Festival de torresmo que roda o país volta a Vila Velha; veja programação

Considerado um dos maiores festivais do Brasil dedicados à carne suína, o Torresmofest chega à sua quinta edição no Boulevard Shopping Vila Velha de 9 a 12 de abril. Em território canela-verde, o evento terá não apenas preparações à base de porco, mas petiscos e pratos feitos com ingredientes variados, para todos os gostos, sempre das 12h às 22h. A entrada é gratuita.
O torresmo, protagonista absoluto do festival, ganha o palco com versões que celebram a riqueza da gastronomia nacional. Preparada com técnicas artesanais, a iguaria surge em releituras como a crocante e tradicional pururuca, o torresmo de rolo e o clássico de boteco, entre outras.
Ao todo, 20 expositores estarão reunidos na festa, preparando itens como costela em fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, hambúrguer com torresmo, batata recheada e sanduíche de costela, assim como doces artesanais e sobremesas.
As opções do cardápio custarão a partir de R$ 35, e para completar a experiência gastronômica, será vendido chope artesanal de diversos estilos.
A programação musical (confira abaixo) inclui shows ao vivo todos os dias, com bandas e artistas que tocam covers de sucessos nacionais e internacionais. O espaço do evento será pet friendly.
Programação:
QUINTA-FEIRA (9/04)
- 20h - Índios Urbanos (Especial Legião Urbana)
- 20h - Bohemian Rock (Tributo à banda Queen)
- 14h - Sun Martins (voz e violão)
- 17h - D'bem Com a Vida (samba e pagode)
- 20h - Beat Locks (cover Charlie Brown Jr)
- 13h30 - Átila Rocha (voz e violão)
- 16h30 - Banda Baby Laura (rock nacional e internacional)
- 19h30 - Cadu Caruzo (cover de Cazuza)
TORRESMOFEST VILA VELHA
Quando: de 9 a 12 de abril de 2026
Horário: das 12h às 22h
Onde: no Boulevard Shopping Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha
Entrada gratuita
Mais informações: @torresmofest.
Quando: de 9 a 12 de abril de 2026
Horário: das 12h às 22h
Onde: no Boulevard Shopping Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha
Entrada gratuita
Mais informações: @torresmofest.