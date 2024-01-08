Festival em Vila Velha terá novas cervejas e karaokê com banda

O Degusta Sunset, edição de verão de um dos maiores festivais capixabas de cerveja artesanal, já tem data para acontecer neste mês: de 11 a 14 e de 18 a 21 de janeiro, no estacionamento externo do Shopping Vila Velha e com entrada gratuita.
A programação de shows musicais virá com atrações inéditas, assim como o line-up cervejeiro, que inclui 14 novos rótulos e mais de 100 estilos diferentes de chope. Ao todo, 12 cervejarias capixabas e de outros estados estarão reunidas no evento.
Na praça de alimentação, os pratos, petiscos e doces custarão de R$ 7 a R$ 100, distribuídos nos seguintes espaços: O Senhor dos Pastéis, Mister Frango, Trarko Flames, Brothers, Pocar, Só Santo, Te Quiero Churros e Lhamas.
NOVAS CERVEJAS
- Azzurra: Hazy IPA e Session IPA com lúpulo 100% nacional
- Trarko: Catharina Sour de Frutas Tropicais (manga, maracujá e abacaxi)
- Noi: cerveja low carb
- Kastle Hops: Kastle Light, cerveja com baixo teor de carboidratos e sem glúten
- Ronchi Beer: Summer IPA de manguita e Hoplarger de maracujá.
- Barba Ruiva: Coffee Lager, Marys Hazy IPA, Sour de Caju e IPA com goiaba
- Convento: Hop Lager de mexerica com coentro
- Mestra: Sour com limão
- Hood: Marzen
- Alquimistas: Sour de cajá
- Bigstep: Witbier com tangerina
- Kingbier: Belga Blond Ale com açaí.
Além dos lançamentos e da diversidade de cervejas, o público contará com bar de drinques e área kids.
Entre os artistas escalados para animar o festival estão Jackson Lima, Rockbrow, Calibre de Rosas, Vintage Guys e Duets. O já tradicional karaokê com banda também está garantido.
PROGRAMAÇÃO DE SHOWS
PRIMEIRO FINAL DE SEMANA - de 11 a 14/01
- Quinta-feira (11)
- 21h - Casaca
- Sexta-feira (12)
- 20h - Rockbrow
- 22h - Sheep Parafina
- Sábado (13)
- 20h - Calibre de Rosas
- 22h - Banda Duets
- Domingo (14)
- 19h - Karaokê Restinga
- 21h - Jackson Lima
- Quinta-feira (18)
- 21h - Macucos
- Sexta-feira (19)
- 20h - Vintage Guys
- 22h - No Class
- Sábado (20)
- 20h - Beat Locks
- 22h - Back To The Past
- Domingo (21)
- 19h - Karaokê Restinga
- 21h - Pele Morena
DEGUSTA SUNSET
Quando: de 11 a 14 e de 18 a 21 de janeiro de 2024
Horários: das 17h à 0h
Onde: no estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha
Entrada gratuita.
Quando: de 11 a 14 e de 18 a 21 de janeiro de 2024
Horários: das 17h à 0h
Onde: no estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha
Entrada gratuita.