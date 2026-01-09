Kibe de forno: 4 receitas leves para o almoço

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 13:50
Leve, nutritivo e fácil de preparar, o kibe de forno é uma ótima opção para quem busca refeições equilibradas no almoço. Assado e versátil, ele permite combinações que valorizam ingredientes saudáveis, mantendo o sabor irresistível. Além disso, é prático e se adapta facilmente a diferentes rotinas, perfeito para quem prefere pratos leves e rápidos no dia a dia.
A seguir, veja 4 receitas leves de quibe de forno para o almoço!
Hidrate o trigo em um recipiente com a água quente por cerca de 10 minutos. Escorra bem, apertando para retirar o excesso de líquido. Em uma tigela, misture o trigo hidratado com a quinoa cozida. Acrescente a carne moída, a cebola, as ervas, o azeite e os temperos. Misture bem até obter uma massa homogênea e modelável. Espalhe a massa em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 a 35 minutos, até dourar levemente. Sirva em seguida.
Hidrate o trigo com a água quente por cerca de 10 minutos. Escorra bem, apertando para retirar o excesso de líquido. Em uma tigela grande, misture o trigo hidratado, a cenoura, a abobrinha, a aveia, a cebola, a salsinha, o azeite, o sal, o cominho e o suco de limão. Mexa bem até formar uma massa úmida, homogênea e fácil de modelar. Espalhe a massa em uma forma forrada com papel manteiga, pressionando bem. Faça marcações em quadrados ou losangos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, até dourar levemente. Sirva em seguida.
Hidrate o trigo para kibe com a água quente por cerca de 10 minutos. Escorra bem, apertando para retirar o excesso de líquido. Em uma tigela, misture o trigo hidratado com a carne moída, a cebola, o cheiro-verde, o azeite e os temperos. Mexa até formar uma massa homogênea. Em uma forma untada com azeite espalhe metade da massa, pressionando bem. Distribua a ricota e cubra com o restante da massa, alisando a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, até dourar levemente. Sirva em seguida.
Hidrate o trigo para kibe com a água quente por cerca de 10 minutos. Escorra bem, apertando para retirar o excesso de líquido. Em uma tigela grande, misture o trigo hidratado, a carne moída, a aveia, a linhaça, a cebola, as ervas, o azeite e o sal. Mexa bem até formar uma massa homogênea e levemente úmida.
Espalhe a massa em uma forma untada com azeite pressionando bem. Faça marcações em losangos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até dourar levemente. Sirva em seguida.
