Festival em Vila Velha terá novas cervejas e karaokê com banda

Festival contará com 12 cervejarias capixabas e de fora do Estado Crédito: Degusta/Divulgação

O Degusta Sunset, edição de verão de um dos maiores festivais capixabas de cerveja artesanal, já tem data para acontecer neste mês: de 11 a 14 e de 18 a 21 de janeiro, no estacionamento externo do Shopping Vila Velha e com entrada gratuita.

A programação de shows musicais virá com atrações inéditas, assim como o line-up cervejeiro, que inclui 14 novos rótulos e mais de 100 estilos diferentes de chope. Ao todo, 12 cervejarias capixabas e de outros estados estarão reunidas no evento.

Na praça de alimentação, os pratos, petiscos e doces custarão de R$ 7 a R$ 100, distribuídos nos seguintes espaços: O Senhor dos Pastéis, Mister Frango, Trarko Flames, Brothers, Pocar, Só Santo, Te Quiero Churros e Lhamas.

NOVAS CERVEJAS

Azzurra: Hazy IPA e Session IPA com lúpulo 100% nacional

Trarko: Catharina Sour de Frutas Tropicais (manga, maracujá e abacaxi)



Noi: cerveja low carb



Kastle Hops: Kastle Light, cerveja com baixo teor de carboidratos e sem glúten

Ronchi Beer: Summer IPA de manguita e Hoplarger de maracujá.



Barba Ruiva: Coffee Lager, Marys Hazy IPA, Sour de Caju e IPA com goiaba



Convento: Hop Lager de mexerica com coentro



Mestra: Sour com limão



Hood: Marzen



Alquimistas: Sour de cajá



Bigstep: Witbier com tangerina



Kingbier: Belga Blond Ale com açaí.

Além dos lançamentos e da diversidade de cervejas, o público contará com bar de drinques e área kids.

Entre os artistas escalados para animar o festival estão Jackson Lima, Rockbrow, Calibre de Rosas, Vintage Guys e Duets. O já tradicional karaokê com banda também está garantido.

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

PRIMEIRO FINAL DE SEMANA - de 11 a 14/01

Quinta-feira (11)

21h - Casaca



Sexta-feira (12)

20h - Rockbrow



22h - Sheep Parafina



Sábado (13)

20h - Calibre de Rosas



22h - Banda Duets



Domingo (14)

19h - Karaokê Restinga



21h - Jackson Lima

SEGUNDO FINAL DE SEMANA - de 18 a 21/01

Quinta-feira (18)

21h - Macucos



Sexta-feira (19)

20h - Vintage Guys



22h - No Class



Sábado (20)

20h - Beat Locks



22h - Back To The Past



Domingo (21)

19h - Karaokê Restinga



21h - Pele Morena

