Macarrão proteico com pesto de amêndoas e frango grelhado: aprenda receita rápida e saudável para o jantar

Em um liquidificador, bata as folhas de manjericão, as amêndoas , o alho, o azeite de oliva, a água e uma pitada de sal até obter um molho cremoso e levemente rústico. Misture o macarrão ainda quente com o pesto. Se o molho estiver muito espesso, acrescente pequenas quantidades da água do cozimento até alcançar uma textura cremosa. Após, sirva o macarrão com as fatias de frango por cima. Finalize com um pouco de pesto sobre o frango.