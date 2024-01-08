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Edição de verão

Festival em Vila Velha terá novas cervejas e karaokê com banda

Degusta Sunset acontecerá entre 11 e 21 de janeiro, com 14 atrações musicais e entrada gratuita, no estacionamento do Shopping Vila Velha
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 17:03

Cerveja artesanal do festival Degusta
Festival contará com 12 cervejarias capixabas e de fora do Estado Crédito: Degusta/Divulgação
O Degusta Sunset, edição de verão de um dos maiores festivais capixabas de cerveja artesanal, já tem data para acontecer neste mês: de 11 a 14 e de 18 a 21 de janeiro, no estacionamento externo do Shopping Vila Velha e com entrada gratuita. 
A programação de shows musicais virá com atrações inéditas, assim como o line-up cervejeiro, que inclui 14 novos rótulos e mais de 100 estilos diferentes de chope. Ao todo, 12 cervejarias capixabas e de outros estados estarão reunidas no evento. 
Na praça de alimentação, os pratos, petiscos e doces custarão de R$ 7 a R$ 100, distribuídos nos seguintes espaços: O Senhor dos Pastéis, Mister Frango, Trarko Flames, Brothers, Pocar, Só Santo, Te Quiero Churros e Lhamas. 

NOVAS CERVEJAS 

  • Azzurra: Hazy IPA e Session IPA com lúpulo 100% nacional
  • Trarko: Catharina Sour de Frutas Tropicais (manga, maracujá e abacaxi)
  • Noi: cerveja low carb
  • Kastle Hops: Kastle Light, cerveja com baixo teor de carboidratos e sem glúten
  • Ronchi Beer: Summer IPA de manguita e Hoplarger de maracujá.
  • Barba Ruiva: Coffee Lager, Marys Hazy IPA, Sour de Caju e IPA com goiaba
  • Convento: Hop Lager de mexerica com coentro
  • Mestra: Sour com limão
  • Hood: Marzen
  • Alquimistas: Sour de cajá
  • Bigstep: Witbier com tangerina
  • Kingbier: Belga Blond Ale com açaí.
Além dos lançamentos e da diversidade de cervejas, o público contará com bar de drinques e área kids.
Entre os artistas escalados para animar o festival estão Jackson Lima, Rockbrow, Calibre de Rosas, Vintage Guys e Duets. O já tradicional karaokê com banda também está garantido.  

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS 

PRIMEIRO FINAL DE SEMANA - de 11 a 14/01
  • Quinta-feira (11)
  • 21h - Casaca
  • Sexta-feira (12)
  • 20h - Rockbrow
  • 22h - Sheep Parafina
  • Sábado (13)
  • 20h - Calibre de Rosas
  • 22h - Banda Duets
  • Domingo (14)
  • 19h - Karaokê Restinga
  • 21h - Jackson Lima
SEGUNDO FINAL DE SEMANA - de 18 a 21/01
  • Quinta-feira (18)
  • 21h - Macucos
  • Sexta-feira (19)
  • 20h - Vintage Guys 
  • 22h - No Class 
  • Sábado (20)
  • 20h - Beat Locks
  • 22h - Back To The Past 
  • Domingo (21) 
  • 19h - Karaokê Restinga 
  • 21h - Pele Morena 
DEGUSTA SUNSET 
Quando: de 11 a 14 e de 18 a 21 de janeiro de 2024
Horários: das 17h à 0h
Onde: no estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha
Entrada gratuita.

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