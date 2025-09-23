Pra se deliciar

Gelato em dobro, grátis e criativo: veja onde aproveitar o Dia do Sorvete no ES

Com sabor de azeite e até com brinde de miniatura, os capixabas vão celebrar esse dia "delicioso" em grande estilo

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 06:00

Gelatos Borelli Crédito: Borelli/Acervo

Já imaginou como seria o mundo se não existisse sorvete? Nós, de HZ, também não. Por isso, nesta terça-feira (23) é celebrado o Dia do Sorvete. E os capixabas têm motivos de sobra para comemorar. Gelatos com sabores criativos, promoções que dão vontade de repetir e até brindes colecionáveis fazem parte da festa.

Seja para provar um sabor ousado, colecionar miniaturas ou apenas se refrescar, o que não faltam são convites para sair da rotina e se deliciar. No Espírito Santo, há opções para todos os gostos - e nenhuma desculpa para deixar a data passar em branco. Confira onde aproveitar e se jogue sem culpa nessa delícia!

Gelateria Barutti: ousadia na casquinha

Para quem ama novidades, a Barutti preparou dois sabores especiais - e para lá de inusitados - para o mês: gelato de azeite e gelato de gergelim caramelizado. E no Dia do Sorvete tem promoção para comemorar: copinho P ou casquinha de 1 bola por apenas R$ 10. Uma ótima chance de se aventurar no sabor sem medo. Há unidades em Vitória e em Vila Velha.

Real Gelateria: gelato em dobro o dia inteiro

Na Real, o clima é de festa com gelato em dobro! A promoção vale durante todo o dia, tanto na loja da Praia do Canto quanto na unidade do Shopping Vitória. É só escolher o sabor, chamar os amigos e transformar o dia em um momento para ficar na memória.

Borelli: gelato de graça para os 300 primeiros

Sim, você leu certo: vai ter gelato gratuito na Borelli! No Shopping Vitória e na Praia do Canto, os 300 primeiros clientes que chegarem entre 14h e 16h ganham uma casquinha de gelato artesanal. Por lá, ainda é possível encontrar sabores inusitados, com destaque para o criativo iogurte com figo.

Luigi e Paletitas: promoções e Smurfs colecionáveis

O Grupo Lamoia também entrou no clima com ofertas nas sorveterias Luigi e Paletitas. Na compra de um sorvete tube dos Smurfs ou do picolé Morango Silvestre, o cliente leva outro igual. E tem mais: quem comprar qualquer produto da linha oficial dos Smurfs pode levar para casa miniaturas colecionáveis de Papai Smurf, Smurfette, Gênio ou Ranzinza.

Sal e Mel: promoção nos potes para levar pra casa

Prefere se deliciar no sofá? A Gelateria e Cafeteria Sal e Mel tem sabores como pistache, morango do amor e chocolate Dubai, e no Dia do Sorvete o segundo pote de 600ml ou 800ml sai pela metade do preço. O estabelecimento fica localizado em Itapoã, em Vila Velha.

Cremino: combinações inusitadas para se apaixonar

Por fim, uma dica para os curiosos de plantão. Para quem busca algo diferente, a Cremino Gelateria e Caffè aposta em sabores surpreendentes como hibisco com manjericão zero açúcar, tangerina com gengibre zero açúcar, flocos invertido e ricota com pistache. É a escolha perfeita para os aventureiros gastronômicos.

Há unidades na Praia do Canto e no Shopping Vitória, na Capital. E como parte da celebração do Dia do Sorvete - ou gelato - a Cremino fará uma promoção especial no menu degustação, que contempla cinco sabores. O menu sairá de R$ 59 por R$40, apenas nesta terça-feira (23).

