Editorias do Site
Redes Sociais

Dia do Sorvete terá gelato de graça em Vitória; veja como conseguir

Famosa loja de gelatos vai presentear clientes com uma casquinha de gelato artesanal italiano

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10:44

As lojas da Borelli em Vitória vão presentear os 300 primeiros clientes
As lojas da Borelli em Vitória vão presentear os 300 primeiros clientes Crédito: Borelli

Gelato de graça? Sim, caro leitor de HZ, você leu certo. E em Vitória ela vem em dose dupla! Para celebrar o Dia do Sorvete, nesta terça-feira (23), as lojas da Borelli no Shopping Vitória e na Praia do Canto vão presentear os 300 primeiros clientes com uma casquinha de gelato artesanal italiano, feita no próprio dia. O evento acontece das 14h às 16h.

A data marca o dia dessa sobremesa do jeito mais gostoso possível: compartilhando o sabor do verdadeiro gelato com os capixabas. 

Gelato ou sorvete?

Muita gente acha que é tudo igual, mas não é bem assim. O gelato italiano tem textura mais cremosa, menos gordura e menos ar na massa, o que deixa o sabor muito mais intenso. Na Borelli, a produção é diária e segue as técnicas tradicionais da Itália. Tudo é feito com maquinário italiano e insumos naturais, sem conservantes ou corantes artificiais.

As lojas da Borelli em Vitória vão presentear os 300 primeiros clientes
As lojas da Borelli em Vitória vão presentear os 300 primeiros clientes Crédito: Borelli

São mais de 90 sabores, incluindo opções zero lactose e zero adição de açúcar. Entre os queridinhos estão Pistache, Gianduia, Doce de Leite e o Cioccolato Belga. E ainda dá para turbinar o gelato com os famosos cremes da casa, como o Borellito (pistache com chocolate branco) ou o Pistacchio Perfetto, que combina creme de pistache com pedacinhos crocantes.

Gelato Borelli Vitória

  • Local: Shopping Vitória, segundo piso, em frente a C&A
  • Horário de funcionamento: segunda a sábado, de 10h às 22h / domingo: 12h às 21h 
  • Contato: (27) 99709-3101

  • Local: Rua Aleixo Neto, 1149 – Praia do Canto 
  • Horário de funcionamento: domingo a quarta-feira, de 11h às 22h / quinta a sábado: 11h às 22h30 
  • Contato: (27) 99263-8286

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Brigadeiro de quebra-queixo: chef Flávia Gama recria tradição das ruas de Vitória

Brigadeiro de quebra-queixo: chef Flávia Gama recria tradição das ruas de Vitória

Imagem - Confeitaria do ES lança brunch e novidades inspiradas na primavera

Confeitaria do ES lança brunch e novidades inspiradas na primavera

Imagem - Dia do Brigadeiro: veja receita de versão com queijo e goiabada

Dia do Brigadeiro: veja receita de versão com queijo e goiabada

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Corpo de JP Mantovani será velado e enterrado nesta segunda-feira (22)

Corpo de JP Mantovani será velado e enterrado nesta segunda-feira (22)
Imagem - Tom Holland sofre acidente em filmagens do novo Homem-Aranha, diz site

Tom Holland sofre acidente em filmagens do novo Homem-Aranha, diz site
Imagem - Coroação da influenciadora Virginia na Grande Rio provoca polêmica até sobre samba no pé

Coroação da influenciadora Virginia na Grande Rio provoca polêmica até sobre samba no pé