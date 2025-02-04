4 cardápios de verão para conferir no ES, da capital ao interior

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Criações para a temporada

No restaurante Soeta, há duas opções de menu-degustação: o Tradição (R$ 258 por pessoa) e o de temporada (R$ 238), do qual fazem parte criações inéditas dos chefs Barbara Verzola e Pablo Pavón para cada estação do ano. O de verão, lançado há poucos dias, começa com ceviche nikkei de polvo e cogumelos e segue com tempurá de melão com presunto de Parma; tramezino de salmão com maionese de wasabi, alcaparras e ovas do peixe; orechiette cacio e pepe com brócolis e tomate assado; e filé de peixe fresco do dia com crosta de gengibre e coentro, purê de batata ao limão e verduras salteadas com molho oriental. A sobremesa é o crème brûlée com sorvete de maracujá, musse de chocolate, hortelã fresca e amêndoas laminadas. Aberto de terça a sábado. Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @soetarestaurante. FOTO: Estevão Ribeiro

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Toque mediterrâneo

A cantina italiana La Rústica, em Jardim Camburi, lançou um cardápio de verão com 11 opções, da entrada à sobremesa. Na carta, uma pedida leve é a salada caesar da casa (a partir de R$ 55/individual), com um toque de limão siciliano e quatro escolhas de proteína: camarões VM, lascas de salmão e iscas de filé mignon ou de frango. De entrada, há bolinhos recheados com ragu de carne cozida lentamente em vinho, muçarela e cream cheese, acompanhados por aioli de bacon (R$ 59). Na lista de principais, destaque para a tilápia crocante em crosta de parmesão e pistache acompanhada de risoto com brócolis, couve-flor e ervilhas frescas (R$ 99, individual). Aberto de terça a domingo. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 480, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @larusticacantina. FOTO: La Rústica/Acervo

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Verão nas montanhas

Recém-lançado no restaurante Quinta dos Manacás e assinado pelo chef Thiago Vargas, o menu-degustação de verão tem onze etapas. Entre os destaques, há cannolo de abobrinha com gaspacho de pepino e dill e alho negro; pão sourdough com requeijão de caju, guanciale e orégano fresco; bao com musseline de frango empanada e frita e molho coreano; e copa lombo cozida por 12 horas em sous vide acompanhada de mini arroz com castanha-do-pará, purê de abóbora, chuchu-do-mato e seu broto. Quanto: R$ 330 por pessoa (bebidas e taxa de serviço à parte). Aberto para almoço de sexta a domingo e feriados. Rodovia ES-166, São José do Alto Viçosa, Venda Nova do Imigrante. Mais informações: @oquintadosmanacas. FOTO: Morro Alto Creative Office

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Lançamentos refrescantes