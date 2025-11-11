Peixe assado: 5 receitas saudáveis e deliciosas para o almoço ou jantar

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 14:01
Leve, nutritivo e cheio de sabor, o peixe é um alimento versátil que combina com diversas preparações e temperos. Assar é uma das formas mais equilibradas de realçar seu gosto natural sem excesso de gordura, mantendo nutrientes que fortalecem o corpo e trazem bem-estar ao dia a dia.
Para inspirar seu cardápio com praticidade e equilíbrio, listamos5 receitas saudáveis e deliciosas para o almoço ou jantarque mostram o quanto um bompeixe assadopode transformar a refeição em um momento especial!
Em uma tigela, misture a abobrinha, a cenoura e o pimentão. Tempere com azeite, alho, sal e pimenta-do-reino. Depois, distribua os legumes em uma assadeira grande e coloque os filés de salmão por cima. Regue com o suco de limão e um fio adicional de azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, até o salmão ficar dourado, e os legumes, macios. Retire do forno, finalize com folhas de coentro e sirva em seguida.
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem. Adicione o tomate e a alcaparra. Cozinhe por 5 minutos e tempere com sal e orégano. Disponha o peixe em um refratário, cubra com o molho e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 a 30 minutos. Sirva em seguida.
Seque bem o peixe com papel-toalha. Depois, faça leves cortes diagonais na superfície para o tempero penetrar. Após, em um recipiente, misture o azeite, o suco de limão, o alho, o sal, a pimenta-do-reino, o tomilho e metade das ervas picadas.
Passe a mistura por toda a superfície do peixe, inclusive dentro da cavidade abdominal. Coloque as fatias de limão e o restante das ervas dentro do peixe. Disponha o peixe em uma assadeira e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, retire o papel-alumínio e deixe dourar por mais 10 minutos. Sirva em seguida.
Dica: sirva com batatas rústicas assadas, salada de folhas e tomates frescos temperados com azeite e limão.
Em um refratário, disponha as postas de peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino e curry. Espalhe a cebola e o tomate por cima. Regue com o azeite e o leite de coco. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Remova o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos, até dourar levemente. Retire do forno com cuidado e sirva em seguida, com coentro picado polvilhado por cima.
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e adicione a cebola e o açúcar mascavo. Deixe dourar até caramelizar levemente. Reserve. Coloque as postas de peixe em um refratário e tempere com sal, pimenta-do-reino e alho.
Em seguida, espalhe as cebolas caramelizadas por cima, regue com o vinho e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos e, em seguida, retire o papel-alumínio para dourar por mais 10 minutos. Passados os 10 minutos, remova do forno com cuidado e sirva.
