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Festival em Vila Velha terá menu com entrada, prato e sobremesa a R$ 69,90

Praia Gourmet acontece de 10 a 23 de fevereiro, no almoço e no jantar, em cinco restaurantes de shopping na Praia da Costa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 14:39

Pratos do restaurante Pecorino no Festival Praia Gourmet, no Shopping Praia da Costa
Croquete, risoto e pudim: menu completo do restaurante Pecorino  Crédito: Adessandro Reis
Está aberta a temporada de festivais gastronômicos em 2025, e ela começa pela 7ª edição do Praia Gourmet, realizado em cinco restaurantes do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. O evento conta com menus completos e exclusivos, compostos de entrada, prato principal e sobremesa, vendidos por um preço fixo: R$ 69,90 por pessoa. O valor não inclui bebidas e taxa de serviço. 
Disponíveis tanto no almoço como no jantar, entre os dias 10 e 23 de fevereiro, os cardápios promocionais serão oferecidos nos restaurantes Domus Itálica, D.O.C. Gastronomia, Coco Bambu, Nagairô e Pecorino.
A variedade de opções inclui desde pratos italianos, como massas e risotos, até comida japonesa e clássicos da cozinha brasileira, como rabada e moqueca de peixe à escabeche.
Na edição deste ano, os menus do Praia Gourmet não ficam mais restritos ao meio da semana, e podem ser consumidos também às sextas, sábados e domingos (dia em que o estacionamento no shopping é gratuito). 

Confira os menus do festival:

  • Domus Itálica (cozinha italiana) - Entrada: carpaccio clássico ou combinado de berinjela. Prato principal: iscas de peito de frango ao shoyu e arroz colorido ou ravióli de banana-da-terra e canela com molho de laranja. Sobremesa: musse de cajá ou cartola de banana.
Prato Domus Itálica no festival Praia Gourmet, do Shopping Praia da Costa
Ravióli de banana do Domus Itálica Crédito: Adessandro Reis
  • D.O.C. Gastronomia (cozinha variada) - Entrada: bolinho de aipim com ragu de copa lombo ou salada de folhas. Prato principal: Moquequinha de filé de pescado à escabeche, com camarão, arroz de coco, banana frita, tomate cereja e coentro, ou Ragu de rabada com polenta mole e agrião. Sobremesa: panna cotta de coco ou mini banoffee. 
Pratos do D.O.C Gastronomia no festival Praia Gourmet, do Shopping Praia da Costa
Salada, ragu de rabada e minibanoffee do D.O.C. Gastronomia Crédito: Adessandro Reis
  • Coco Bambu (cozinha brasileira) - Entrada: pastel de queijo (unidade) ou porção de fritas (100g). Prato principal: Carne-de-sol do Sertão ou Camarão Olinda ou espaguete com vegetais (vegano e sem lactose). Sobremesa: minicocada de forno. 
Prato do Coco Bambu no Festival Praia Gourmet, do Shopping Praia da Costa
Carne-de-sol do Sertão representa o Coco Bambu no festival Crédito: Adessandro Reis
  • Nagairô (cozinha japonesa) - Entrada: carpaccio de salmão trufado (6 fatias). Prato principal: combinado de 15 peças (3 sashimis de salmão, 3 sashimis de salmão maçaricado, 1 niguiri de salmão, 1 niguiri de salmão maçaricado, 2 jhous de salmão com maionese spicy e crispy de alho-poró, 2 uramakis de salmão com avocado e 2 hots de salmão com cebolinha). Sobremesa: sorvete de creme com chocolate e crocante de amendoim ou sorvete de torta de limão. 
Pratos do Nagairô no Festival Praia Gourmet, do Shopping Praia da Costa
Entrada, combinado e sobremesa do japonês Nagairô  Crédito: Adessandro Reis
  • Pecorino Bar & Trattoria - Entrada: dadinhos de tapioca com geleia picante de goiabada (2 unidades) ou croquetes de carne servidos com limão (2 unidades). Prato principal: Frango Hasselback (frango com catupiry e bacon, gratinado, acompanhado por linguini ou ⁠Risoto de linguiça toscana ou ⁠Penne alla vodka (massa com salmão temperado com vodca). Sobremesa: pudim da casa ou torta de limão.
FESTIVAL GASTRONÔMICO PRAIA GOURMET 
Quando: de 10 a 23 de fevereiro de 2024, no almoço e no jantar.
Onde: nos restaurantes Coco Bambu, D.O.C. Gastronomia, Domus Itálica, Nagairô Sushi e Pecorino, localizados no Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. 
Quanto: R$ 69,90 por pessoa (menu com entrada, prato principal e sobremesa). Bebidas e taxa de serviço são cobradas à parte
Mais informações: @shoppingpraiadacosta.

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