeza ou drama? Nenhum dos dois. Muitas vezes, o principal motivo que nos leva ao choro não é um sentimento, mas uma ação: cortar cebola. A reação química provocada no ato do corte do legume acaba gerando um grande desconforto nos olhos, que, por sua vez, ardem e lacrimejam bastante quando estamos cozinhando.

Na última segunda-feira (28), a influencer milionária Jade Picon, do “BBB 22”, passou pela experiência pela primeira vez na vida e chamou atenção dos internautas ao ficar surpresa com o ardor nos olhos após cortar uma cebola. Na ocasião, a sister perguntou: “Nossa Senhora, eu tô chorando! Meu Deus! O que está acontecendo?".

Jade Picon chora ao cortar cebola e se pergunta: "O que tá acontecendo?" ?



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#BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/S8fb8SXpui — Big Brother Brasil (@bbb) March 1, 2022

Mas pode ficar tranquila Jade, você não é a única a cair em lágrimas na cozinha por conta do bulbo.

fui cortar cebola e esqueci que eu tava de rímel — iris↝ (@dobltbs) March 3, 2022

amo cozinhar mas tenho uma raiva de cortar cebola td vez meu olho ardeeee — viel (@_gabrielaviel) March 3, 2022

EXPLICAÇÃO

Brincadeiras à parte, a explicação para tanto choro é uma reação química que acontece ao cortar a cebola. As células no interior do legume possuem compostos químicos que contém enxofre.

De acordo com o artigo “Ciência para Todos”, da Universidade Federal de Minas Gerais, ao cortar a cebola, essas células são rompidas e acabam liberando substâncias químicas no ar. Em seguida, sob ação de enzimas, essas substâncias se transformam em compostos sulfurados, que evaporam com facilidade. Cabe ressaltar que a cebola não tem cheiro se não for cortada, sendo necessária uma ruptura das paredes celulares para acontecer a reação química.

Segundo o artigo, quando os compostos sulfurados são liberados, eles reagem e transformam-se em gases que irritam os olhos. "Esse gás reage com a umidade dos nossos olhos, formando uma solução muito diluída de ácido (provavelmente ácido sulfúrico) que produz a sensação de queimação e irritabilidade. Como os olhos são muito sensíveis, o organismo reage, produzindo mais água nos olhos, para que o ácido seja diluído, até que pare a irritação", diz trecho da publicação escrita por Germano Luis Marinho.

DICAS PARA EVITAR A IRRITAÇÃO

Mas vamos ao que interessa: existe alguma forma de não chorar ao cortar cebola? A chef Letícia Leite explica que não existe milagre, mas é possível amenizar essa reação.

“Na verdade não tem nenhum milagre. A única forma de amenizar um pouco a acidez da cebola é com procedimentos que envolvam água. E mesmo assim não é uma garantia, pois existem cebolas extremamente ácidas”, ressaltou.

Colocar a cebola no congelador (de 5 a 10 minutos) também ajuda, pois diminui a velocidade com que os compostos sulfurados se formam. “HZ” pediu para a chef reunir cinco dicas que podem ajudar na hora do procedimento com a hortaliça. Os truques na cozinha são formas de tentar driblar essa situação um tanto quanto triste, ou melhor, desconfortável.