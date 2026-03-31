Festival de torresmo que roda o país volta a Vila Velha; veja programação

Torresmo de rolo Crédito: Torresmofest/Divulgação

Considerado um dos maiores festivais do Brasil dedicados à carne suína, o Torresmofest chega à sua quinta edição no Boulevard Shopping Vila Velha de 9 a 12 de abril. Em território canela-verde, o evento terá não apenas preparações à base de porco, mas petiscos e pratos feitos com ingredientes variados, para todos os gostos, sempre das 12h às 22h. A entrada é gratuita.

O torresmo, protagonista absoluto do festival, ganha o palco com versões que celebram a riqueza da gastronomia nacional. Preparada com técnicas artesanais, a iguaria surge em releituras como a crocante e tradicional pururuca, o torresmo de rolo e o clássico de boteco, entre outras.

Torresmo pururuca Crédito: Torresmofest/Acervo

Ao todo, 20 expositores estarão reunidos na festa, preparando itens como costela em fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, hambúrguer com torresmo, batata recheada e sanduíche de costela, assim como doces artesanais e sobremesas.

As opções do cardápio custarão a partir de R$ 35, e para completar a experiência gastronômica, será vendido chope artesanal de diversos estilos.

A programação musical (confira abaixo) inclui shows ao vivo todos os dias, com bandas e artistas que tocam covers de sucessos nacionais e internacionais. O espaço do evento será pet friendly.

Programação:

QUINTA-FEIRA (9/04)

20h - Índios Urbanos (Especial Legião Urbana)

SEXTA-FEIRA (10/04)

20h - Bohemian Rock (Tributo à banda Queen)

SÁBADO (11/04)

14h - Sun Martins (voz e violão)



17h - D'bem Com a Vida (samba e pagode)



20h - Beat Locks (cover Charlie Brown Jr)

DOMINGO (12/04)

13h30 - Átila Rocha (voz e violão)



16h30 - Banda Baby Laura (rock nacional e internacional)



19h30 - Cadu Caruzo (cover de Cazuza)

O cantor Cadu Caruzo Crédito: Cadu Caruzzo/Acervo