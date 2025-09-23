Festival de gelato em Vitória terá sobremesas a R$ 21,90

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15:30
Pensa em um jeito bom de celebrar do Dia do Sorvete! A 4ª edição do I Love Gelato começa nesta quarta (24), no Shopping Vitória, e segue até 19 de outubro com preço único de R$ 21,90. A ideia é simples (e deliciosa): escolher um dos 12 pontos participantes, entre sorveterias, gelaterias, cafeterias e lanchonetes, e se jogar em combos especiais.
Para entrar no clima, é só procurar as lojas sinalizadas e pedir pelo item da promoção. O resto fica por conta do copinho, da casquinha, do milk-shake, do affogato… e daquela felicidade geladinha que a gente conhece bem. Confira abaixo os estabelecimentos que estão participando do circuito deste ano.
Participantes do I Love Gelato
