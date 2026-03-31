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Entrada gratuita

Festival de torresmo que roda o país volta a Vila Velha; veja programação

5ª edição canela-verde do Torresmofest terá shows musicais, chope artesanal e um cardápio com pratos a partir de R$ 35
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 31 de Março de 2026 às 14:53

Festival de torresmo chega a Cariacica com pratos a partir de R$ 35
Torresmo de rolo  Crédito: Torresmofest/Divulgação
Considerado um dos maiores festivais do Brasil dedicados à carne suína, o Torresmofest chega à sua quinta edição no Boulevard Shopping Vila Velha de 9 a 12 de abril. Em território canela-verde, o evento terá não apenas preparações à base de porco, mas petiscos e pratos feitos com ingredientes variados, para todos os gostos, sempre das 12h às 22h. A entrada é gratuita. 
O torresmo, protagonista absoluto do festival, ganha o palco com versões que celebram a riqueza da gastronomia nacional. Preparada com técnicas artesanais, a iguaria surge em releituras como a crocante e tradicional pururuca, o torresmo de rolo e o clássico de boteco, entre outras.  
Torresmo do festival Torresmofest
Torresmo pururuca Crédito: Torresmofest/Acervo
Ao todo, 20 expositores estarão reunidos na festa, preparando itens como costela em fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, hambúrguer com torresmo, batata recheada e sanduíche de costela, assim como doces artesanais e sobremesas.
As opções do cardápio custarão a partir de R$ 35, e para completar a experiência gastronômica, será vendido chope artesanal de diversos estilos.
A programação musical (confira abaixo) inclui shows ao vivo todos os dias, com bandas e artistas que tocam covers de sucessos nacionais e internacionais. O espaço do evento será pet friendly. 

Programação:

QUINTA-FEIRA (9/04)
  • 20h - Índios Urbanos (Especial Legião Urbana)
SEXTA-FEIRA (10/04)
  • 20h - Bohemian Rock (Tributo à banda Queen)
SÁBADO (11/04)
  • 14h - Sun Martins (voz e violão)
  • 17h - D'bem Com a Vida (samba e pagode)
  • 20h - Beat Locks (cover Charlie Brown Jr)
DOMINGO (12/04)
  • 13h30 - Átila Rocha (voz e violão)
  • 16h30 - Banda Baby Laura (rock nacional e internacional)
  • 19h30 - Cadu Caruzo (cover de Cazuza)
Cadu Caruzo, cover de Cazuza
O cantor Cadu Caruzo Crédito: Cadu Caruzzo/Acervo
TORRESMOFEST VILA VELHA 
Quando: de 9 a 12 de abril de 2026
Horário: das 12h às 22h
Onde: no Boulevard Shopping Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha 
Entrada gratuita
Mais informações: @torresmofest

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