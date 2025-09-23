Pra refrescar

Festival de gelato em Vitória terá sobremesas a R$ 21,90

4ª edição do I Love Gelato traz promoção de combos com milk shake, brownie com sorvete e affogato

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15:30

Real Gelateria - panini com gelato Crédito: Bruno Coelho - F/Still Fotografi

Pensa em um jeito bom de celebrar do Dia do Sorvete! A 4ª edição do I Love Gelato começa nesta quarta (24), no Shopping Vitória, e segue até 19 de outubro com preço único de R$ 21,90. A ideia é simples (e deliciosa): escolher um dos 12 pontos participantes, entre sorveterias, gelaterias, cafeterias e lanchonetes, e se jogar em combos especiais.

Para entrar no clima, é só procurar as lojas sinalizadas e pedir pelo item da promoção. O resto fica por conta do copinho, da casquinha, do milk-shake, do affogato… e daquela felicidade geladinha que a gente conhece bem. Confira abaixo os estabelecimentos que estão participando do circuito deste ano.

Veja lista de combos

Le Chocolatier : 1 gelato (todos os sabores) + 3 bombons sortidos

: 1 gelato (todos os sabores) + 3 bombons sortidos The Coffee : 1 gelato frappé chocolate + 1 brigadeiro tradicional

: 1 gelato frappé chocolate + 1 brigadeiro tradicional Real Gelateria : 1 gelato - copo G, 1 gelato em fatia ou 1 panini com gelato (sabores: chocolate real, stracciatella, caramelo salgado)

: 1 gelato - copo G, 1 gelato em fatia ou 1 panini com gelato (sabores: chocolate real, stracciatella, caramelo salgado) Cremino : 1 gelato P + 1 café espresso + 50g biscoito de canela

: 1 gelato P + 1 café espresso + 50g biscoito de canela Mr. Cheney : 1 Apple Cobbler (cookie de chocolate branco, maçãs verdes picadas e assadas com açúcar mascavo e canela, uma bola de sorvete de creme, chantilly e calda de caramelo)

: 1 Apple Cobbler (cookie de chocolate branco, maçãs verdes picadas e assadas com açúcar mascavo e canela, uma bola de sorvete de creme, chantilly e calda de caramelo) Johnny Rockets : 1 milk shake 300ml (sabores exclusivos e deliciosos)

: 1 milk shake 300ml (sabores exclusivos e deliciosos) Borelli: 1 gelato copo M + 1 porção avulsa de creme (borellito, borella ou nocciollito) ou 1 milk shake M + 1 porção de mini oreo ou ovomaltine

Planet Chocolate : 1 fondue ice tamanho P + 1 água

: 1 fondue ice tamanho P + 1 água Milky Moo : 1 milk shake 700ml (sabores: Pintadinha, Lolita, Dori e Bisa)

: 1 milk shake 700ml (sabores: Pintadinha, Lolita, Dori e Bisa) Coelhinho : 1 brownie com sorvete

: 1 brownie com sorvete Kopenhagen : 1 affogato (sorvete de baunilha + expresso)

: 1 affogato (sorvete de baunilha + expresso) Johnny Joy: 1 milk shake cookies and cream 300ml + caseirinho de brigadeiro

Participantes do I Love Gelato 1 de 15

Não perca

4ª edição I Love Gelato

Data : 24 de setembro a 19 de outubro

: 24 de setembro a 19 de outubro Local : Shopping Vitória

: Shopping Vitória Promoção: 12 estabelecimentos: Le Chocolatier, The Coffee, Real Gelateria, Cremino, Mr. Cheney, Johnny Rockets, Borelli, Planet Chocolate, Milky Moo, Coelhinho, Kopenhagen e Johnny Joy. Valor único de R$ 21,90

Este vídeo pode te interessar