Editorias do Site
Redes Sociais

Festival de gelato em Vitória terá sobremesas a R$ 21,90

4ª edição do I Love Gelato traz promoção de combos com milk shake, brownie com sorvete e affogato

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15:30

Real Gelateria - panini com gelato
Real Gelateria - panini com gelato Crédito: Bruno Coelho - F/Still Fotografi

Pensa em um jeito bom de celebrar do Dia do Sorvete! A 4ª edição do I Love Gelato começa nesta quarta (24), no Shopping Vitória, e segue até 19 de outubro com preço único de R$ 21,90. A ideia é simples (e deliciosa): escolher um dos 12 pontos participantes, entre sorveterias, gelaterias, cafeterias e lanchonetes, e se jogar em combos especiais. 

Para entrar no clima, é só procurar as lojas sinalizadas e pedir pelo item da promoção. O resto fica por conta do copinho, da casquinha, do milk-shake, do affogato… e daquela felicidade geladinha que a gente conhece bem. Confira abaixo os estabelecimentos que estão participando do circuito deste ano.

Veja lista de combos

  • Le Chocolatier: 1 gelato (todos os sabores) + 3 bombons sortidos 
  • The Coffee: 1 gelato frappé chocolate + 1 brigadeiro tradicional 
  • Real Gelateria: 1 gelato - copo G, 1 gelato em fatia ou 1 panini com gelato (sabores: chocolate real, stracciatella, caramelo salgado) 
  • Cremino: 1 gelato P + 1 café espresso + 50g biscoito de canela 
  • Mr. Cheney: 1 Apple Cobbler (cookie de chocolate branco, maçãs verdes picadas e assadas com açúcar mascavo e canela, uma bola de sorvete de creme, chantilly e calda de caramelo) 
  • Johnny Rockets: 1 milk shake 300ml (sabores exclusivos e deliciosos) 
  • Borelli: 1 gelato copo M + 1 porção avulsa de creme (borellito, borella ou nocciollito) ou 1 milk shake M + 1 porção de mini oreo ou ovomaltine 
  • Planet Chocolate: 1 fondue ice tamanho P + 1 água 
  • Milky Moo: 1 milk shake 700ml (sabores: Pintadinha, Lolita, Dori e Bisa) 
  • Coelhinho: 1 brownie com sorvete 
  • Kopenhagen: 1 affogato (sorvete de baunilha + expresso) 
  • Johnny Joy: 1 milk shake cookies and cream 300ml + caseirinho de brigadeiro

Participantes do I Love Gelato

Real Gelateria - panini com gelato por Bruno Coelho - F/Still Fotografi
Cremino por Bruno Coelho - F/Still Fotografi
Real Gelateria - gelato em fatia por Bruno Coelho - F/Still Fotografi
Real Gelateria - panini por Bruno Coelho - F/Still Fotografi
Coelhinho por Bruno Coelho - F/Still Fotografi
Johnny Rockets por Bruno Coelho - F/Still Fotografi
Kopenhagen por Bruno Coelho - F/Still Fotografi
Le Chocolatier por Bruno Coelho - F/Still Fotografi
Borelli por Bruno Coelho - F/Still Fotografi
Borelli por Bruno Coelho - F/Still Fotografi
Johnny Joy por Bruno Coelho - F/Still Fotografi
Planet Chocolat por Bruno Coelho - F/Still Fotografi
Milky Moo por Bruno Coelho - F/Still Fotografi
Real Gelateria - gelato copo G por Bruno Coelho - F/Still Fotografi
Mr. Cheney por Bruno Coelho - F/Still Fotografi
1 de 15
Real Gelateria - panini com gelato por Bruno Coelho - F/Still Fotografi

Não perca

4ª edição I Love Gelato 

  • Data: 24 de setembro a 19 de outubro  
  • Local: Shopping Vitória 
  • Promoção: 12 estabelecimentos: Le Chocolatier, The Coffee, Real Gelateria, Cremino, Mr. Cheney, Johnny Rockets, Borelli, Planet Chocolate, Milky Moo, Coelhinho, Kopenhagen e Johnny Joy. Valor único de R$ 21,90

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Gelato em dobro, grátis e criativo: veja onde aproveitar o Dia do Sorvete no ES

Gelato em dobro, grátis e criativo: veja onde aproveitar o Dia do Sorvete no ES

Imagem - Dia do Sorvete terá gelato de graça em Vitória; veja como conseguir

Dia do Sorvete terá gelato de graça em Vitória; veja como conseguir

Imagem - Confeitaria do ES lança brunch e novidades inspiradas na primavera

Confeitaria do ES lança brunch e novidades inspiradas na primavera

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - 7 receitas incríveis para o Dia do Sorvete

7 receitas incríveis para o Dia do Sorvete
Imagem - Família de Oruam diz que ele está sendo 'esquecido atrás das grades'

Família de Oruam diz que ele está sendo 'esquecido atrás das grades'
Imagem - 'É muita hipocrisia', diz Carol Castro sobre coroação de Virginia na Grande Rio

'É muita hipocrisia', diz Carol Castro sobre coroação de Virginia na Grande Rio