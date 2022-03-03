Por que cebola faz chorar? Saiba o motivo e veja formas de evitar as lágrimas

Tristeza ou drama? Nenhum dos dois. Muitas vezes, o principal motivo que nos leva ao choro não é um sentimento, mas uma ação: cortar cebola. A reação química provocada no ato do corte do legume acaba gerando um grande desconforto nos olhos, que, por sua vez, ardem e lacrimejam bastante quando estamos cozinhando.
Na última segunda-feira (28), a influencer milionária Jade Picon, do “BBB 22”, passou pela experiência pela primeira vez na vida e chamou atenção dos internautas ao ficar surpresa com o ardor nos olhos após cortar uma cebola. Na ocasião, a sister perguntou: “Nossa Senhora, eu tô chorando! Meu Deus! O que está acontecendo?".
Mas pode ficar tranquila Jade, você não é a única a cair em lágrimas na cozinha por conta do bulbo.
EXPLICAÇÃO
Brincadeiras à parte, a explicação para tanto choro é uma reação química que acontece ao cortar a cebola. As células no interior do legume possuem compostos químicos que contém enxofre.
De acordo com o artigo “Ciência para Todos”, da Universidade Federal de Minas Gerais, ao cortar a cebola, essas células são rompidas e acabam liberando substâncias químicas no ar. Em seguida, sob ação de enzimas, essas substâncias se transformam em compostos sulfurados, que evaporam com facilidade. Cabe ressaltar que a cebola não tem cheiro se não for cortada, sendo necessária uma ruptura das paredes celulares para acontecer a reação química.
Segundo o artigo, quando os compostos sulfurados são liberados, eles reagem e transformam-se em gases que irritam os olhos. "Esse gás reage com a umidade dos nossos olhos, formando uma solução muito diluída de ácido (provavelmente ácido sulfúrico) que produz a sensação de queimação e irritabilidade. Como os olhos são muito sensíveis, o organismo reage, produzindo mais água nos olhos, para que o ácido seja diluído, até que pare a irritação", diz trecho da publicação escrita por Germano Luis Marinho.
DICAS PARA EVITAR A IRRITAÇÃO
Mas vamos ao que interessa: existe alguma forma de não chorar ao cortar cebola? A chef Letícia Leite explica que não existe milagre, mas é possível amenizar essa reação.
“Na verdade não tem nenhum milagre. A única forma de amenizar um pouco a acidez da cebola é com procedimentos que envolvam água. E mesmo assim não é uma garantia, pois existem cebolas extremamente ácidas”, ressaltou.
Colocar a cebola no congelador (de 5 a 10 minutos) também ajuda, pois diminui a velocidade com que os compostos sulfurados se formam. “HZ” pediu para a chef reunir cinco dicas que podem ajudar na hora do procedimento com a hortaliça. Os truques na cozinha são formas de tentar driblar essa situação um tanto quanto triste, ou melhor, desconfortável.
Utilizar faca afiada
Uma das dicas mais preciosas é colocar a cebola submersa na água gelada por cerca de 30 minutos. Pegue uma bacia e coloque água e gelo, depois de um tempo é só descascar e cortar. A água em temperatura baixa ajuda a amenizar a reação química.
Antes de manusear a cebola, é bom molhar bastante as mãos. Todo procedimento que envolve água ajuda na hora de cortar o vegetal, diminuindo o ardor nos olhos.
Geralmente nós cortamos a cebola em pé ou sentado. Além disso, sempre estamos olhando para a cebola, com a cabeça inclinada para baixo. Uma dica para ajudar a diluir o ácido que sai do vegetal e vai diretamente para os olhos é colocar um ventilador ao seu lado. Assim, o vento consegue afastar as enzimas dos seus olhos e diminuir a quantidade de substância que pode chegar ao seu rosto na hora do corte.
A temperatura é um dos fatores que mais ajuda na hora de amenizar a reação. Por isso, deixar a cebola na geladeira pode ser que reduza a acidez. Colocar a cebola no congelador (de 5 a 10 minutos) também ajuda, pois diminui a velocidade com que os compostos sulfurados se formam.
Essa dica não interfere em nada da reação, mas ajuda no quesito agilidade na hora do procedimento. Quanto mais a faca estiver afiada, mais rápido será o tempo de manuseio com a cebola. Ou seja, reduzirá o tempo de exposição à reação química.