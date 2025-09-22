Aproveite!

Dia do Sorvete terá gelato de graça em Vitória; veja como conseguir

Famosa loja de gelatos vai presentear clientes com uma casquinha de gelato artesanal italiano

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10:44

As lojas da Borelli em Vitória vão presentear os 300 primeiros clientes Crédito: Borelli

Gelato de graça? Sim, caro leitor de HZ, você leu certo. E em Vitória ela vem em dose dupla! Para celebrar o Dia do Sorvete, nesta terça-feira (23), as lojas da Borelli no Shopping Vitória e na Praia do Canto vão presentear os 300 primeiros clientes com uma casquinha de gelato artesanal italiano, feita no próprio dia. O evento acontece das 14h às 16h.

A data marca o dia dessa sobremesa do jeito mais gostoso possível: compartilhando o sabor do verdadeiro gelato com os capixabas.

Gelato ou sorvete?

Muita gente acha que é tudo igual, mas não é bem assim. O gelato italiano tem textura mais cremosa, menos gordura e menos ar na massa, o que deixa o sabor muito mais intenso. Na Borelli, a produção é diária e segue as técnicas tradicionais da Itália. Tudo é feito com maquinário italiano e insumos naturais, sem conservantes ou corantes artificiais.

São mais de 90 sabores, incluindo opções zero lactose e zero adição de açúcar. Entre os queridinhos estão Pistache, Gianduia, Doce de Leite e o Cioccolato Belga. E ainda dá para turbinar o gelato com os famosos cremes da casa, como o Borellito (pistache com chocolate branco) ou o Pistacchio Perfetto, que combina creme de pistache com pedacinhos crocantes.

Gelato Borelli Vitória

Local : Shopping Vitória, segundo piso, em frente a C&A

: Shopping Vitória, segundo piso, em frente a C&A Horário de funcionamento : segunda a sábado, de 10h às 22h / domingo: 12h às 21h

: segunda a sábado, de 10h às 22h / domingo: 12h às 21h Contato : (27) 99709-3101





: (27) 99709-3101 Local : Rua Aleixo Neto, 1149 – Praia do Canto

: Rua Aleixo Neto, 1149 – Praia do Canto Horário de funcionamento : domingo a quarta-feira, de 11h às 22h / quinta a sábado: 11h às 22h30

: domingo a quarta-feira, de 11h às 22h / quinta a sábado: 11h às 22h30 Contato: (27) 99263-8286

