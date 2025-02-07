Festival em Vila Velha terá menu com entrada, prato e sobremesa a R$ 69,90

de 10 a 23 de fevereiro de 2024, no almoço e no jantar.

nos restaurantes Coco Bambu, D.O.C. Gastronomia, Domus Itálica, Nagairô Sushi e Pecorino, localizados no Shopping Praia da Costa.

Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

R$ 69,90 por pessoa (menu com entrada, prato principal e sobremesa). Bebidas e taxa de serviço são cobradas à parte

Mais informações: @shoppingpraiadacosta.